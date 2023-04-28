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МИД Украины направил сербским СМИ рекомендации с «правильной» терминологией для освещения российской спецоперации

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МИД Украины направил сербским СМИ рекомендации с «правильной» терминологией для освещения российской спецоперации

В Киеве считают, что сербские журналисты используют при освещении украинских событий неправильную терминологию, МИД Украины направил редакциям местных газет специальную таблицу, в которой приводится "правильная". Об этом сообщает сербское издание "Вечерне новости".


В Киеве решили научить сербов "правильной" терминологии при освещении специальной военной операции российских войск на украинской территории. МИД Украины разработал специальную таблицу, которую через посольство Украины в Белграде разослали в редакции всех изданий. Называется эта таблица "Список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны".

(...) на адрес нашей редакции пришло электронное письмо от посольства Украины в Белграде под названием "список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны" с таблицей "правильных и неправильных" слов и выражений, которые, по их мнению, должны использоваться в ходе работы

- пишет издание.

Например, согласно рекомендации, нельзя писать "украинский кризис" или конфликт, а также "война на Украине", вместо этого нужно писать "агрессивная война России против Украины" или "российская агрессия". Также необходимо как можно чаще использовать слова и выражения: "геноцид", "агрессия", "аннексированные территории", "временно оккупированные" и т.д. Также поясняется, что российское выражение "на Украине" является неправильным, необходимо писать "в Украине".

Всего в таблице три столбца, в первом показаны "неправильные" выражения, которые использует Россия, во втором - "правильные" по мнению Киева, а в третьем - пояснения. Таким образом "российская специальная войсковая операция в Украине" превращается в "российское военное вторжение в Украину".

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8 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:57
    +2
    Вот говорят, что там "такие же русские".
    А наглость - второе счастье.
    Че ж наши то такие "скромные" и тупые в своих желаниях рассказать правду?
    Или лично Путин должен указать как давить по всем сми мира?
    Слишком культурные? Или у позднякметаться учились продвигать свое и редакции, и руководства, собственников, и ап мнение?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:21
      0
      антивирус hi, у Украины "дикая" поддержка и солидная "крыша" на ДАННЫЙ МОМЕНТ, поэтому они уху и ели, второй момент хамское поведение представителей Киева по всей Европе и молчаливое сглатывание последних породило эфект вседозволенности, наши СМИ за рубежом придушили на раз а вот импортные как работали так и работают. Так что да у них война у нас С. В. О. И плюсом если они (украинцы) по хозяйски ведут себя с Германией то что им какая то Сербия с пластилином Вучичем.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:00
    +3
    Скоро и мову учить порекомендуют. И в школьную программу ввести. Наглости хватит.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Скоро и мову учить порекомендуют. И в школьную программу ввести. Наглости хватит.

      А где же эту мову, учить начнут ? Может в Америке аль в Европе ? А может в Арктике ? Кому она нужна ?
      Одни вопросительные знаки.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:04
    +1
    Ну, и самое главное, не Kiew а Kyiv!!! wassat
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:07
    +1
    Кем они себя возомнили? Кто они есть, чтобы указания давать? Мову ещё международным языком объявить осталось. Как же низко пали европейские политики, чтобы выслушивать подобное от обдолбанного клоуна!!! Позорище!!! Зе со своей конторой им будет в лицо плевать, а те утираться и говорить, что божья роса
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:09
    +1
    Также поясняется, что российское выражение "на Украине" является неправильным, необходимо писать "в Украине".

    "Як помру, поховайте
    На Украйне милою,
    Посеред широкого степу
    Вирийте могилу..." (Тарас Григорьевич Шевченко)
    Но чубатые обезьяны этого не читали... hi
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:26
    0
    Украине надо Геббельса оживить.
    90% работы будет выполнено.