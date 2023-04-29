«Мировой лидер в своём классе»: в Чехии состоялся первый полёт серийного УТС L-39NG

Это новая историческая веха: L-39NG оправдал все ожидания и готов к серийной поставке нашим клиентам. Самолет является мировым лидером в своем классе. С точки зрения конструкции, летных характеристик, безопасности, авионики и современного оборудования, это отличная платформа для подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений

Благодаря многолетним усилиям чешской компании Aero Vodochody состоялся первый полет серийного образца реактивного учебно-тренировочного самолета L-39NG (прототип поднялся в воздух 22 декабря 2018 года).- говорится на сайте разработчика.Как указывается, первый серийный УТС предназначен для заказчика в Юго-Восточной Азии. Возможно, что имеется в виду Вьетнам: на днях публиковалась информация о ведущихся между Прагой и Ханоем переговорах, хотя о твёрдом контракте речь на данный момент не идёт. Среди других покупателей названы Венгрия и Чехия. Как отмечается, всего в настоящее время заказано 34 единицы L-39NG.Для удовлетворения спроса Aero Vodochody недавно ввела в эксплуатацию новую производственную линию, предназначенную исключительно для самолетов L-39NG. В течение двух лет планируется увеличить выпуск L-39NG до 24 единиц в год. Как указывается, более 60% поставщиков необходимых для производства деталей – это отечественные компании.