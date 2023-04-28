Президент России предоставил статус ветерана боевых действий добровольцам Донбасса

В Российской Федерации лица, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, Херсонской и Запорожской областях, в качестве добровольцев, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон сегодня подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.В соответствии с федеральным законом, статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будут положены соответственно лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил (Народных милиций) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года, и лицам, получившим инвалидность в результате участия в боевых действиях.Кроме того, статус ветерана боевых действий получат люди, заключившие с начала специальной военной операции контракт с организацией, которая содействует выполнению задач ВС РФ. Если эти лица участвовали в боевых действиях в Донбассе, они должны были подписать контракт с 24 февраля 2022 года, а если участвовали в боевых действиях в Запорожской или Херсонской областях – с 30 сентября 2022 года.Таким образом, статус ветерана боевых действий получат и бойцы ЧВК «Вагнер», поскольку ее можно рассматривать как организацию, содействующую выполнению задач, поставленных перед российскими вооруженными силами.Потребность в данном законе назрела очень давно. Ведь прошло девять лет с момента начала боевых действий в Донбассе, и все это время рядом с нами жили люди, участвовавшие в боевых действиях, раненые и контуженные, но не имеющие соответствующего статуса и, следовательно, полагающихся льгот. Теперь эта несправедливость будет исправлена.