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Украинский эксперт: Киевский режим не готов к проведению контрнаступления ВСУ

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Украинский эксперт: Киевский режим не готов к проведению контрнаступления ВСУ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и командования ВСУ о предстоящем контрнаступлении на российские позиции не соответствуют реальности. С таким заявлением в своем YouTube-канале выступил украинский эксперт, экономист Олег Соскин, в свое время занимавший пост советника экс-президента Украины Леонида Кучмы.


Как утверждает Соскин, киевский режим не готов к проведению контрнаступления ВСУ Он заявил, что Владимир Зеленский врет, когда рассуждает о предстоящем контрнаступлении. Ведь украинские формирования не смогут ничего добиться, а поддержка Запада не влияет на реальную ситуацию на фронтах.

Поэтому, отметил Соскин, не стоит доверять заявлениям властей о скором контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что Владимир Зеленский не справляется со своими должностными обязанностями. Это очень заметно и в сфере экономики.

Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая

- заявил украинский эксперт.

Как считает Олег Соскин, Киев лишь пытается создать видимость активной деятельности по управлению страной и ее обороне. Эксперт посоветовал Владимиру Зеленскому, а также главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному задуматься об уходе в отставку по причине неспособности управлять страной и командовать вооруженными силами в такой важный и сложный период в украинской истории.

Напомним, что разнообразные и часто противоречивые заявления украинских политиков «первого эшелона» о контрнаступлении ВСУ действительно заставляют задуматься о том, что за ними скрывается либо намеренная дезинформация российской стороны, либо стремление прикрыть полную неготовность украинских формирований и одновременно не разочаровать западных покровителей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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5 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:43
    0
    Не, ну что значит "не готов к наступлению"? Мы уже какой месяц ждём. Безобразие. am
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:47
      0
      Украинский эксперт: Киевский режим не готов к проведению контрнаступления ВСУ


      Ну это вы зря.Не просто же так сегодня отработали ВКС.Подробности.
      «СП»: Вы говорите про окрестности Донецка, но ведь удары наносились и по другим регионам.
      — Смысл предутреннего авиационного удара заключался в том, что сработала «дальняя рука». Ночью вылетели, под утро возвратились.Но предварительно были созданы условия, когда ответа противника с поражением наших самолетов дальней и фронтовой авиации — быть не могло. Ведь бомбардировщики Дальней авиации обязательно сопровождают истребители, истребители-штурмовики, истребители-бомбардировщики фронтовой авиации.


      «СП»: Но ведь Ту-22 и Ту-95 летят на большой высоте, в 12 километров?

      — От 10 до 12-ти км. Чем выше, тем лучше, потому что средства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ракетного вооружения противника не работают или толком ничего не видят, не в силах идентифицировать наши самолеты. Да к тому же, с нашей стороны произошло достаточно массовое и эшелонированное применение ракет и авиации.Внизу работала армейская авиация и вертолеты, наносившие предварительный удар, чтобы остановить врага, ослепив его средства ПВО. Потом поработали Су-24, и Су-34 со штурмовиками Су-35. И только потом пошли, проникая вглубь страны, во-первых, Ту-95, а, во-вторых, несколько Ту-22.Они и нанесли сокрушительные, эффективные ракетно-бомбовые удары по тому, что предварительно было разведано: по скоплению живой силы, по арсеналам, запасам для бандеровского «контранступа», и по коммуникациям для передвижения войск. Мосты и дороги тоже подверглись удару. В общем произошло перемалывание подготовленных и готовящихся сил и средств.

      https://svpressa.ru/war21/article/370921/
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:44
    0
    Меня эти НАПЕРСТОЧНИКИ прям "радуют" один мы получили 2%от нужного вооружения, второй мы получили 98% вооружения, один Украина на низком старте и бьет копытом, второй у нас по сути ничего ещё не готово, всё кручу-верчу налюбить хочу. Главное чтоб у нас в ГенШтабе поменьше этих свистунов слушали.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:48
    0
    Им же дали 200 танков на 12 бронетанковых дивизий, подготовленных британцами, что значит неготовы?!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:48
    0
    Украинский эксперт:
    . Всех, кто пытался, хотя б не врать, кукуевские давно за чистили!!! А сбежавший, да что они могут знать? Тот же уровень какой у нас, при взгляде с дивана...