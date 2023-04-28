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Президент Украины назвал незаконным запрет Польши на ввоз украинского зерна

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Президент Украины назвал незаконным запрет Польши на ввоз украинского зерна

Решение Польши и ряда других стран Восточной Европы запретить ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины является «незаконным и искусственным». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе по телефону с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем.


О содержании беседы с одним из лидеров ЕС Зеленский рассказал затем в своем Telegram-канале. Украинский президент отметил, что обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию вокруг запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. По словам Зеленского, такие действия стран Восточной Европы наносят экономический и политический удар по позициям Киева, особенно болезненный в условиях конфликта.

Как отметил Зеленский, Украина и Евросоюз должны соблюдать Соглашение об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС. При этом глава киевского режима особо отметил, что Украина является «страной-кандидатом в Евросоюз».

Впрочем, восточноевропейские государства руководствуются, вводя такие запреты, своими национальными экономическими интересами. Попытки Зеленского надавить на них через руководство Евросоюза вряд ли окажутся результативными.

Во-первых, Евросоюз не может ничего предпринять против этих стран в контексте событий на Украине. Сейчас он жизненно нуждается в той же Польше, являющейся основным логистическим центром и поставщиком наемников на Украину.

Во-вторых, если страны Восточной Европы и пойдут на компромисс, то Брюсселю это обойдется в огромные деньги. Ведь нет сомнений, что Польша и другие страны запросят компенсации на субсидии своим фермерам в случае снятия запрета на ввоз украинского зерна и другой продукции агропромышленного комплекса.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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12 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:24
    +1
    ВОлодимир, утри сопли, это бизнес и ничего личного.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:26
    0
    Великий заокеанский хан выдал киевскому князю ярлык на великое европейское княжение?
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:28
    +3
    Автор! Не "из Украины", а "с Украины"! Уважайте русский язык!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:33
      +1
      Кот Александрович hi, кстати стал замечать что всё больше наших СМИ и этих блогеров пишут не на а в, настораживает.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:36
        +2
        А наши ли это СМИ? laughing
        тттттттттттттттттттт
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:40
          0
          Кот Александрович, по закону и прописки наши а вот по настрою и ливеру(души там нет) много вопросов.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:44
          +1
          Отсутствие редакторов. Иногда аж глаза режет.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 19:31
    0
    это все пляски вокруг зерновой сделки.
    что-то вроде - европа хочет показать,что она как бы обойдется без украинского зерна и только остальные покупатели пострадают
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:32
    0
    И что же ты как президент Украины теперь сделашь той же Польше??? Утрешся Владирим и сделаешь вид что они ваши друзья.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:34
    +1
    Шарлем Мишель в возрасте 16 лет вступил в организацию «Молодые реформаторы-либералы Жодуани». Либералы !!
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:35
    +1
    Польша и другие страны запросят компенсации
    Просить компенсации это польская национальная забава. Шумеры с них пример берут.
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:37
    +1
    В стране хлеб подорожал на 67 процентов, а президент обеспокоен, что некуда зерно вывозить?
    Нормальный ход.