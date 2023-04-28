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Глава Минобороны Украины озвучил масштабы внедрения стандартов НАТО в стране

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Глава Минобороны Украины озвучил масштабы внедрения стандартов НАТО в стране

В настоящее время Украина смогла внедрить уже около 20% стандартов НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Как отметил глава Минобороны Украины, стандартов Североатлантического альянса насчитывается более 1200. Но большинство стран соответствуют им примерно на 28-30%, а есть страны, которые внедрили стандарты НАТО всего на 2-8%.

Это, оказывается, не так принципиально

- подчеркнул Резников.

В качестве примера глава украинского военного ведомства привел космическую сферу. Если Украина не занимается космическими разработками, то и стандартов по космосу у нее быть не может. Такая же ситуация наблюдается и в других направлениях, отметил Резников.

В то же время, министр обороны похвастал, что Украина уже приняла 28-29% нормативно-правовых актов по стандартам НАТО. Сейчас, по его словам, достигнуты договоренности с партнерами по 180 стандартам альянса, которые Киев может реализовать в обозримой перспективе.

Напомним, что украинский режим тщетно пытается подготовиться к приему страны в Североатлантический альянс. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга посетить запланированный на июль 2023 года саммит альянса в Вильнюсе. Однако почти все страны НАТО, кроме Польши и республик Прибалтики, сходятся во мнении, что пока принимать Украину в альянс не следует.
Использованы фотографии:
Министр обороны США
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5 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:23
    -1
    НАТО и Украина, это просто, старый анекдот.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:25
    +1
    Львовские еврей, адвокат по ценным бумагам он же министр обороны Укрорейха Алексей Резников заявил, что для контрнаступу нужны решение командиров, погода и божья воля. Под Божьей волей он видимо имел ввиду волю англосаксов, под чьи стандарты пытаются перейти "бригады перемоги"
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:25
    -1
    Украина уже приняла 28-29% нормативно-правовых актов по стандартам НАТО.
    В общем, где деньги тратить не надо.
  4. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:26
    +1
    Этому резникову надо бы быстро ещё один очень важный нато-вский стандарт перенять по примеру их министров - юбку пусть наденет и туфли, губы покрасит, бородёнку можно оставить.
    В этом случае, шансы на принятие должны увеличиться.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:49
    0
    а я напомню !!!!
    Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022.