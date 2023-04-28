Вице-премьер РФ показал в Артемовске сделанную российскими бойцами надпись о событиях 1944 года

В Донбассе много памятных мест, связанных с освобождением Украины от немецко-фашистских захватчиков советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны. Некоторые из них, как курган Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, разрушенный украинскими неонацистами и восстановленный в прошлом году, представляют из себя мемориальные комплексы.
Новейшая история создает и новые знаковые места, в том числе в память о событиях далекой, но не забытой освободительной войны. Ведь происходящее сегодня на Украине, где наши воины героически сражаются с воспрявшим через десятилетия нацизмом, во многом схоже с освобождением Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
Одно из таких, теперь знаковых, мест в Артемовске, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение города от украинских националистов, показал в своем телеграм-канале посетивший город заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Осматривая город в сопровождении бойцов «Вагнера», он обнаружил на стене одного из полуразрушенных зданий надпись, сделанную нашими военными.
Мы помним 1944. А вы?
— гласит надпись на стене, которую Хуснуллин заснял во время осмотра города на одной из улиц.
Осматривая Артемовск, увидел на здании послание от наших бойцов с напоминанием о 1944 годе. Они хорошо помнят Победу над фашизмом и делают все, чтобы ее повторить. Невозможно сломить их боевой дух и волю, они воюют, рискуя жизнью и спасают мирных жителей, выводя их из города. Спасибо им за это!
— написал российский вице-премьер.
Хуснуллин посетил Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, соответствующий опыт для этого есть. Вице-премьер выразил надежду, что эти работы начнутся уже в ближайшее время.