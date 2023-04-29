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«Остальные в худшем состоянии»: в Польшу прибыла первая партия испанских танков Leopard 2 для ВСУ

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«Остальные в худшем состоянии»: в Польшу прибыла первая партия испанских танков Leopard 2 для ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила сегодня, что первые шесть Leopard 2A4, которые Испания обязалась поставить киевскому режиму, уже находятся в польском порту после завершения их доставки морем. С её слов, теперь ОБТ будут переброшены по железной дороге до границы с Украиной. О дальнейших маршрутах танковой «армады» она не сообщила.


Как поясняется, вместе с танками в Польшу была доставлена вторая партия гусеничного бронированного транспорта, видимо, БТР М113 (первая была передана в начале февраля).

Глава военного ведомства отметила, что «Леопарды» были восстановлены «в рекордно короткие сроки». Работы проходили в период с февраля по начало марта, затем, до конца марта, велись испытания, после чего они вернулись на промышленные мощности для исправления выявленных недостатков.

Остальные четыре танка, которые подарит Испания, были в худшем состоянии. Следовательно, работа по их восстановлению пока не завершена и займёт примерно до двух месяцев

- пояснила министр.

Как указывается в издании Infodefensa, все 10 танков были взяты с базы хранения в Касетасе, недалеко от Сарагосы, где размещены 50 выведенных из эксплуатации Leopard 2A4, которые пребывают в различных типах консервации уже на протяжении 10 лет.

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5 комментариев
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  1. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 09:50
    -1
    10 лет хранения=1 году интенсивной эксплуатации.Так что неизвестно много ли они навоюют laughing
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:57
      +1
      Можно вспомнить, что лет 10 назад они носились с идеей переоборудовать их в БРЭМы или хоть самоходные минометы, но не вышло нифига, "всвязи с крайней изношенностью ходовой". Так что вопрос, может ли оно в принципе ездить, или это такой ДОТ
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:05
        0
        А укровермахту много и не надо. Километров 150 проедут - вот и славненько. Даже если последний Леопард сам развалится на запчасти посреди скажем Мариуполя, их это вполне устроит. Ставка на единственный и решающий удар - хорошего состояния техники не предусматривает.. Один хрен подавляющее большинство из неё по дороге пожгут. А скорее всего и всю.
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:56
    +1
    Н.В. Гоголь. "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? -Андрий был безответен."
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:22
    0
    Что эти испанцы делали с танками? Военных действий не вели, крупных войсковых учений - тоже не особо .. как можно настолько укатать машины в мирное время? Да и к консервации вопросы... это действительно была консервация, или их согнали куда-то в дальнюю часть и просто бросили?