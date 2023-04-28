Глава украинского МИД: Предстоящее контрнаступление ВСУ не стоит считать «последней битвой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга с участием глав МИД стран, входящих в так называемую Северо-Балтийскую восьмерку, заявил, что грядущее контрнаступление украинской армии не следует воспринимать как последнюю и решающую битву.По словам Кулебы, последняя битва в украинском кризисе должна завершиться "полным освобождением украинских территорий", а полностью определить решающий характер сражения возможно лишь в конце, а не в начале битвы.Глава украинского МИД также добавил, что вероятно для достижения побед украинской армии понадобится провести несколько контрнаступлений. Кулеба исключил возможность заморозки текущего вооруженного конфликта и заявил о намерении украинского руководства воевать до победного конца.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о полной готовности украинской армии перейти в контрнаступление. По его словам, ВСУ получили достаточное количество западных вооружений и военной техники и ожидают приказа командования, чтобы начать наступательные действия. Резников также добавил, что начало контрнаступления состоится как только это позволят погодные условия и будет принято соответствующее решение военного командования.По мнению военных экспертов, любые заявления украинского и западного руководства, касающиеся контрнаступления украинской армии, могут быть частью масштабной дезинформационной кампании. Тем не менее, российские вооруженные силы, как неоднократно заявлялось, готовы отразить попытки ВСУ напасть на освобожденные Россией территории.