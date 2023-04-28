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Немецкая пресса рассказала о планах ВСУ форсировать Днепр малыми группами спецназа на байдарках

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Немецкая пресса рассказала о планах ВСУ форсировать Днепр малыми группами спецназа на байдарках

Киевский режим планирует организовать форсирование реки Днепр в Херсонской и Запорожской областях силами небольших групп подразделений специального назначения на байдарках. Об этом пишет немецкое издание Bild, анализируя планы по предстоящему контрнаступлению Украины.


По утверждению издания, с января 2023 года киевский режим приобретает специальную технику и оплачивает услуги инструкторов и экспертов по форсированию водных преград. Командование ВСУ рассчитывает задействовать для форсирования реки Днепр малые оперативные подразделения сил специального назначения на байдарках. Один из инструкторов рассказал изданию, что подготовил уже около 40 спецназовцев ВСУ.

Украинских боевиков учат управлять байдарками и десантироваться с них с оружием. В командовании ВСУ считают байдарки наиболее подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они не шумят, имеют малые габариты, их трудно обнаружить в ночное время суток. К тому же, на борт каждой байдарки нанесут специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было засечь с помощью специального оборудования ночного видения.

Как утверждает Bild, украинские формирования в последнее время уже проводили несколько высадок на левом берегу реки Днепр. Немецкие аналитики считают, что преодоление реки как естественной водной преграды станет одним из компонентов анонсированного контрнаступления ВСУ.

Впрочем, не исключено, что данный материал немецкое издание публикует и с целью «вброса», чтобы отвлечь российские вооруженные силы от других, более серьезных действий по подготовке к контрнаступлению.
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27 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 18:10
    +2
    А чего же не байдарках? laughing Давайте уж па пластиковых канистрах laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:14
      -3
      Вот тут бы и пригодились ударные беспилотники.Те же Форпост-РУ, Иноходец(Орион-РУ),которые будут в круглосуточном режиме мониторить обстановку на Днепре и в случае чего применять КАБ-20,КАБ-50,Х-БПЛА по этим байдаркам.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:16
        +2
        Я вообще не понимаю, как на реке могло уцелеть что-то плавающее.
        Ладно байдарки, их могут посуху притащить.
        Но ведь там и катера, бывает, плавают.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 19:18
        0
        ВСУ считают байдарки наиболее подходящим средством для форсирования Днепра


    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 18:47
      0
      На байдарках нельзя перевести войска, а "шпигунов" и диверсантов можно. Посему, глядеть наблюдателям в оба, благо чтобыпоразить подобное плавсредство каб-500 не требуется. Можно и из стрелкового оружия, особенно 12,7 НСВ используя пули МДЗ. yes
    3. bambr731
      bambr731 Сегодня, 18:48
      0
      Канистры это слишком затратно. Вплавь, на спинке, самое то
  2. old64
    old64 Сегодня, 18:13
    +2
    Байдарки и каноэ спасут Киев.) На самом деле реквизируют (воруют) у местных плавсредства и переправляются мелкими группами на острова в серой зоне.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:19
    +2
    Думаю ,можно разрешить переправиться на надувных матрасах диверсанткам в купальниках или без, на пляж.
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:21
    +3
    Бильд - таблоид, классика желтой прессы. Надо бы привыкнуть цитировать что-нибудь посерьезней.
  5. cpls22
    cpls22 Сегодня, 18:23
    +1
    По законам жанра, самый "неожиданный" вариант контрнаступления будет не в виде броска сил на относительно "спокойном" участке, а переход в наступление на участке активной обороны с помощью подкреплений , проходящих мимо, якобы для для затыкания дыр на соседнем участке.
    Вообще - в ситуации невозможности утаить массовый подход резервов к линии фронта , остаётся один способ ударить внезапно - это снять войска с соседнего участка, оголив фронт в одном месте, и надавив на него рядом.
    Менее рисковый вариант такого манёвра - это использовать в наступлении личный состав, снятый с ЛБС в порядке ротации.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:26
    0
    По логике вещей простейший акваланг и водонепроницаемый мешок со снарягой куда логичней. Особенно учитывая, что мешку легко придать нулевую плавучесть и так перетащить просто кучу барахлал
    1. cpls22
      cpls22 Сегодня, 18:35
      +3
      Аквалангом надо ещё научиться пользоваться, а потом нужно время на то, чтобы сменить гидрокостюм на сухое снаряжение из мешка. Для массовой высадки такой сценарий не подходит. Теоретически, из байдарки пехотинец выходит полностью снаряженным, и имеет возможность вести огонь в процессе переправы.
    2. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 19:32
      0
      нет, гидрокостюм, трубка с маской, ласты, снаряга на буксире в мешке
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 18:27
    +2
    А шведы , говорят , поставят моторчики "Карлсон".
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:30
    +5
    Если уже хотят форсировать, то проще под водой. Тепловизоры не могут засечь из-за течения и низкой температуры. laughing
  9. Клон
    Клон Сегодня, 18:33
    +3
    На байдарках? Зачетно! Такого еще никто не придумал... Хотя...на резиновых бабах! Само то!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:50
      0
      Вот! Первый умный комментарий к заметке! Спасибо!
  10. Master2030
    Master2030 Сегодня, 18:34
    0
    Немецкая пресса рассказала о планах ВСУ форсировать Днепр малыми группами спецназа на байдарках
    Под прикрытием воздушных змеев. Это из серии абы чего написать.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:41
    -1
    Ага, а по полям на велосипедах. Они тоже бесшумные.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:42
    -1
    На каяках они поплывут, точно!
    Клоуны блин, эти вбросы только для ниже - сами придумали - сами и поверили.
    А летать будут на дельтапланах - сейчас перекрашивают и наносят покрытие, что бы глазом не увидеть.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:44
    0
    Гомикас вёслами на байдарке тоже "специальным покрытием" покроют, чтобы не фиксировался тепловизорами?
    Скорее это могут быть спецаппараты для передвижения под водой, чем байдарки.
  14. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:45
    0
    И какое влияние окажут пара ДРГ на общее положение запорожского направления? Сколь-нибудь крупные силы переправлять нельзя - все умрут без пользы. Смотреть надо на сосредоточение в самом городе Запорожье, Орехове, Гуляйполе, Угледаре. А форсирование Днепра - чисто отвлечение.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:54
    0
    Как утверждает Bild, украинские формирования в последнее время уже проводили несколько высадок на левом берегу реки Днепр.
    . Ну да, "высаживались"... а сколько потом 200 вниз по течению плыло, Bild не хочет рассказать?
  16. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:56
    -1
    Это хитрый план как слить этот спецназ? Прилетит пара ми-24 и агс-ми отработает, спецназовцы буки с собой не притащат
  17. Световит
    Световит Сегодня, 18:59
    0
    Только если в очередную попытку захвата ЗАЭС, но у нас это и так все знают.
  18. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:19
    -1
    Немецкая пресса рассказала о планах ВСУ форсировать Днепр малыми группами спецназа на байдарках

    А каноэ будут? what
  19. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 19:30
    0
    Задолбали юмористы... ДРГ тоже опасны и могут нанести немалый урон, а тут все ржут-неумные люди.