Решение Польши и ряда других стран Восточной Европы запретить ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины является «незаконным и искусственным». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе по телефону с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем.О содержании беседы с одним из лидеров ЕС Зеленский рассказал затем в своем Telegram-канале. Украинский президент отметил, что обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию вокруг запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. По словам Зеленского, такие действия стран Восточной Европы наносят экономический и политический удар по позициям Киева, особенно болезненный в условиях конфликта.Как отметил Зеленский, Украина и Евросоюз должны соблюдать Соглашение об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС. При этом глава киевского режима особо отметил, что Украина является «страной-кандидатом в Евросоюз».Впрочем, восточноевропейские государства руководствуются, вводя такие запреты, своими национальными экономическими интересами. Попытки Зеленского надавить на них через руководство Евросоюза вряд ли окажутся результативными.Во-первых, Евросоюз не может ничего предпринять против этих стран в контексте событий на Украине. Сейчас он жизненно нуждается в той же Польше, являющейся основным логистическим центром и поставщиком наемников на Украину.Во-вторых, если страны Восточной Европы и пойдут на компромисс, то Брюсселю это обойдется в огромные деньги. Ведь нет сомнений, что Польша и другие страны запросят компенсации на субсидии своим фермерам в случае снятия запрета на ввоз украинского зерна и другой продукции агропромышленного комплекса.