Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкая газета: Президент Турции попросил главу российского государства о продлении «зерновой сделки»

11
Турецкая газета: Президент Турции попросил главу российского государства о продлении «зерновой сделки»

В Турции продолжают обсуждать возможные перспективы «черноморской зерновой сделки». Ведь недавно представители Российской Федерации начали ставить под вопрос ее целесообразность.


Напомним, что так называемая «зерновая сделка» была заключена при посредничестве Турции и участии генсека ООН 22 июля 2022 года, ее подписали все четыре участника, включая Украину и Россию. Соглашение пакетное, помимо беспрепятственного вывоза продовольствия из черноморских портов Украины, оно подразумевает снятие западных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. По истечению срока сделка была продлена до 18 мая 2023 года.

При этом Москва неоднократно заявляла, что страны Запада по факту не выполняют условия соглашения в части снятия препятствий для вывоза российской продукции за рубеж. По этой причине, предупредили российские официальные лица, сделка после 18 мая вряд ли будет снова продлена.

Однако, в Анкаре очень заинтересованы в продолжении действия «черноморской зерновой инициативы». О чем неоднократно заявлял турецкий президент.

Очередную попытку уговорить своего российского коллегу на продление соглашения президент Турции предпринял в четверг в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным, сообщает турецкая газета Sabah с ссылкой на источники.

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия «зернового коридора», а Путин в ответ заявил, что «мы придаем значение предложению Турции»

— пишет издание.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на претензии Москвы о несоблюдении условий «зерновой сделки» в отношении российского экспорта неоднократно обещал разобраться с этой проблемой и приложить усилия к выполнению всех пунктов соглашения. Однако, как ранее заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ограничения Запада так и не сняты, «воз и ныне там».

Эксперты отмечают, что заинтересованность Анкары в продлении соглашения лежит не столько в гуманитарной, сколько в экономической плоскости. Немалую часть дешевого украинского зерна получают турецкие предприятия, которые после переработки отправляют готовую продукцию с добавленной стоимостью на экспорт.

К слову, по данным турецкой газеты, во время переговоров Путина и Эрдогана было также достигнуто соглашение об увеличении импортной квоты турецких помидоров в Россию до 500 тысяч тонн.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:52
    -1
    При определенных условиях эту сделку можно и продлить.Только Анкара на это не пойдет,ибо деньги.Прекращение поддержки Украины,пропуск наших кораблей.Так,на вскидку
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:57
      +1
      Прекращение поддержки Украины,пропуск наших кораблей

      Не блокировать параллельный импорт, не науськивать Азербайджан, и т.д.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:59
      +1
      Простите, а не подскажете, вы можете себе представить такую картину - ВОв, СССР договаривается со страной Оси зла о том, что бы в такой сделке и Германия могла экспортировать и получать деньги (а, значит, пускать ещё больше денег на войну с нами) в обмен на то, что бы СССР тоже немного заработал (хотя сравнение не верно - в СССР экспортом не олигархи занимались)?

      У меня как то даже в фантастическом сценарии такой пазл не складывается.

      Но то, что касается настоящей ситуации - тут все иначе. Уже на рынке избыток предложения, а скоро и новый урожай. Потому, для Турции надо оставаться хабом при высокой цене. Потому, не в их интересах продление сделки.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:53
    -2
    Хм, интересно - чем Турция может расплатиться за продление, если оно таки будет? Хотя я лично надеюсь, что не будет, нет ничего сопоставимого, кмк, сейчас у Эрдогана в кармане.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:54
    +1
    Правильное решение - закричали тут кролики.
    Деньги к деньгам.
    Помидоры к помидорам.
    Порох к праху.
    Ордена и звезды к лампасам.
    Льготный проезд в городском общественном транспорте - ветеранам.
    Каждому свое.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:54
    0
    Украинское зерно пропитано кровью наших солдат, а кровь на серебренники не меняют...
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:56
    0
    На жалось Эрдогаша давит! Болеет ведь, хитрец! laughing
    Грипп кишков, пишут.
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 18:56
    0
    Глупости какие... и все делают вид, что так и должно быть.
    Сделка так сделка - пусть вывозят свое зерно ж/д транспортом, так и быть не будем обстреливать, Если действительно нужно зерно, то не самый плохой вариант для "голодающих"
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:06
    -1
    не будем покупать турецкие помидоры belay
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:15
      -1
      Без помидор тоже не обойтись. Не растут они в России зимой хоть ус..ись. Тепличных на всех не хватит
  8. ASM
    ASM Сегодня, 19:09
    0
    Да ему только и остается, как ужом вертеться. Инфляция заоблачная, лира уже пару лет ниже плинтуса, п-сы подлизывают курдов. Обсуждать требуется, на каких условиях наше попадет на т.ж. рынки, что и окраинное. 2-3% сойдет, если больше - идите лесом. Все просто.