«Украина получит 800 танков»: в западной прессе подсчитали объём помощи ВСУ

По нашим подсчетам по состоянию на 28 апреля 2023 года, Украина получит в общей сложности 808 танков из стран НАТО, часть из которых уже доставлена

Сегодня НАТО сообщило о передаче киевскому режиму 230 танков . Однако это лишь часть большого пакета помощи со стороны Запада, который должен укрепить украинскую армию в противостоянии с ВС РФ.- полагают Army Recognition.Основная доля (свыше 250 единиц) приходится на польские машины Т-72М1 и T-72M1R. Это модернизированные версии базового Т-72, которые отличается улучшенной броней, огневой мощью и мобильностью.Далее следуют 54 ед. Leopard 2A4 из Канады, Дании, Норвегии, Польши и Испании, 14 ед. Challenger 2 из Британии, 30 ед. PT-91 из Польши (модернизация Т-72М1), 90 модернизированных Т-72Б из Чехии (оснащены тепловизором, системами ночного видения и усиленной броневой защитой), 50 ед. Т-72М1 из Чехии, 100 ед. Leopard 1A5 из Дании (отличается улучшенной огневой мощью, защитой и мобильностью по сравнению с оригинальным Leopard 1), 18 ед. Leopard 2A6 из Германии, 20 модернизированных Т-72Б из Чехии (были отправлены Марокко на улучшение, но вместо них заказчику предложили предоставить любую другую чешскую военную технику), 30 ед. AMX-10RCR из Франции (машины неопределённого типа – позиционируются и как колёсные танки, и в качестве средства разведки и огневой поддержки), 10 ед. Stridsvagn 122 из Швеции (создан на базе Leopard 2A5), 31 M1A1 Abrams из США, 28 ед. M55 из Словении (модернизация Т-55), 46 ед. M84 из Словении (местный вариант Т-72).