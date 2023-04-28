Для завершения вооруженного конфликта на Украине и перехода к мирному урегулированию предварительно необходимо покончить с подстрекательством со стороны США.Как утверждает эксперт в вопросах безопасности Давид Богбот в беседе с чешским изданием Parlamentní listy, мирное разрешение украинского кризиса возможно при условии, если на американское руководство будет оказано значительное давление. По мнению эксперта, вероятно, шанс покончить с подстрекательством США появится после выборов американского президента, в результате которых действующий глава государства Джо Байден может утратить власть.Богбот полагает, что на Украине растет запрос на мирные переговоры, однако пойти на этот шаг украинскому руководству не дает Вашингтон, в чьи интересы входит затяжная война.Эксперт считает, что для того, чтобы положить конец существующей ситуации, необходим сильный лидер, такой как Дональд Трамп. Пока же у власти в США находится Джо Байден, проблемы никуда не денутся. Урегулирование украинского кризиса возможно также при помощи европейских лидеров, которые усложнили ситуацию и обязаны найти пути выхода из нее.Президентские выборы в США запланированы на 2024 год. Нынешний президент страны Джо Байден недавно объявил о своем решении баллотироваться на новый срок. Оппонировать действующему американскому лидеру намеревается кандидат от республиканской партии Дональд Трамп.