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Вице-премьер РФ показал в Артемовске сделанную российскими бойцами надпись о событиях 1944 года

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Вице-премьер РФ показал в Артемовске сделанную российскими бойцами надпись о событиях 1944 года

В Донбассе много памятных мест, связанных с освобождением Украины от немецко-фашистских захватчиков советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны. Некоторые из них, как курган Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, разрушенный украинскими неонацистами и восстановленный в прошлом году, представляют из себя мемориальные комплексы.


Новейшая история создает и новые знаковые места, в том числе в память о событиях далекой, но не забытой освободительной войны. Ведь происходящее сегодня на Украине, где наши воины героически сражаются с воспрявшим через десятилетия нацизмом, во многом схоже с освобождением Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Одно из таких, теперь знаковых, мест в Артемовске, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение города от украинских националистов, показал в своем телеграм-канале посетивший город заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Осматривая город в сопровождении бойцов «Вагнера», он обнаружил на стене одного из полуразрушенных зданий надпись, сделанную нашими военными.

Мы помним 1944. А вы?

— гласит надпись на стене, которую Хуснуллин заснял во время осмотра города на одной из улиц.

Осматривая Артемовск, увидел на здании послание от наших бойцов с напоминанием о 1944 годе. Они хорошо помнят Победу над фашизмом и делают все, чтобы ее повторить. Невозможно сломить их боевой дух и волю, они воюют, рискуя жизнью и спасают мирных жителей, выводя их из города. Спасибо им за это!

— написал российский вице-премьер.


Хуснуллин посетил Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, соответствующий опыт для этого есть. Вице-премьер выразил надежду, что эти работы начнутся уже в ближайшее время.

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Использованы фотографии:
Телеграм-канал Марата Хуснуллина
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3 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:47
    0
    Один из немногих приехавших руководителей кто магазинами с гранатами не обвешался. Будем надеяться что восстановят, Артёмовск!
    1. двп
      двп Сегодня, 17:02
      -3
      Да нет,это он заехал посмотреть можно ли уже мигрантов отправлять или нет. Он же активно лоббирует их интересы и завозит в Россию миллионами. Вот и поехал поинтересоваться как дела,можно уже отправлять или русские мужики ещё не взяли город ,будущий Артемобад. То то я и думаю что это украинцы так в него вцепились-не хотят,сволочи чтобы там большой кишлак был.
  2. sub307
    sub307 Сегодня, 17:11
    0
    Цитата: двп
    Да нет,это он заехал посмотреть можно ли уже мигрантов отправлять или нет.

    А, ну да ...,понятно Вы уже там и с инструментами. Типа- лишних не надо. winked