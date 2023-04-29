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«Украина получит 800 танков»: в западной прессе подсчитали объём помощи ВСУ

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«Украина получит 800 танков»: в западной прессе подсчитали объём помощи ВСУ

Сегодня НАТО сообщило о передаче киевскому режиму 230 танков. Однако это лишь часть большого пакета помощи со стороны Запада, который должен укрепить украинскую армию в противостоянии с ВС РФ.


По нашим подсчетам по состоянию на 28 апреля 2023 года, Украина получит в общей сложности 808 танков из стран НАТО, часть из которых уже доставлена

- полагают Army Recognition.

Основная доля (свыше 250 единиц) приходится на польские машины Т-72М1 и T-72M1R. Это модернизированные версии базового Т-72, которые отличается улучшенной броней, огневой мощью и мобильностью.

Далее следуют 54 ед. Leopard 2A4 из Канады, Дании, Норвегии, Польши и Испании, 14 ед. Challenger 2 из Британии, 30 ед. PT-91 из Польши (модернизация Т-72М1), 90 модернизированных Т-72Б из Чехии (оснащены тепловизором, системами ночного видения и усиленной броневой защитой), 50 ед. Т-72М1 из Чехии, 100 ед. Leopard 1A5 из Дании (отличается улучшенной огневой мощью, защитой и мобильностью по сравнению с оригинальным Leopard 1), 18 ед. Leopard 2A6 из Германии, 20 модернизированных Т-72Б из Чехии (были отправлены Марокко на улучшение, но вместо них заказчику предложили предоставить любую другую чешскую военную технику), 30 ед. AMX-10RCR из Франции (машины неопределённого типа – позиционируются и как колёсные танки, и в качестве средства разведки и огневой поддержки), 10 ед. Stridsvagn 122 из Швеции (создан на базе Leopard 2A5), 31 M1A1 Abrams из США, 28 ед. M55 из Словении (модернизация Т-55), 46 ед. M84 из Словении (местный вариант Т-72).
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17 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:18
    +7
    Восемь сотен это уже сила, почему-то думал, что их сотни три, не больше.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:22
      0
      800 танков это имеется ввиду всего поставленно на Украину с начала конфликта.Но как говориться ещё не вечер.С другой стороны ВСУ потеряли уже около 1500 танков.
      По нашим подсчетам по состоянию на 28 апреля 2023 года, Украина получит в общей сложности 808 танков из стран НАТО, часть из которых уже доставлена

      - полагают Army Recognition.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:39
        +2
        Из цитаты приведенной автором ни фига непонятно. Если бы можно было статье минус поставить... negative
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:07
      +1
      Так, а смысл так считать? Тут скопом все вкинули. Т-72М1Р - основной объем поставляли еще в мая-июня прошлого года. И да, это именно что Т-72М1 с новым СУО и связью. Основные преимущества это Астория + американская связь + датчики позиционирования и управления на поле боя (элементы сетецентрической войны).

      По Лео2 - вот на днях Нидерланды и Дания вскладчину подписались на 14 Лео2А4, вероятно купят испанские и поднимут в Санта-Барбаре, но поставка 1 кв 24 года.

      Твердых - будет больше. Вероятно до 90 уже в этом году.

      Подъем Т-72 в Чехии на сейчас ограничивается мощностями. Программу совместного финансирования подъема 72-ек - продолжат и расширят, это с последнего Рамштайна.

      В целом, пока общевойсковые бои будут, танки будут находить, повторю. И в 24-25 году Т-72 на подъем не кончатся.
  2. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 08:19
    +6
    чем не мировая война ? уже столько участников по сути действий
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: maxxavto
      чем не мировая война ? уже столько участников по сути действий

      Только воюют русские с русскими. Остальные только дровишки подкидывают.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 09:40
        -1
        Вот только не надо меня сравнивать хоохлами.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:20
    +2
    Украина получит тысячи танков и сотни самолётов, сотни тысяч гробов.

    Но и Россия получит немало гробов тоже.
    Стратегия Путина ("курочка по зернышку клюёт") по Украине провальна, она ведёт к затягиванию войны на десятилетие как в Сирии и Афганистане и в итоге - к поражению России и выводу войск РФ из Украины.

    Ограниченным контингентом ничего не добиться - нужно действительно полномасштабное подготовленное воздушное и наземное наступление не менее чем двумя миллионами человек не только на одном Донбассе, но и одновременно на Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, уничтожение всей энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, уничтожение всего политического и военного руководства Украины.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:49
      +2
      Вы надеюсь будете участвовать? Не вставая с дивана? Мобилизуйте в Россиии сейчас 2 М человек и вы получите бунт, крах экономики, а в перспективе и развал страны.. В общем, совет от ЦРУ.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:20
    +1
    И часть из этого-Т72 уже уничтожена.Впрочем,общее количество впечатляет-танковая армия.Скоро увидим насколько это все поможет всукам
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:22
    +2
    Странный народ... Сначала туалеты мыли,в ЕС. Сейчас- воюют,по доверенности с нами. А после СВО что с этим населением делать? Везде будут гадить. Может прав был Берия когда бандеровцев вместе с родственниками, на Колыму отправлял.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:27
      +1
      А после СВО там разве останется население или все разбегутся кто куда?
      1. Слон
        Слон Сегодня, 09:22
        0
        Многие остануться и будут гадить, америкосы таким будут щедро приплачивать
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:51
      0
      Берия делал что ему приказывали. Сейчас трудно понять, что происходит с генерацией и исполнением приказов. Слишком много либерастии.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:25
    -2
    Вся ната и матрасники против России! И что можно ожидать от руководства? И сколько?
    Главное, что ВСЕ это понимают, и никаких шагов!
    Сонное царство, что ли?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:29
      +1
      Ломка сознания происходит.Жили в либеральном мире и привыкли договариваться ,а тут такое.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:43
      0
      Что можно ожидать от руководства, если нет единого мнения даже у народа как эту ситуацию разрулить request
      Единственное с чем все согласны - надо давить дальше и чем быстрее, тем лучше, и идти до конца. С такими соседями всё равно не жить