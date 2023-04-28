Основатель ЧВК «Вагнер» ответил на обвинения ЦРУ о причастности его бойцов к убийству китайских граждан в ЦАР

Все отчеты о розыске убийц девятерых граждан Китая переданы китайскому руководству. Дело было следующим образом: бандиты убили китайцев, ЧВК «Вагнер» оказала всю необходимую помощь, в том числе в розыске этих бандитов

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Граждане Китая, погибшие в результате нападения в районе рудника Чимболо в Центральноафриканской республике, стали жертвами нападения бандитов. Об этом заявил в ответе на вопрос американской прессы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова цитирует Telegram-канал «Кепка Пригожина».Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинило бойцов ЧВК «Вагнер», действующих на территории Центральноафриканской республики, в причастности к убийству девяти граждан Китая. В связи с этим издание The New York Times связалось с Пригожиным и задало ему вопрос о причастности его бойцов к этому происшествию.- ответил американской прессе Евгений Пригожин.По словам основателя ЧВК, преступников в результате нашли, как и доказательства совершения ими преступления. Оставшийся в живых бандит сознался в участии в нападении, поэтому, по сути, нечего и обсуждать.- пошутил основатель ЧВК «Вагнер».В целом в пресс-службе Пригожина остались недовольны хамским тоном американских журналистов и напомнили им, что в следующий раз не будут отвечать на вопросы, задаваемые в таком тоне.Напомним, что 19 марта неизвестная вооруженная группа напала на управляемый Китаем рудник по добыче золота в Чимболо. В результате нападения погибли 9 граждан Китая, еще 2 китайца были ранены.