МИД Украины направил сербским СМИ рекомендации с «правильной» терминологией для освещения российской спецоперации

В Киеве считают, что сербские журналисты используют при освещении украинских событий неправильную терминологию, МИД Украины направил редакциям местных газет специальную таблицу, в которой приводится "правильная". Об этом сообщает сербское издание "Вечерне новости".
В Киеве решили научить сербов "правильной" терминологии при освещении специальной военной операции российских войск на украинской территории. МИД Украины разработал специальную таблицу, которую через посольство Украины в Белграде разослали в редакции всех изданий. Называется эта таблица "Список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны".
(...) на адрес нашей редакции пришло электронное письмо от посольства Украины в Белграде под названием "список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны" с таблицей "правильных и неправильных" слов и выражений, которые, по их мнению, должны использоваться в ходе работы
- пишет издание.
Например, согласно рекомендации, нельзя писать "украинский кризис" или конфликт, а также "война на Украине", вместо этого нужно писать "агрессивная война России против Украины" или "российская агрессия". Также необходимо как можно чаще использовать слова и выражения: "геноцид", "агрессия", "аннексированные территории", "временно оккупированные" и т.д. Также поясняется, что российское выражение "на Украине" является неправильным, необходимо писать "в Украине".
Всего в таблице три столбца, в первом показаны "неправильные" выражения, которые использует Россия, во втором - "правильные" по мнению Киева, а в третьем - пояснения. Таким образом "российская специальная войсковая операция в Украине" превращается в "российское военное вторжение в Украину".