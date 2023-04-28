Командир подразделения ВС РФ: Российской армии осталось занять несколько кварталов до полного освобождения Марьинки

В Марьинке (Донецкая Народная Республика) от украинских формирований освобождена практически вся территория города, российским войскам осталось выбить боевиков ВСУ из нескольких кварталов. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий.
Напомним, что Марьинка расположена в непосредственной близости от Донецка. Из этого населенного пункта долгие годы ВСУ обстреливало административный центр ДНР.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВС РФ с позывным "Гром", выполняющего боевые задачи на данном участке фронта, российской армии практически удалось выдавить противника из Марьинки. До полного освобождения города осталось всего несколько кварталов, рассказал военнослужащий.
По словам российского военного, в Марьинке и ее окрестностях украинские войска практически не предпринимают никаких активных действий, что обусловлено тем, что командование ВСУ уделяет первостепенное внимание другим направлениям. Пользуясь этим, российской армии удалось занять большую часть населенного пункта.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в настоящее время практически все занимаемые украинскими войсками позиции в Марьинке находятся под огневым контролем российской армии, подавляющее большинство городских кварталов освобождены. Также сообщается, что российским военнослужащим удалось сорвать ротацию украинских боевиков в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, в том числе в районе Марьинки.
Полное освобождение Марьинки позволит значительно уменьшить возможности боевиков обстреливать Донецк из артиллерийских систем.