Это, оказывается, не так принципиально

В настоящее время Украина смогла внедрить уже около 20% стандартов НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.Как отметил глава Минобороны Украины, стандартов Североатлантического альянса насчитывается более 1200. Но большинство стран соответствуют им примерно на 28-30%, а есть страны, которые внедрили стандарты НАТО всего на 2-8%.- подчеркнул Резников.В качестве примера глава украинского военного ведомства привел космическую сферу. Если Украина не занимается космическими разработками, то и стандартов по космосу у нее быть не может. Такая же ситуация наблюдается и в других направлениях, отметил Резников.В то же время, министр обороны похвастал, что Украина уже приняла 28-29% нормативно-правовых актов по стандартам НАТО. Сейчас, по его словам, достигнуты договоренности с партнерами по 180 стандартам альянса, которые Киев может реализовать в обозримой перспективе.Напомним, что украинский режим тщетно пытается подготовиться к приему страны в Североатлантический альянс. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга посетить запланированный на июль 2023 года саммит альянса в Вильнюсе. Однако почти все страны НАТО, кроме Польши и республик Прибалтики, сходятся во мнении, что пока принимать Украину в альянс не следует.