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Минобороны Польши заключило новый контракт на поставку зенитных комплексов малой дальности PSR-A Pilica

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Минобороны Польши заключило новый контракт на поставку зенитных комплексов малой дальности PSR-A Pilica

Польша наращивает возможности противовоздушной обороны, Минобороны страны заключило очередной контракт на поставку ЗРК малой дальности. Об этом сообщил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак.


Закупка новых зенитных систем проводится в рамках программы PILICA+, соглашение предусматривает поставку британских зенитных ракет CAMM и пусковых установок Launcher, а также польских зенитных ракетно-пушечных комплексов малого радиуса действия PSR-A Pilica. Британская компания MBDA подтвердила заключение контракта с польскими военными и назвала его сумму в 1,9 млрд. фунтов стерлингов "рекордной".

Очередной шаг в программе PILICA+. Заключены контракты на поставку пусковых установок Launcher и ракет CAMM, а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов PSR-A PILICA. Это резкое увеличение возможности поражения воздушных целей и повышение возможностей польской ПВО

- заявил Блащак.

Новые батареи ПВО будут обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону от крылатых ракет (в том числе сверхзвуковых), самолетов и вертолетов, а также БПЛА. Контракт рассчитан до 2027 года. К этому времени польские силы ПВО получат 21 новую батарею системы Pilica+. Контракт также предполагает приобретение для нужд ПВО страны надлежащего запаса ракет CAMM (около 700).

Зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия PSR-A Pilica включает в себя зенитную установку ZUR-23-2KG Jodek-G, а также две управляемые ракеты Grom/Piorun малого радиуса действия. Новый вариант системы Pilica+ оснащен ракетами CAMM компании MBDA. В состав одной батареи входят шесть комбинированных комплексов, а также артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационная станция, 2 транспортных машины и 2 автомашины с боеприпасами. Основное предназначение этой системы ПВО – прикрытие батарей системы Patriot.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:25
    0
    Да уж.Куда же без старой,доброй зеушки,да "Стрелы"польского образца..
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 17:25
    0
    Поляки юзают старую советскую ЗСУ-23-2, улыбнуло!
  3. Eug
    Eug Сегодня, 17:27
    0
    Пушки - старые добрые ГШ-23-2? Их в Польше должно немало быть, особенно если Шилки не продали (была польская версия их модернизации). Вот что интересно - как это поляки на Oerlikon не повелись, они им (с дистанционным подрывом снарядов)с середины 90-х восторгались.