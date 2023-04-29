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«Мировой лидер в своём классе»: в Чехии состоялся первый полёт серийного УТС L-39NG

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«Мировой лидер в своём классе»: в Чехии состоялся первый полёт серийного УТС L-39NG

Благодаря многолетним усилиям чешской компании Aero Vodochody состоялся первый полет серийного образца реактивного учебно-тренировочного самолета L-39NG (прототип поднялся в воздух 22 декабря 2018 года).


Это новая историческая веха: L-39NG оправдал все ожидания и готов к серийной поставке нашим клиентам. Самолет является мировым лидером в своем классе. С точки зрения конструкции, летных характеристик, безопасности, авионики и современного оборудования, это отличная платформа для подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений

- говорится на сайте разработчика.

Как указывается, первый серийный УТС предназначен для заказчика в Юго-Восточной Азии. Возможно, что имеется в виду Вьетнам: на днях публиковалась информация о ведущихся между Прагой и Ханоем переговорах, хотя о твёрдом контракте речь на данный момент не идёт. Среди других покупателей названы Венгрия и Чехия. Как отмечается, всего в настоящее время заказано 34 единицы L-39NG.

Для удовлетворения спроса Aero Vodochody недавно ввела в эксплуатацию новую производственную линию, предназначенную исключительно для самолетов L-39NG. В течение двух лет планируется увеличить выпуск L-39NG до 24 единиц в год. Как указывается, более 60% поставщиков необходимых для производства деталей – это отечественные компании.

Использованы фотографии:
Aero Vodochody
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:52
    0
    На наш Як 130 похож. Всегда радуюсь новой технике, но этр к сожалению теперь наши враги
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Buyan
      На наш Як 130 похож. Всегда радуюсь новой технике, но этр к сожалению теперь наши враги

      То есть судя по комментарию вы Як-130 не разу не видели? Вот посмотрите пожалуйста.



      Как видите из похожего у них только УТС в названиии, а ну да ещё и то что они оба летают. первый L- 39 ещё в 1968 году взлетел.
      Это новая историческая веха: L-39NG оправдал все ожидания и готов к серийной поставке нашим клиентам.
      Это примерно тоже самое как Россия начала бы нахваливать начало выпуска обновлённого МиГ-21Бис.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:00
    0
    Як-130 лучше, видно пытались срисовать.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: 75Сергей
      Як-130 лучше, видно пытались срисовать.

      Но он и дороже в связи с тем, что у него потенциал гораздо выше...
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 12:09
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Як-130 лучше, видно пытались срисовать.
      С чего они его пытались срисовать? С ЭТОГО?


      Такэто и есть исходный образец L-39, который взлетел за 28 лет, до вылета первого прототипа Як- 130. Как выглядит Як-130 я выложил выше.
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 11:07
    0
    Для подготовки боевых пилотов более тяжелый и тяговооруженный Як-130 подошел бы получше. Но Як летает на украинских двигателях, значит его производство и обслуживание не реалистичны.
    1. болгарин
      болгарин Сегодня, 11:29
      +4
      Для сведения. Украинскме двигатели локализованы на 100 %.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 13:00
        0
        Проблема Яка в глючной эдсу. Из 9 потерянных - 7 из-за отказа эдсу (Россия 5, Бангладеш 1, Барановичи 1) и 2 на отработке в Бангладеш друг с другом столкнулись.
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 13:43
          0
          Цитата: donavi49
          Проблема Яка в глючной эдсу

          Это вы ка специалист говорите, я имею в виду как человек из ОАК? И что это за страна такая- Барановичи ?...Столкновеие двух бортов в Бангладеш считается ошибка пилотирования, тут неисправность ЭДСУ мимо тазика.
          16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полёта вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) потерпел аварию Як-130 (бортовой номер «49 белый», регистрация RF-44490). По сообщению Минобороны РФ, экипаж увёл воздушное судно от близлежащих построек, благополучно катапультировался и не пострадал.
          При отказе ЭДСУ увести самолёт было бы не возможно. Всего из 9 потерянных только у 5 отказ системы управления.
    2. Комментарий был удален.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: km-21
      Но Як летает на украинских двигателях, значит его производство и обслуживание не реалистичны.
      Отстаёте , лет на 8 как минимум.
      В связи с разрывом производственной кооперации с Украиной в начале 2015 года НПЦ «Салют» заявил о завершении полной локализации производства авиадвигателей АИ-222-25.
      Планируется в будущем заменить двигатели на разрабатываемые двигатели СМ-100 тягой до 3000 кг.
      Хоть иногда в Википедию заглядывайте, я уж молчу про сайт ОАК.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:08
    -2
    Как указывается, более 60% поставщиков необходимых для производства деталей – это отечественные компании.

    У нас бы бились в истерике, что 40% - не наши...
    А так - ну что сказать. Им сильно повезло, что какую-то промышленность всеж сохранили. Хотя такого рынка, который был у этого же УТС при СВД им и близко не видать
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 11:30
      -2
      У нас бы бились в истерике, что 40% - не наши..

      Вот когда РФ так же ляжет под НАТО как Чехия, тогда и будет ваше любимое ура-ура 60% наше, я знаю что вы как ура-"патриот" всеми своими силами приближаете этот день
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:26
    0
    7 чешских Альбатросов были уничтожены в начале войны.