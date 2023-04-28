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Палата представителей США потребовала раскрыть численность американских военнослужащих на Украине

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Палата представителей США потребовала раскрыть численность американских военнослужащих на Украине

Палата представителей Конгресса США выступила с резолюцией, требующей от руководства страны предоставить информацию о точной численности военнослужащих вооруженных сил страны, находящихся на территории Украины. Об этом сообщает ряд американских средств массовой информации.


В резолюции содержится требование к Белому дому и министру обороны США Ллойду Остину предоставить документы о всей военной помощи Украине и о численности находящихся в этой стране американских военных, включая тех, кто проходит службу в подразделениях Сил специального назначения.

Инициатором резолюции выступил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц. Два дня назад резолюция была одобрена Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ранее руководство США призналось, что на Украине находятся американские военнослужащие. Однако, по утверждению Вашингтона, они занимаются исключительно вопросами охраны дипломатического представительства США и его сотрудников. Кроме того, на Украине могут находиться и американские военные, занятые наблюдением за переданными системами вооружений.

Однако у американских конгрессменов возникли подозрения относительно того, что на Украине может находиться больше военнослужащих ВС США, чем заявлено. Основания для таких подозрений есть.

Во-первых, передаваемая Украине военная техника американского производства требует обслуживания профессионалами, которые вряд ли присутствуют среди украинских военнослужащих. Даже если учитывать, что украинские военные обучались на курсах в странах Европы, этого явно недостаточно для квалифицированного обслуживания сложной военной техники, которое осуществляется офицерами с высшим военным (военно-инженерным) образованием.

Во-вторых, средства массовой информации неоднократно сообщали о судьбах американских граждан, якобы являющихся «волонтерами», но, вероятно, выступающих в роли наемников в составе ВСУ. Неизвестно, могут ли среди них находиться кадровые военнослужащие американской армии.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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2 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:21
    0
    Вообще-то в американских источниках я прочел, что отправка военнослужащих на войну вообще по законам США - именно что незаконна, если там война не угрожает непосредственно США, у них про ЭТО именно полыхает сейчас. И отмазки "присмотреть за техникой" - не пролезают. военнослужащих США отправил президент без ведома Конгресса на левую и чужую войну - это незаконно.
    Ну что прочел - то повторил, законы США не знаю...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:28
      0
      Вот она, демократия в действии.
      Военные стараются. Делают гадости противнику, получают важные развед-данные, усиливают секретность, чтоб про это никто не узнал, поскольку приходится нарушать закон.
      Приходит шпак в гражданке, и требует доложить ему все секреты. Чтоб потом опубликовать это в СМИ
      Хорошо, что это в США
      Плохо, что у нас близкая по сути демократия