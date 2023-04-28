На самом деле, мы запоздали с данной инициативой. На данном этапе, могу вам с уверенностью сказать о том, что проводится анализ всех соглашений в рамках организации, так что в ближайшее время почти на каждом заседании парламента будут регистрироваться подобные законопроекты

Нынешнее руководство Молдавии, видимо, считает, что обязательный атрибут на пути к европейской интеграции заключается в проявлении ненависти к России

Государственный секретарь Правительства Республики Молдова (РМ) Артур Мижа заявил о том, что кабинет министров готовится к процедуре расторжения ряда соглашений в рамках СНГ.– рассказал молдавский чиновник в беседе с журналистами.Кстати говоря, соответствующее заявление Мижа сделал на фоне сегодняшнего рассмотрения властями РМ денонсации соглашения о деятельности в стране межгосударственной телекомпании «Мир». В этой связи, он напомнил, что инициатива по данному решению исходила лично от президента Майи Санду.В этой связи, не лишним было упомянуть и о недавних заявлениях главы Минсельхоза республики Владимира Боли, сделанных им в эфире одной из политических передач по поводу неприемлемости выхода страны из Содружества. Как отметил тогда министр, это бы привело Молдову к пагубным последствиям, сопровождающимся серьёзным экономическим кризисом, затронув, прежде всего, аграрный сектор.Тем временем глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков выразил глубочайшее сожаление в связи с дальнейшим проведением РМ русофобской политики по отношению к РФ.Вот как пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию:Напомним, что на днях экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что правящему большинству следовало бы не избегать переговоров с властями Приднестровья. По словам бывшего главы молдавского государства, именно сейчас появилась отличная возможность обсудить вопрос, связанный с приднестровским урегулированием на фоне украинского кризиса.