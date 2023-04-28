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Правительство Молдавии готовится к процедуре расторжения ряда соглашений в рамках СНГ

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Правительство Молдавии готовится к процедуре расторжения ряда соглашений в рамках СНГ

Государственный секретарь Правительства Республики Молдова (РМ) Артур Мижа заявил о том, что кабинет министров готовится к процедуре расторжения ряда соглашений в рамках СНГ.


На самом деле, мы запоздали с данной инициативой. На данном этапе, могу вам с уверенностью сказать о том, что проводится анализ всех соглашений в рамках организации, так что в ближайшее время почти на каждом заседании парламента будут регистрироваться подобные законопроекты

– рассказал молдавский чиновник в беседе с журналистами.

Кстати говоря, соответствующее заявление Мижа сделал на фоне сегодняшнего рассмотрения властями РМ денонсации соглашения о деятельности в стране межгосударственной телекомпании «Мир». В этой связи, он напомнил, что инициатива по данному решению исходила лично от президента Майи Санду.

В этой связи, не лишним было упомянуть и о недавних заявлениях главы Минсельхоза республики Владимира Боли, сделанных им в эфире одной из политических передач по поводу неприемлемости выхода страны из Содружества. Как отметил тогда министр, это бы привело Молдову к пагубным последствиям, сопровождающимся серьёзным экономическим кризисом, затронув, прежде всего, аграрный сектор.

Тем временем глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков выразил глубочайшее сожаление в связи с дальнейшим проведением РМ русофобской политики по отношению к РФ.

Вот как пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию:

Нынешнее руководство Молдавии, видимо, считает, что обязательный атрибут на пути к европейской интеграции заключается в проявлении ненависти к России

Напомним, что на днях экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что правящему большинству следовало бы не избегать переговоров с властями Приднестровья. По словам бывшего главы молдавского государства, именно сейчас появилась отличная возможность обсудить вопрос, связанный с приднестровским урегулированием на фоне украинского кризиса.
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6 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:04
    +1
    гастриков пусть забрать не забудут и расторгнут договор о безвизовом посещении
  2. Roust
    Roust Сегодня, 17:13
    +1
    Окраинцы доскакалась до уничтожения своими же руками своего недогосударства. Очередь за молдованами. Или они уже новорумыны???...
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: Roust
      Очередь за молдованами. Или они уже новорумыны???...

      Первый признак того , что верхушка страны продалась , это то , что она начинает действовать против интересов государства , и людей в нем проживающих. Много ли надо падшей женщине Сандру и её правительству ? hi
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:23
    0
    Вот напугали. Да валите куда хотите, нищета подзаборная.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:25
    0
    История учит,что она ничему не учит. Тут только такой вывод напрашивается. А ведь Молдавское княжество когда-то было весомо в Европе.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:31
    0
    Неудивительно. Не может капиталистическая Россия тягаться с капиталистическим Западом в привлекательности.

    Если хочется иметь влияние на другие страны - надо сперва начать самим расти и развиваться, когда станет получаться лучше, чем в Европе, то и влияние появится само собой.