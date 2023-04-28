Минобороны Польши заключило новый контракт на поставку зенитных комплексов малой дальности PSR-A Pilica

Польша наращивает возможности противовоздушной обороны, Минобороны страны заключило очередной контракт на поставку ЗРК малой дальности. Об этом сообщил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак.
Закупка новых зенитных систем проводится в рамках программы PILICA+, соглашение предусматривает поставку британских зенитных ракет CAMM и пусковых установок Launcher, а также польских зенитных ракетно-пушечных комплексов малого радиуса действия PSR-A Pilica. Британская компания MBDA подтвердила заключение контракта с польскими военными и назвала его сумму в 1,9 млрд. фунтов стерлингов "рекордной".
Очередной шаг в программе PILICA+. Заключены контракты на поставку пусковых установок Launcher и ракет CAMM, а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов PSR-A PILICA. Это резкое увеличение возможности поражения воздушных целей и повышение возможностей польской ПВО
- заявил Блащак.
Новые батареи ПВО будут обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону от крылатых ракет (в том числе сверхзвуковых), самолетов и вертолетов, а также БПЛА. Контракт рассчитан до 2027 года. К этому времени польские силы ПВО получат 21 новую батарею системы Pilica+. Контракт также предполагает приобретение для нужд ПВО страны надлежащего запаса ракет CAMM (около 700).
Зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия PSR-A Pilica включает в себя зенитную установку ZUR-23-2KG Jodek-G, а также две управляемые ракеты Grom/Piorun малого радиуса действия. Новый вариант системы Pilica+ оснащен ракетами CAMM компании MBDA. В состав одной батареи входят шесть комбинированных комплексов, а также артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационная станция, 2 транспортных машины и 2 автомашины с боеприпасами. Основное предназначение этой системы ПВО – прикрытие батарей системы Patriot.