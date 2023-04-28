Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии

После начала специальной военной операции на Украине на российской территории участились случаи диверсий и терактов, организуемых и проводимых киевским режимом при поддержке западных кураторов.Украинские националисты не гнушаются ничем: происходят обстрелы мирных населенных пунктов, диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, теракты в отношении должностных лиц, военнослужащих и известных гражданских активистов. Стали частыми и сообщения о предотвращенных спецслужбами России противоправных действиях различных лиц, обычно управляемых и субсидируемых из Киева.В ситуации многократно возросшей террористической угрозы государство, как и положено, усиливает меры не только ее предотвращения, но и наказания за совершенные деяния.Государственная Дума РФ 18 апреля 2023 года приняла, а Совет Федерации 26 апреля одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 51 УПК РФ», ужесточающий ответственность за совершение диверсионных и террористических актов на территории России. Сегодня законопроект подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, что означает его немедленное вступление в силу.Теперь, согласно принятым поправкам в УК и УПК, срок наказания за диверсии увеличен с прежних 15 до 20 лет. По статье за международный терроризм суд может назначить от 12 лет лишения свободы вместо ранее действовавших десяти. По статье 205 УК РФ «Террористический акт» за совершение устрашающих действий, создающих угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, максимальный срок наказания увеличен с 15 до 20 лет.Также более длительным станет наказание для членов террористических организаций и сообществ, которые могут провести в тюрьме от 10 до 15 лет (по прежним нормам — от 5 до 10 лет). По статье 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности, вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до семи лет поднят минимальный порог отбытия наказания, верхний остался прежним — 15 лет (ранее от 5 до 15 лет).Действие закона распространяется и на новые территории РФ, где диверсии и террор, к сожалению, давно стали своего рода «визитной карточкой» украинских националистов и их пособников.