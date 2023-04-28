МИД Украины направил сербским СМИ рекомендации с «правильной» терминологией для освещения российской спецоперации

(...) на адрес нашей редакции пришло электронное письмо от посольства Украины в Белграде под названием "список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны" с таблицей "правильных и неправильных" слов и выражений, которые, по их мнению, должны использоваться в ходе работы

В Киеве считают, что сербские журналисты используют при освещении украинских событий неправильную терминологию, МИД Украины направил редакциям местных газет специальную таблицу, в которой приводится "правильная". Об этом сообщает сербское издание "Вечерне новости ".В Киеве решили научить сербов "правильной" терминологии при освещении специальной военной операции российских войск на украинской территории. МИД Украины разработал специальную таблицу, которую через посольство Украины в Белграде разослали в редакции всех изданий. Называется эта таблица "Список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны".- пишет издание.Например, согласно рекомендации, нельзя писать "украинский кризис" или конфликт, а также "война на Украине", вместо этого нужно писать "агрессивная война России против Украины" или "российская агрессия". Также необходимо как можно чаще использовать слова и выражения: "геноцид", "агрессия", "аннексированные территории", "временно оккупированные" и т.д. Также поясняется, что российское выражение "на Украине" является неправильным, необходимо писать "в Украине".Всего в таблице три столбца, в первом показаны "неправильные" выражения, которые использует Россия, во втором - "правильные" по мнению Киева, а в третьем - пояснения. Таким образом "российская специальная войсковая операция в Украине" превращается в "российское военное вторжение в Украину".