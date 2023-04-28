Военкоры: Под Кременной ВС РФ уничтожили «несостоявшегося пресс-секретаря» президента Украины Зеленского

В районе Кременной (Луганская Народная Республика) в ходе боев российскими военнослужащими был уничтожен Александр Бондаренко – бывший украинский журналист, служивший в ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».По утверждению военкоров, Бондаренко погиб в бою под Кременной, но подробности о том, как наступила его смерть, не сообщаются.Александр Бондаренко с 2007 по 2011 годы работал в украинской редакции ВВС. Затем он сотрудничал с другими украинскими изданиями и одно время был приближен к властям страны. По крайней мере, летом 2021 года кандидатуру Бондаренко обсуждали в качестве весьма вероятной на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.Однако в то время Александру Бондаренко так и не удалось занять должность в аппарате главы киевского режима. Затем началась специальная военная операция ВС РФ и «несостоявшийся пресс-секретарь», как его называют в российской прессе, оказался в составе одного из украинских формирований на фронте.Отметим, что в последние недели в районе Кременной и Сватово также разворачиваются ожесточенные бои. Западные эксперты отмечают, что положение украинских формирований на данном участке фронта также ухудшается. Если ВСУ потерпят здесь поражение, это откроет российским вооруженным силам возможность наступать в западном направлении – в Харьковскую область.