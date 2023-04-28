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Основатель ЧВК «Вагнер» ответил на обвинения ЦРУ о причастности его бойцов к убийству китайских граждан в ЦАР

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Основатель ЧВК «Вагнер» ответил на обвинения ЦРУ о причастности его бойцов к убийству китайских граждан в ЦАР

Граждане Китая, погибшие в результате нападения в районе рудника Чимболо в Центральноафриканской республике, стали жертвами нападения бандитов. Об этом заявил в ответе на вопрос американской прессы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова цитирует Telegram-канал «Кепка Пригожина».


Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинило бойцов ЧВК «Вагнер», действующих на территории Центральноафриканской республики, в причастности к убийству девяти граждан Китая. В связи с этим издание The New York Times связалось с Пригожиным и задало ему вопрос о причастности его бойцов к этому происшествию.

Все отчеты о розыске убийц девятерых граждан Китая переданы китайскому руководству. Дело было следующим образом: бандиты убили китайцев, ЧВК «Вагнер» оказала всю необходимую помощь, в том числе в розыске этих бандитов

- ответил американской прессе Евгений Пригожин.

По словам основателя ЧВК, преступников в результате нашли, как и доказательства совершения ими преступления. Оставшийся в живых бандит сознался в участии в нападении, поэтому, по сути, нечего и обсуждать.

Попытки ЦРУ нас обвинить — это то же самое, что обвинить сейчас президента Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис

- пошутил основатель ЧВК «Вагнер».

В целом в пресс-службе Пригожина остались недовольны хамским тоном американских журналистов и напомнили им, что в следующий раз не будут отвечать на вопросы, задаваемые в таком тоне.

Напомним, что 19 марта неизвестная вооруженная группа напала на управляемый Китаем рудник по добыче золота в Чимболо. В результате нападения погибли 9 граждан Китая, еще 2 китайца были ранены.
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8 комментариев
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  1. speelforce
    speelforce Сегодня, 17:53
    +5
    Ну, насчёт Анджелы Дэвис, в нынешних реалиях информационной войны, шуткой подобное утверждение не выглядит - скорее, - плодотворная дебютная идея)))) Наверное, так и Петров с Бошировым появились)))
  2. HAM
    HAM Сегодня, 17:55
    +1
    А "бандитами" оказались американские зелёные береты....и всё, заткнулись бы....
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 18:01
    +6
    обвинить сейчас президента Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис


    Вполне возможное допущение.
    Они и по возрасту почти одногодки.
    Анджеле Дэвис сейчас 79 лет, а Байдену 80 лет.
  4. hohol95
    hohol95 Сегодня, 18:04
    +1
    Вопрос - "Почему граждан КНР не охраняло ЧВК из КНР?"
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: hohol95
      Вопрос - "Почему граждан КНР не охраняло ЧВК из КНР?"

      Вообще то государство это единственная структура которая обязана защищать безопасность собственных граждан на своей территории. Если не может, то грош тому государству. Безопасность превыше всего.
  5. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:19
    +1
    Что непонятного! Любой малейший повод будет муссироваться всеми, карманными США и Европе, СМИ.
    Цель рассорить Китай и Россию.
    И подобные вбросы будут расти как снежный ком.
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:37
    0
    Интересно будет если Байден начнет оправдываться...Пригожин ведь просто так не скажет!
  7. lelik613
    lelik613 Сегодня, 18:44
    0
    "Но есть ньюанс, Петька!"(тм). Предлагаю пороть гнусов, на выбор: казацкой плеткой(этнической), пастушьим кнутом(пугой), розгами солеными или германскими фухтелями.