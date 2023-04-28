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Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ в направлении Богдановки и Часова Яра

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Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ в направлении Богдановки и Часова Яра

В течение дня 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации предприняли большое количество атак на нескольких основных направлениях. Это следует из материалов военных корреспондентов и опубликованной вечерней сводки генерального штаба украинских вооруженных сил, которая отражает «взгляд противника» на обстановку на фронте.


По утверждению украинского генерального штаба, ВС РФ предприняли атаки в направлении населенных пунктов Богдановка и Часов Яр на Артемовском участке фронта. Часов Яр играет стратегическую роль в снабжении украинской группировки в самом Артемовске (Бахмуте), поскольку именно отсюда подвозятся боеприпасы и подкрепления украинским формированиям, засевшим в городе.

Богдановка, о которой говорится в сводке, расположена в непосредственной близости от дороги на Часов Яр, между Часовым Яром и Артемовском.


Помимо Артемовского направления, «горячо» сегодня было и в Марьинке. Здесь украинские формирования пытаются удерживать несколько кварталов, тогда как большая часть города освобождена российскими войсками. Кроме того, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского также были предприняты атаки российских войск на украинские позиции.

Отдельно в сводке украинского командования упоминается Красно-Лиманское направление. Здесь российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Белогоровки. На других направлениях, утверждают украинские военные, ситуация остается без особых изменений.

Кроме того, российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, местам скопления личного состава украинских формирований, военной техники и складирования боеприпасов ВСУ.
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6 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 19:02
    -1
    Очень странная операция. Там давно можно было все раскатать под фундаменты
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:21
      0
      горячо» сегодня было и в Марьинке. Здесь украинские формирования пытаются удерживать несколько кварталов

      Ну, уж из этих кварталов нужно выбивать укробандеровцев. Сколько же можно топтаться.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 19:30
        +2
        Так Вас ждут.
        Без Вас-то всё топчутся на месте.
        Вот Вы придёте и сразу как порёт фарт. Вы же сразу в наступление пойдёте, не так ли?
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 19:49
          0
          Вот Вы придёте и сразу как порёт фарт. Вы же сразу в наступление пойдёте, не так ли?
          Ну конечно же нет: сначала буду год с небольшим разведку проводить, потом примерно столько же хитрый план придумывать. Потом так ничего и не придумав, пойду в лобовую фартовых искать. Такой вариант развития событий Вас, видимо, больше устраивает:?)
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 19:14
    -1
    Мне вот интересно,а местные всепропальщики знают где находится Бахмут, где Богдановка и где Часов Яр?) Понятное дело,что карты они не читают и видимо специально для них автор еще и на пальцах показал!) Но видимо все равно тяжело... Кстати на минусы ваши мне наплевать. На самом деле этим вы только показываете читателям ресурса,кто вы и кто я!)
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:43
      0
      Мне кажется как раз всепропальщики как вы их называете, я лично называю людьми трезво смотрящими на вещи, как раз в отличие от вас знают где находится Бахмут, а где Богдановка. Кроме того они знают, что оборона Бахмута приближается по срокам к Сталинградаской, что создает для украинцев еще один будущий миф! И к Богдановке подходили еще в феврале! Также они знаю и где Марьинка, а так же что бои там идут с лета прошлого года и кто то здесь уже обещал, что она будет к Новому году освобождена , а воз и ныне там, Напомню, что через несколько дней май! А под Авдеевкой не сдвинули украинцев ни на метр и люди в Донецке гибнут каждый день! Идите им расскажите про всепропальщиков и патриотов Здесь люди подсчитали, что если будет все таким образом продолжаться, то к Киеву мы подойдем к 2063 году! А вы охранитель продолжайте строчить дальше "духоподъемные посты" и минусов в будущем у вас будет еще больше. Мне кстати тоже плевать на них, только в отличие от минусовщиков охранителей, я при минусе изложил свою точку зрения.