В течение дня 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации предприняли большое количество атак на нескольких основных направлениях. Это следует из материалов военных корреспондентов и опубликованной вечерней сводки генерального штаба украинских вооруженных сил, которая отражает «взгляд противника» на обстановку на фронте.По утверждению украинского генерального штаба, ВС РФ предприняли атаки в направлении населенных пунктов Богдановка и Часов Яр на Артемовском участке фронта. Часов Яр играет стратегическую роль в снабжении украинской группировки в самом Артемовске (Бахмуте), поскольку именно отсюда подвозятся боеприпасы и подкрепления украинским формированиям, засевшим в городе.Богдановка, о которой говорится в сводке, расположена в непосредственной близости от дороги на Часов Яр, между Часовым Яром и Артемовском.Помимо Артемовского направления, «горячо» сегодня было и в Марьинке. Здесь украинские формирования пытаются удерживать несколько кварталов, тогда как большая часть города освобождена российскими войсками. Кроме того, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского также были предприняты атаки российских войск на украинские позиции.Отдельно в сводке украинского командования упоминается Красно-Лиманское направление. Здесь российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Белогоровки. На других направлениях, утверждают украинские военные, ситуация остается без особых изменений.Кроме того, российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, местам скопления личного состава украинских формирований, военной техники и складирования боеприпасов ВСУ.