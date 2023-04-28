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Вице-премьер России выразил надежду на скорое восстановление Артемовска во время визита в город

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Вице-премьер России выразил надежду на скорое восстановление Артемовска во время визита в город

В Артемовск (Бахмут), в котором все еще идут боевые действия, несмотря на существующие риски приехал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он побывал на освобожденной бойцами ЧВК «Вагнер» территории, осмотрел масштабы разрушений.


Поскольку город Артемовск входит в состав российской Донецкой Народной Республики (ДНР), после завершения его освобождения от украинских формирований остро встанет вопрос и о том, как восстанавливать разрушенное. Ведь значительная часть города была разрушена буквально до основания в ходе ожесточенных боев. Это относится и к жилым домам, и к объектам городской коммунальной и социальной инфраструктуры.

Хочу сказать большое спасибо всем нашим бойцам, которые работают в Артемовске. Надеюсь, что скоро мы сможем начать работы по восстановлению города!

- заявил Марат Хуснуллин.


Зампред правительства РФ отметил, что большая часть города Артемовска уже освобождена. Поэтому, как только станет возможно проводить строительные работы, начнется его восстановление.

Отметим, что в Мариуполе, который был освобожден российскими войсками еще в 2022 году, ремонтно-восстановительные работы ведутся уже многие месяцы, построено много новых объектов, включая и жилые дома. Фактически восстановление Мариуполя началось почти сразу после его освобождения. Не исключено, что аналогичный сценарий российское правительство будет реализовывать и в Артемовске. Теперь вопрос лишь в его окончательном освобождении от украинских формирований.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 17:00
    0
    За счет конфискованных активов недружественных стран
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:01
    0
    окей, восстановят, даже если не задаваться вопросом откуда найдутся деньги

    вопрос - чем будут заниматься там люди, ведь разрушаются и предприятия, а их так строить просто как дома не получится

    что с мариуполем? градообразующие заводы перестали существовать
    там всё население прямо и косвенно от них зависело, как они будут зарабатывать на жизнь?
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 17:13
      0
      Дома новые хорошие, прям микрорайон, старые нужно сносить. Порт есть, завод от части восстановят. Жизнь так или иначе наладится.Люди на остановках, магазины и атеки работают. Всё будет хорошо.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:21
      0
      Чем занимаются в Мариуполе жители?Восстанавливают город.
  3. Ростов Папа
    Ростов Папа Сегодня, 17:02
    0
    Там все надо строить новое. Ни черта с советского времени там не делали. Только перекрашивали столбы и остановки в жовтоблакитный.. Вопли "вы нам всё порушили", ответ- вы и ничего и не построили...У нас не ахти, но там дно мира.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:19
    0
    Цитата: Ростов Папа
    Там все надо строить новое. Ни черта с советского времени там не делали. Только перекрашивали столбы и остановки в жовтоблакитный.. Вопли "вы нам всё порушили", ответ- вы и ничего и не построили...Унас не ахти, но там дно мира.

    а какие претензии к советскому жилью?
    кирпичные 9ти этажки намного лучше панельного современного говна.

    и да а в Рф люди в большинстве в какого годах домах живут?
    где то ещё реновации кроме москвы есть?
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:19
    0
    По Мариуполю интересные видео от местных блогеров смотрю.Да,город возрождается.По Артемовску есть определенное сомнение.Дело в том,что из Мариуполя люди не выехали.Остались,не все правда.Есть погибшие и уехавшие на "материк" в Россию.Сейчас возвращаются.В Артемовске людей вывезли на запад,и вряд ли они вернутся назад.
  6. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 17:29
    0
    Новый город построить легче. Восстанавливать труднее будет. Меньше уже будет, не все вернутся.