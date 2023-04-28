Минобороны Польши заключило новый контракт на поставку зенитных комплексов малой дальности PSR-A Pilica

Очередной шаг в программе PILICA+. Заключены контракты на поставку пусковых установок Launcher и ракет CAMM, а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов PSR-A PILICA. Это резкое увеличение возможности поражения воздушных целей и повышение возможностей польской ПВО

Польша наращивает возможности противовоздушной обороны, Минобороны страны заключило очередной контракт на поставку ЗРК малой дальности. Об этом сообщил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак.Закупка новых зенитных систем проводится в рамках программы PILICA+, соглашение предусматривает поставку британских зенитных ракет CAMM и пусковых установок Launcher, а также польских зенитных ракетно-пушечных комплексов малого радиуса действия PSR-A Pilica. Британская компания MBDA подтвердила заключение контракта с польскими военными и назвала его сумму в 1,9 млрд. фунтов стерлингов "рекордной".- заявил Блащак.Новые батареи ПВО будут обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону от крылатых ракет (в том числе сверхзвуковых), самолетов и вертолетов, а также БПЛА. Контракт рассчитан до 2027 года. К этому времени польские силы ПВО получат 21 новую батарею системы Pilica+. Контракт также предполагает приобретение для нужд ПВО страны надлежащего запаса ракет CAMM (около 700).Зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия PSR-A Pilica включает в себя зенитную установку ZUR-23-2KG Jodek-G, а также две управляемые ракеты Grom/Piorun малого радиуса действия. Новый вариант системы Pilica+ оснащен ракетами CAMM компании MBDA. В состав одной батареи входят шесть комбинированных комплексов, а также артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационная станция, 2 транспортных машины и 2 автомашины с боеприпасами. Основное предназначение этой системы ПВО – прикрытие батарей системы Patriot.