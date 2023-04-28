Вице-премьер России выразил надежду на скорое восстановление Артемовска во время визита в город

Хочу сказать большое спасибо всем нашим бойцам, которые работают в Артемовске. Надеюсь, что скоро мы сможем начать работы по восстановлению города!

В Артемовск (Бахмут), в котором все еще идут боевые действия, несмотря на существующие риски приехал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он побывал на освобожденной бойцами ЧВК «Вагнер» территории, осмотрел масштабы разрушений.Поскольку город Артемовск входит в состав российской Донецкой Народной Республики (ДНР), после завершения его освобождения от украинских формирований остро встанет вопрос и о том, как восстанавливать разрушенное. Ведь значительная часть города была разрушена буквально до основания в ходе ожесточенных боев. Это относится и к жилым домам, и к объектам городской коммунальной и социальной инфраструктуры.- заявил Марат Хуснуллин.Зампред правительства РФ отметил, что большая часть города Артемовска уже освобождена. Поэтому, как только станет возможно проводить строительные работы, начнется его восстановление.Отметим, что в Мариуполе, который был освобожден российскими войсками еще в 2022 году, ремонтно-восстановительные работы ведутся уже многие месяцы, построено много новых объектов, включая и жилые дома. Фактически восстановление Мариуполя началось почти сразу после его освобождения. Не исключено, что аналогичный сценарий российское правительство будет реализовывать и в Артемовске. Теперь вопрос лишь в его окончательном освобождении от украинских формирований.