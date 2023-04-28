Немецкая пресса рассказала о планах ВСУ форсировать Днепр малыми группами спецназа на байдарках

Киевский режим планирует организовать форсирование реки Днепр в Херсонской и Запорожской областях силами небольших групп подразделений специального назначения на байдарках. Об этом пишет немецкое издание Bild, анализируя планы по предстоящему контрнаступлению Украины.
По утверждению издания, с января 2023 года киевский режим приобретает специальную технику и оплачивает услуги инструкторов и экспертов по форсированию водных преград. Командование ВСУ рассчитывает задействовать для форсирования реки Днепр малые оперативные подразделения сил специального назначения на байдарках. Один из инструкторов рассказал изданию, что подготовил уже около 40 спецназовцев ВСУ.
Украинских боевиков учат управлять байдарками и десантироваться с них с оружием. В командовании ВСУ считают байдарки наиболее подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они не шумят, имеют малые габариты, их трудно обнаружить в ночное время суток. К тому же, на борт каждой байдарки нанесут специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было засечь с помощью специального оборудования ночного видения.
Как утверждает Bild, украинские формирования в последнее время уже проводили несколько высадок на левом берегу реки Днепр. Немецкие аналитики считают, что преодоление реки как естественной водной преграды станет одним из компонентов анонсированного контрнаступления ВСУ.
Впрочем, не исключено, что данный материал немецкое издание публикует и с целью «вброса», чтобы отвлечь российские вооруженные силы от других, более серьезных действий по подготовке к контрнаступлению.