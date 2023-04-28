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Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии

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Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии

После начала специальной военной операции на Украине на российской территории участились случаи диверсий и терактов, организуемых и проводимых киевским режимом при поддержке западных кураторов.


Украинские националисты не гнушаются ничем: происходят обстрелы мирных населенных пунктов, диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, теракты в отношении должностных лиц, военнослужащих и известных гражданских активистов. Стали частыми и сообщения о предотвращенных спецслужбами России противоправных действиях различных лиц, обычно управляемых и субсидируемых из Киева.

В ситуации многократно возросшей террористической угрозы государство, как и положено, усиливает меры не только ее предотвращения, но и наказания за совершенные деяния.

Государственная Дума РФ 18 апреля 2023 года приняла, а Совет Федерации 26 апреля одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 51 УПК РФ», ужесточающий ответственность за совершение диверсионных и террористических актов на территории России. Сегодня законопроект подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, что означает его немедленное вступление в силу.

Теперь, согласно принятым поправкам в УК и УПК, срок наказания за диверсии увеличен с прежних 15 до 20 лет. По статье за международный терроризм суд может назначить от 12 лет лишения свободы вместо ранее действовавших десяти. По статье 205 УК РФ «Террористический акт» за совершение устрашающих действий, создающих угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, максимальный срок наказания увеличен с 15 до 20 лет.

Также более длительным станет наказание для членов террористических организаций и сообществ, которые могут провести в тюрьме от 10 до 15 лет (по прежним нормам — от 5 до 10 лет). По статье 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности, вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до семи лет поднят минимальный порог отбытия наказания, верхний остался прежним — 15 лет (ранее от 5 до 15 лет).

Действие закона распространяется и на новые территории РФ, где диверсии и террор, к сожалению, давно стали своего рода «визитной карточкой» украинских националистов и их пособников.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал ЦСН ФСБ России
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12 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:51
    +10
    Этого недостаточно к сожалению: необходима смертная казнь, хотя бы на время СВО.
    1. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 18:26
      +4
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Этого недостаточно к сожалению: необходима смертная казнь, хотя бы на время СВО.

      По сути СВО у нас ведется с первой чеченской войны. Так,что надо вводить смертную казнь,как таковую. А отменить ее можно будет при наступлении эры милосердия,но это не при нашей жизни и наших детей и их внуков...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:52
    +2
    Ну,наконец то.Надо к ногтю всех этих чудаков доморощеных
    1. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 18:29
      -1
      Район вспомнил где живешь? А страну?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:53
    +3
    Надо же...Теперь вместо 15-ти лет нужно будет кормить эту в ожидании амнистии (УДО) целых 20 лет..
    А что там насчёт смертной казни, господин гарант?! Или в стране жизнь гарантируется только убийцам и террористам?
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:56
    +3
    "Это всё ерунда, полумеры." (с) Х.Б. Врунгель

    Где смертная казнь?
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:06
    0
    А можно кураторов этих диверсий приговорить и привести приговор в исполнение каким-нибудь кинжалом?
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:22
    0
    В России должна быть введена смертная казнь. За терроризм и убийство общественно опасным способом так уж точно. Введение исключительной меры наказания для других отдельных преступных деяний особой тяжести можно обсуждать.
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:35
    0
    случай с 1200000 комплектами формы является ли диверсией?
    а нарушение сроков поставок су-57 и армат в армию чем является?
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:42
    0
    Да и зачем им суд и верхние планки? Планка должна быть одна - никакого суда, сразу к стенке!!!
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:59
      0
      Что за расточительство? В чвк отправить в качестве сапёра, пускать вперёд для разминирования
  9. agoran
    agoran Сегодня, 19:17
    0
    И, что выйдет через 20 лет и станет другим? да фиг там.
    Почему боялись СМЕРШ, да потому, что возмездие наступало сразу.
    Поймали врага, допросили и в расход.