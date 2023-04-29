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Тайвань готовится к «ответной демонстрации силы» материковому Китаю

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Тайвань готовится к «ответной демонстрации силы» материковому Китаю

Издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что Тайвань готовится к военным учениям «Хань Куанг», которые запланированы на 24-28 июля.


Примечательно, что сценарий учений этого года включает в себя симуляции прорыва возможной китайской блокады, дополняя сценарии, отрепетированные в предыдущих учениях, в которых основное внимание уделялось отражению китайского десантного вторжения.

Это ответной демонстрация силы.

Созданная Вашингтоном, который активно накаляет обстановку между Китаем и Тайванем, система будет осуществлять круглосуточное компьютерное моделирование совместных, комбинированных и коалиционных операций в рамках предстоящих учений.

Между тем, согласно отчету SCMP, в учениях с боевой стрельбой особое внимание будет уделено сохранению боевых сил, морскому перехвату, защите крупных объектов, таких как морские порты и аэропорты, мобилизации гражданской обороны, противовоздушной обороне и противодесантному вторжению.

Несмотря на усилия Тайваня по формированию представления о надежной обороне с помощью учений «Хань Куанг», у него есть более серьезные систематические ограничения. Китайский аналитик Ву Шан-Су отмечает, что к ним относятся внутренние проблемы, такие как призыв на военную службу, высокая вероятность китайского проникновения на Тайвань, сомнительная народная решимость защищать остров от сил вторжения и общая медленная модернизация тайваньской армии.

Однако Тайвань планирует пересмотреть свою модель призыва в 2024 году, продлив контракт на военную службу до одного года, увеличив оплату призывникам и установив широкие рамки того, как призывники будут использоваться в качестве «гарнизонных войск» для территориальной обороны.

В то же время Тайвань, возможно, придерживается далеко не оптимального подхода к своей оборонительной стратегии и военной модернизации. В мае 2022 года аналитики Asia Times говорили, что тайваньских стратегий «дикобраза» и «крепости Тайвань» будет недостаточно, если они будут находиться в блокаде, голодать и вынуждены сдаваться в связи с ведением войны на истощение.

В декабре 2022 года всё та же Asia Times отметила, что озабоченность Тайваня приобретением престижных активов высокого класса, таких как фрегаты и истребители, с целью бросить вызов вооруженным силам Китая и сразиться с ними, является нереалистичным и эскалационным подходом.

Тем не менее, Тайвань может перейти к стратегии, которая повлечет за собой ограниченные ответные ракетные удары по крупным китайским городам, таким как Шанхай, в случае конфликта.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:11
    +1
    Это уже смешно,где для Тайваня КНР ,а где США.На базы на Филиппинах, США всё равно снабжение тащить через весь Тихий.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:27
    +1
    China sollte bereits solche "Militär-Übungen" auf SEINEM eigenen
    Ein-China-Territorium durch das drastische Einschränken jeder
    Provokation von Seiten Taiwans massiv im Keim ersticken...!!
    Jeder noch so kleine Spielraum wird von den USA und den Speichelleckern
    in Taipeh als Schwäche interpretiert, um beim nächsten mal noch einen
    Schritt weiter zu gehen...!! Russland hat auch viel zu lange abgewartet
    und muss nun äußerst mühselig die Konsequenzen beseitigen...!!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:43
      0
      Es ist an der Zeit, dass China und Russland alle Fehler korrigieren. Besiege den Hegemon und befreie die Welt von seinem Schrecken
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:47
    -1
    В случае начала вторжения Китай не будет сюсюкать как руководство РФ с зерновыми сделками, мирными переговорами без предварительных условий, жестами доброй воли - НОАК сразу же выбомбит всю ПВО и энергосистему острова.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 12:04
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976
      с зерновыми сделками, мирными переговорами без предварительных условий, жестами доброй воли

      Дружбан, у тебя уши торчат. На полметра.

      Цитата: AlexKruglov1976
      НОАК сразу же выбомбит всю ПВО и энергосистему острова

      НОАК никогда толком ни с кем не воевала. Пробовали Вьетнам как-то прикусить, но обломались.

      К тому же на Тайване важен не сам Тайвань, а TSMC. Которая "производит 90% чипов, используемых высокотехнологичными компаниями США". Бомбить это... глуповато, предложиите что-нить поумнее уже. Ну вот чисто для разнообразия laughing
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:11
    0
    Зачем Тайваню фрегаты-корветы?
    С Китаем в море всё равно они воевать не смогут.
    Их задача - предотвратить высадку десанта.
    Если китайцы высадят массовый десант, то всё, Тайваню хана.
    Соответственно, им нужно ПВО, ПКРы и ракеты земля-земля.
    Всё.
    Остальные траты типа фрегатов или подводных лодок это просто перевод денег.
    ВМС Тайваня будут китайцами разобраны в первые же часы операции.