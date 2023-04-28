Названы новые сроки передачи в состав ТОФ многоцелевого корвета «Резкий» проекта 20380

Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, войдет в боевой состав флота летом, а не в конце весны, как предполагалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"Резкий" в настоящее время находится на сдаточной базе Амурского ССЗ во Владивостоке, где продолжает проходить государственные испытания. Ранее планировалось, что корабль передадут военным в конце мая, но церемонию поднятия Андреевского флага решено провести в преддверии Дня ВМФ, который в этом году будет отмечаться 30 июля, в последнее воскресенье месяца. Такое решение принято по итогам посещения Амурского ССЗ начальником управления кораблестроения главкомата ВМФ – контр-адмиралом Ильясом Шигаповым.
В настоящее время корабль находится на заключительных этапах госиспытаний, на борту экипаж, сдаточная команда судостроительного завода и представители Минобороны. По окончании испытаний "Резкий" отправится на ревизию перед передачей флоту.
Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.
Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.