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Военкоры: Под Кременной ВС РФ уничтожили «несостоявшегося пресс-секретаря» президента Украины Зеленского

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Военкоры: Под Кременной ВС РФ уничтожили «несостоявшегося пресс-секретаря» президента Украины Зеленского

В районе Кременной (Луганская Народная Республика) в ходе боев российскими военнослужащими был уничтожен Александр Бондаренко – бывший украинский журналист, служивший в ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


По утверждению военкоров, Бондаренко погиб в бою под Кременной, но подробности о том, как наступила его смерть, не сообщаются.

Александр Бондаренко с 2007 по 2011 годы работал в украинской редакции ВВС. Затем он сотрудничал с другими украинскими изданиями и одно время был приближен к властям страны. По крайней мере, летом 2021 года кандидатуру Бондаренко обсуждали в качестве весьма вероятной на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в то время Александру Бондаренко так и не удалось занять должность в аппарате главы киевского режима. Затем началась специальная военная операция ВС РФ и «несостоявшийся пресс-секретарь», как его называют в российской прессе, оказался в составе одного из украинских формирований на фронте.

Отметим, что в последние недели в районе Кременной и Сватово также разворачиваются ожесточенные бои. Западные эксперты отмечают, что положение украинских формирований на данном участке фронта также ухудшается. Если ВСУ потерпят здесь поражение, это откроет российским вооруженным силам возможность наступать в западном направлении – в Харьковскую область.
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4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 19:04
    +2
    Подох и подох. Думаю не стоит об этом много говорить.
  3. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 19:13
    +1
    Неонацисты усраины постепенно утилизируются и идут к Бандере.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:21
      0
      У бандеры, ему будет,лучше. Сдох и сдох.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:29
    0
    Данный организм ломануся в Донбасс с простой целью бонусов набрать чтоб в будущем при рассмотрении на теплое местечко иметь преференции, а его в ящик определили, туда и дорога.