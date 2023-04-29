Тайвань готовится к «ответной демонстрации силы» материковому Китаю

Это ответной демонстрация силы.

Издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что Тайвань готовится к военным учениям «Хань Куанг», которые запланированы на 24-28 июля.Примечательно, что сценарий учений этого года включает в себя симуляции прорыва возможной китайской блокады, дополняя сценарии, отрепетированные в предыдущих учениях, в которых основное внимание уделялось отражению китайского десантного вторжения.Созданная Вашингтоном, который активно накаляет обстановку между Китаем и Тайванем, система будет осуществлять круглосуточное компьютерное моделирование совместных, комбинированных и коалиционных операций в рамках предстоящих учений.Между тем, согласно отчету SCMP, в учениях с боевой стрельбой особое внимание будет уделено сохранению боевых сил, морскому перехвату, защите крупных объектов, таких как морские порты и аэропорты, мобилизации гражданской обороны, противовоздушной обороне и противодесантному вторжению.Несмотря на усилия Тайваня по формированию представления о надежной обороне с помощью учений «Хань Куанг», у него есть более серьезные систематические ограничения. Китайский аналитик Ву Шан-Су отмечает, что к ним относятся внутренние проблемы, такие как призыв на военную службу, высокая вероятность китайского проникновения на Тайвань, сомнительная народная решимость защищать остров от сил вторжения и общая медленная модернизация тайваньской армии.Однако Тайвань планирует пересмотреть свою модель призыва в 2024 году, продлив контракт на военную службу до одного года, увеличив оплату призывникам и установив широкие рамки того, как призывники будут использоваться в качестве «гарнизонных войск» для территориальной обороны.В то же время Тайвань, возможно, придерживается далеко не оптимального подхода к своей оборонительной стратегии и военной модернизации. В мае 2022 года аналитики Asia Times говорили, что тайваньских стратегий «дикобраза» и «крепости Тайвань» будет недостаточно, если они будут находиться в блокаде, голодать и вынуждены сдаваться в связи с ведением войны на истощение.В декабре 2022 года всё та же Asia Times отметила, что озабоченность Тайваня приобретением престижных активов высокого класса, таких как фрегаты и истребители, с целью бросить вызов вооруженным силам Китая и сразиться с ними, является нереалистичным и эскалационным подходом.Тем не менее, Тайвань может перейти к стратегии, которая повлечет за собой ограниченные ответные ракетные удары по крупным китайским городам, таким как Шанхай, в случае конфликта.