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Командир подразделения ВС РФ: Российской армии осталось занять несколько кварталов до полного освобождения Марьинки

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Командир подразделения ВС РФ: Российской армии осталось занять несколько кварталов до полного освобождения Марьинки

В Марьинке (Донецкая Народная Республика) от украинских формирований освобождена практически вся территория города, российским войскам осталось выбить боевиков ВСУ из нескольких кварталов. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий.


Напомним, что Марьинка расположена в непосредственной близости от Донецка. Из этого населенного пункта долгие годы ВСУ обстреливало административный центр ДНР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВС РФ с позывным "Гром", выполняющего боевые задачи на данном участке фронта, российской армии практически удалось выдавить противника из Марьинки. До полного освобождения города осталось всего несколько кварталов, рассказал военнослужащий.

По словам российского военного, в Марьинке и ее окрестностях украинские войска практически не предпринимают никаких активных действий, что обусловлено тем, что командование ВСУ уделяет первостепенное внимание другим направлениям. Пользуясь этим, российской армии удалось занять большую часть населенного пункта.


Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в настоящее время практически все занимаемые украинскими войсками позиции в Марьинке находятся под огневым контролем российской армии, подавляющее большинство городских кварталов освобождены. Также сообщается, что российским военнослужащим удалось сорвать ротацию украинских боевиков в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, в том числе в районе Марьинки.

Полное освобождение Марьинки позволит значительно уменьшить возможности боевиков обстреливать Донецк из артиллерийских систем.
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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:21
    +2
    Командир подразделения ВС РФ: Российской армии осталось занять несколько кварталов до полного освобождения Марьинки


    В принципе ничего нового.Эта песня бесконечна.По-моему Мариуполь и тот быстрее взяли.Хотя сравните полумиллионный Мариуполь(244 км²) и пригород Донецка Марьинка(13,74 км²).
    1. пешик
      пешик Сегодня, 18:48
      0
      В принципе ничего нового.

      Да, уж и не помню - вроде с февраля пишут, что осталось чуть-чуть - т.е. практически освобождена, но ещё осталось освободить - как это понимать)) - освобождена практически, но ещё осталось освободить - и смех, и грех такое читать)))
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:35
    +1
    В связи с этой историей освобождения/взятия Марьинки, год тянется, вспоминается Владимир Семёнович Высоцкий:
    "Вцепились они в высоту, как в своё.
    Огонь миномётный, шквальный…
    А мы всё лезли толпой на неё,
    Как на буфет вокзальный.

    И крики «ура» застывали во рту,
    Когда мы пули глотали.
    Семь раз занимали мы ту высоту —
    Семь раз мы её оставляли.

    И снова в атаку не хочется всем,
    Земля — как горелая каша…
    В восьмой раз возьмём мы её насовсем —
    Своё возьмём, кровное, наше!

    А можно её стороной обойти?
    И что мы к ней прицепились?!
    Но, видно, уж точно — все судьбы-пути
    На этой высотке скрестились.

    Вцепились они в высоту, как в своё.
    Огонь миномётный, шквальный…
    А мы всё лезли толпой на неё,
    Как на буфет вокзальный".
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    +1
    в Марьинке и ее окрестностях украинские войска практически не предпринимают никаких активных действий, что обусловлено тем, что командование ВСУ уделяет первостепенное внимание другим направлениям.
    . Вопрос... а если б они уперлис/сопротивлялись как в Артемовске, например, что б тогда было?
    Оно понятно, военные делают то что могут, так надо расширят возможности военных, что б они больше могли!!!