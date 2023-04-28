Вице-премьер РФ показал в Артемовске сделанную российскими бойцами надпись о событиях 1944 года

Мы помним 1944. А вы?

Осматривая Артемовск, увидел на здании послание от наших бойцов с напоминанием о 1944 годе. Они хорошо помнят Победу над фашизмом и делают все, чтобы ее повторить. Невозможно сломить их боевой дух и волю, они воюют, рискуя жизнью и спасают мирных жителей, выводя их из города. Спасибо им за это!