Конференция по восстановлению Украины на фоне поставок оружия является позорной. Мы отправляем оружие, чтобы уничтожить, то немногое, что еще осталось от этой страны

Встреча в Риме по вопросам восстановления Украины смешна на фоне постоянных поставок киевскому режиму вооружений и боеприпасов. Об этом заявил итальянский журналист, главный редактор газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.Как отметил итальянский журналист, если бы удалось прекратить поставки вооружений, то может и было бы возможно какое-то более серьезное мероприятие, чем проводимая в Риме конференция.- заявил итальянский журналист.По мнению Травальо, пока на Украину поставляется оружие, западные страны обсуждают раздел сфер влияния на территории этой страны. Журналист считает, что Запад продолжит «уничтожение» Украины до тех пор, пока не будет решено все же начать мирные переговоры.Отметим, что Россия неоднократно заявляла об опасности поставок военной техники и вооружений на Украину, поскольку эти действия лишь способствуют эскалации конфликта и создают риски для его масштабирования.Вместе с тем, вся военная техника, передаваемая западными странами киевскому режиму и оказывающаяся на территории Украины, становится законной мишенью для ударов российских вооруженных сил, подчеркивали ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.