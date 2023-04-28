Турецкая газета: Президент Турции попросил главу российского государства о продлении «зерновой сделки»

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия «зернового коридора», а Путин в ответ заявил, что «мы придаем значение предложению Турции»

В Турции продолжают обсуждать возможные перспективы «черноморской зерновой сделки». Ведь недавно представители Российской Федерации начали ставить под вопрос ее целесообразность.Напомним, что так называемая «зерновая сделка» была заключена при посредничестве Турции и участии генсека ООН 22 июля 2022 года, ее подписали все четыре участника, включая Украину и Россию. Соглашение пакетное, помимо беспрепятственного вывоза продовольствия из черноморских портов Украины, оно подразумевает снятие западных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. По истечению срока сделка была продлена до 18 мая 2023 года.При этом Москва неоднократно заявляла, что страны Запада по факту не выполняют условия соглашения в части снятия препятствий для вывоза российской продукции за рубеж. По этой причине, предупредили российские официальные лица, сделка после 18 мая вряд ли будет снова продлена.Однако, в Анкаре очень заинтересованы в продолжении действия «черноморской зерновой инициативы». О чем неоднократно заявлял турецкий президент.Очередную попытку уговорить своего российского коллегу на продление соглашения президент Турции предпринял в четверг в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным, сообщает турецкая газета Sabah с ссылкой на источники.— пишет издание.Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на претензии Москвы о несоблюдении условий «зерновой сделки» в отношении российского экспорта неоднократно обещал разобраться с этой проблемой и приложить усилия к выполнению всех пунктов соглашения. Однако, как ранее заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ограничения Запада так и не сняты, «воз и ныне там».Эксперты отмечают, что заинтересованность Анкары в продлении соглашения лежит не столько в гуманитарной, сколько в экономической плоскости. Немалую часть дешевого украинского зерна получают турецкие предприятия, которые после переработки отправляют готовую продукцию с добавленной стоимостью на экспорт.К слову, по данным турецкой газеты, во время переговоров Путина и Эрдогана было также достигнуто соглашение об увеличении импортной квоты турецких помидоров в Россию до 500 тысяч тонн.