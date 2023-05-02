Словенские бронетранспортеры LKOV Valuk для Украины

БТР LKOV Valuk словенского производства
На днях стало известно, что Словения передала киевскому режиму очередную партию бронетехники из наличия собственной армии. На этот раз сняли с вооружения и отправили за рубеж два десятка колесных бронетранспортеров LKOV Valuk. Такая техника уже прибыла на Украину, и местные формирования занялись ее освоением. В обозримом будущем ее могут использовать в разрекламированном контрнаступлении, но результаты такого применения уже вызывают большие сомнения.
В условиях секретности
Несмотря на ограниченные возможности, Словения пытается помогать киевскому режиму и передает ему различное вооружение, технику и прочее имущество. В течение последнего года из частей словенской армии на Украину отправили почти три десятка средних танков M-55S, 35 боевых машин пехоты M-80A, 16 гаубиц M2A1, а также автомобильную технику, пехотное вооружение и т.д.
Об очередном эпизоде военно-технической помощи стало известно от словенского издания 24ur.com. По его данным, на Украину отправили бронетранспортеры LKOV Valuk – местную лицензионную версию австрийской машины Pandur I. Партия из 20 машин попала на украинскую территорию несколькими днями ранее.
Утверждается, что передача техники готовилась в течение нескольких последних месяцев. Словенская армия выбрала машины для отправки, отремонтировала их и провела необходимую подготовку. Затем технику по воздуху отправили в Польшу или Словакию. Перевозка осуществлялась военно-транспортными самолетами C-17, задействованными в совместной программе НАТО Strategic Airlift Capability. На Украину БТР доставили наземным путем.
Очевидно, что переданная техника сейчас распределяется между украинскими формированиями, причем ее хватит только на несколько подразделений. Также начинается процесс освоения ее эксплуатации. Вскоре можно ожидать появление словенских бронемашин в зоне боевых действий. Вероятно, Valuk попытаются задействовать в давно обещанном контрнаступлении. Однако когда это произойдет и на каком участке фронта, неизвестно.
Лицензионное производство
Словенский БТР LKOV Valuk нельзя назвать новой или современной машиной. История этого изделия восходит к восьмидесятым годам, когда австрийская компания Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge в инициативном порядке начала разрабатывать перспективный колесный бронетранспортер. Проект получил название Pandur I.
Разработка и испытания нового БТР завершились в середине девяностых годов, и в 1996 г. он поступил на вооружение Австрии. В дальнейшем этой машиной заинтересовалось несколько иностранных государств, в т.ч. Словения. В конце девяностых годов словенская армия приобрела 13 бронетранспортеров австрийской сборки для освоения и изучения.
БТР Pandur I показали хорошие результаты, и вскоре две страны договорились об организации лицензионного производства. В 1999 г. словенский завод STO собрал первые машины этого типа и отгрузил их армии. Соглашения предусматривали производство 72 бронетранспортеров с некоторыми изменениями конструкции. Последнюю партию заказчик получил в 2006 г.
На вооружение Словении «Пандур-1» поступил под названием Lahko kolesno oklepno vozilo (LKOV) Valuk («Легкий колесный бронированный транспорт «Валук»). Машину назвали в честь князя Валука, в VII в. правившего государством Карантания.
"Валук" на учениях НАТО. Видна откинутая аппарель
72 бронетранспортера лицензионной сборки поступили на вооружение двух пехотных полков – 10-го из состава 1-й пехотной бригады и 20-го полка 72-й бригады. За счет «Валуков» удалось резко увеличить и улучшить парк бронетехники для пехоты. До их появления словенская армия располагала только ограниченным числом машин советского и югославского образца, полученным при отделении от СФРЮ.
Согласно справочнику The Military Balance 2023, до недавнего времени все купленные и собранные самостоятельно Pandur I и LKOV Valuk в количестве 85 ед. оставались в наличии и в эксплуатации. Теперь же словенское руководство решило помочь киевскому режиму за счет собственной армии. На Украину отправлено 20 БТР, а собственный парк, соответственно, уменьшился до 65 ед.
Устаревший облик
Бронетранспортер Pandur I / Valuk разрабатывался в восьмидесятых-девяностых годах в соответствии с актуальными идеями и взглядами того времени. Вследствие этого он мало отличается от других образцов того периода. Это трехосная колесная боевая машина, способная перевозить десант и поддерживать его огнем. При длине ок. 5,7 м, боевая масса БТР достигает 13,5 т.
«Валук» построен на основе сварного корпуса из катаной брони. Лобовая проекция корпуса выдерживает обстрел из 12,7-мм стрелковых систем. Прочая броня защищает от пуль винтовочных калибров и осколков. Позже был разработан комплект навесных модулей, дающий всеракурсную защиту от 12,7-мм пуль, но он не получил широкого распространения.
В носовой части корпуса помещены отделение управления (слева) и моторный отсек (у правого борта). Центральная и кормовая часть машины вмещают десантный отсек.
БТР укомплектованы шестицилиндровым дизелем Steyr WD 612.95 мощностью 256 л.с. К двигателю подключена автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Трансмиссия обеспечивает раздачу мощности на все шесть колес. Ходовая часть получила независимую рычажную подвеску. На первой и второй оси используются телескопические амортизаторы, на третьей – торсионы. Элементы подвески максимально прикрыты броней корпуса. Предусмотрена система централизованной подкачки и регулировки давления в шинах.
При удельной мощности более 20 л.с./т бронетранспортер развивает скорость на шоссе до 100 км/ч. Баки на 247 л топлива дают запас хода до 700 км. Машина способна двигаться по бездорожью и пересеченной местности. Водные преграды преодолеваются только по бродам.
Собственный экипаж БТР Valuk состоит из двух человек – водителя и командира-стрелка. В десантном отделении помещено шесть мест для бойцов с оружием. Высадка осуществляется через кормовую аппарель либо через верхние люки.
LKOV Valuk имеет только пулеметное вооружение. Над месте командира, позади водителя у левого борта, находится открытая сверху турель под крупнокалиберный пулемет. Также заявлена возможность установки вооружения иных типов – пулеметов или гранатометов.
Сомнительные перспективы
В течение последнего года зарубежные страны неоднократно передавали киевскому режиму бронетехнику, и вся подобная помощь сталкивалась с одними и теми же проблемами. Новые поставки словенских БТР «Валук», по всей видимости, не станут исключением. Эта техника и ее новые хозяева вновь столкнутся с рядом объективных затруднений и ограничений, которые приведут к самым серьезным последствиям.
Пулеметная установка с учебным оружием
Как всегда, иностранные партнеры предоставили небольшое количество техники. Двух десятков БТР хватит для переоснащения лишь нескольких взводов. На фоне потерь украинских формирований такая помощь выглядит практически ничтожной. Следует отметить, что Киеву передавали и другую технику, но суммарные показатели всей подобной помощи не позволяют компенсировать ранее понесенные потери. Кроме того, наличие техники разных типов серьезно осложняет ее совместную эксплуатацию, а также несет известные риски.
Количественные проблемы усугубляются качественными. Pandur I / Valuk разрабатывался 30 лет назад в соответствии с идеями того времени. К настоящему времени этот БТР морально устарел и не отвечает актуальным требованиям. В первую очередь, условиям будущего применения не соответствует его бронирование. Лобовая проекция защищена только от крупнокалиберных пуль, тогда как у противника в лице российской армии широко распространены 30-мм пушки и другие ударные средства. Ответить на такие угрозы «Валук» сможет только пулеметным огнем.
Для словенского БТР заявлены высокие ходовые характеристики. Однако он имеет колесное шасси, а последние недели показали, насколько сложной может быть эксплуатация такой техники в условиях бездорожья и распутицы. Из-за них подвижность бронемашины сокращается, и она становится более простой целью.
Международные проблемы
Нынешняя ситуация с БТР LKOV Valuk показывает, что европейские страны все еще имеют возможность помогать киевскому режиму и передавать ему вооружение или бронетехнику. В то же время, в ход идут не самые новые и совершенные образцы, причем в ограниченных количествах. Польза от такой «помощи» для украинских формирований сомнительна.
При всем этом, технику приходится снимать с вооружения собственных строевых частей. Это приводит к ухудшению и без того невысоких показателей армии или армий. Так, Словения в прошлом году отдала Украине две трети имевшихся БМП M-80A, а теперь отгрузила почти четверть более новых «Валуков». Как собираются восполнять такие потери, пока не сообщалось.