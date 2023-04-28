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Названы новые сроки передачи в состав ТОФ многоцелевого корвета «Резкий» проекта 20380

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Названы новые сроки передачи в состав ТОФ многоцелевого корвета «Резкий» проекта 20380

Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, войдет в боевой состав флота летом, а не в конце весны, как предполагалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.


"Резкий" в настоящее время находится на сдаточной базе Амурского ССЗ во Владивостоке, где продолжает проходить государственные испытания. Ранее планировалось, что корабль передадут военным в конце мая, но церемонию поднятия Андреевского флага решено провести в преддверии Дня ВМФ, который в этом году будет отмечаться 30 июля, в последнее воскресенье месяца. Такое решение принято по итогам посещения Амурского ССЗ начальником управления кораблестроения главкомата ВМФ – контр-адмиралом Ильясом Шигаповым.

В настоящее время корабль находится на заключительных этапах госиспытаний, на борту экипаж, сдаточная команда судостроительного завода и представители Минобороны. По окончании испытаний "Резкий" отправится на ревизию перед передачей флоту.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.
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6 комментариев
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 17:55
    0
    Характеристики где!??? Автор???? Статья на полшишки
  2. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 18:00
    0
    5 лет от закладки до спуска на воду?!!! И ещё два года на что то ушло?
    1. Borik
      Borik Сегодня, 18:27
      0
      5 лет от закладки до спуска на воду?!!! И ещё два года на что то ушло?

      Значит что-то пошло не так, или как у нас всегда происходит - подвели смежники, раз столько времени тянут с приёмкой корвета.
  3. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 18:11
    +1
    Все сдвиги "вправо", а когда нибудь будет сдвиг "влево" в постройке? Или это уже из области фантастики?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 18:39
      0
      Ну вот как только Вы на верфи работать придёте, так сразу и начнутся сдвиги влево.
  4. Тестов
    Тестов Сегодня, 18:43
    0
    УК РФ статья 201.2 "Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа" - или ЭТО ДРУГОЕ???
    Да здравствуют работники предприятий ОСК РФ - верные сдвигатели сроков сдачи заказов флоту вправо! Ура, товарищи!!!