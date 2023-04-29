Испанская армия ищет поставщика запчастей для танков Leopard 2

Ставшая неожиданностью для испанской армии задача вооружать ВСУ танками привела к необходимости срочного ремонта имевшихся в резерве машин. В ходе работ по восстановлению Leopard 2 резко возрос расход запасных частей, что привело к необходимости пополнения их арсенала.
Однако в текущих условиях это сложный процесс, так как все прочие страны Запада, имеющие на вооружении «Леопарды», также оказывают помощь ВСУ танками и имеют аналогичную проблему дефицита запчастей. Так, со слов премьер-министра Польши Моравецкого, при ремонте и модернизации Leopard 2 (до версии 2PL/2PLM1) местные производители «сталкиваются с проблемами доступности деталей, которые должны передавать немецкие партнёры». Вне Запада, например, в Индонезии, техническое обслуживание «Леопардов» и вовсе остановилось.
На этом фоне испанская армия решила поискать счастья и объявила тендер, предусматривающий поставку запчастей для Leopard, как версии 2E, так и 2A4, которая передаётся киевскому режиму. Как указывается в издании Infodefensa, к настоящему времени для нужд ВСУ уже отремонтирована первая партия из 6 танков 2A4, ранее находившихся на базе хранения:
Вскоре они отправятся на Украину. В дополнение к этому продолжается работа над ещё 4 машинами.