«Остальные в худшем состоянии»: в Польшу прибыла первая партия испанских танков Leopard 2 для ВСУ

Остальные четыре танка, которые подарит Испания, были в худшем состоянии. Следовательно, работа по их восстановлению пока не завершена и займёт примерно до двух месяцев

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила сегодня, что первые шесть Leopard 2A4, которые Испания обязалась поставить киевскому режиму, уже находятся в польском порту после завершения их доставки морем. С её слов, теперь ОБТ будут переброшены по железной дороге до границы с Украиной. О дальнейших маршрутах танковой «армады» она не сообщила.Как поясняется, вместе с танками в Польшу была доставлена вторая партия гусеничного бронированного транспорта, видимо, БТР М113 (первая была передана в начале февраля).Глава военного ведомства отметила, что «Леопарды» были восстановлены «в рекордно короткие сроки». Работы проходили в период с февраля по начало марта, затем, до конца марта, велись испытания, после чего они вернулись на промышленные мощности для исправления выявленных недостатков.- пояснила министр.Как указывается в издании Infodefensa, все 10 танков были взяты с базы хранения в Касетасе, недалеко от Сарагосы, где размещены 50 выведенных из эксплуатации Leopard 2A4, которые пребывают в различных типах консервации уже на протяжении 10 лет.