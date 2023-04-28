Украинский эксперт: Киевский режим не готов к проведению контрнаступления ВСУ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и командования ВСУ о предстоящем контрнаступлении на российские позиции не соответствуют реальности. С таким заявлением в своем YouTube-канале выступил украинский эксперт, экономист Олег Соскин, в свое время занимавший пост советника экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Как утверждает Соскин, киевский режим не готов к проведению контрнаступления ВСУ Он заявил, что Владимир Зеленский врет, когда рассуждает о предстоящем контрнаступлении. Ведь украинские формирования не смогут ничего добиться, а поддержка Запада не влияет на реальную ситуацию на фронтах.
Поэтому, отметил Соскин, не стоит доверять заявлениям властей о скором контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что Владимир Зеленский не справляется со своими должностными обязанностями. Это очень заметно и в сфере экономики.
Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая
- заявил украинский эксперт.
Как считает Олег Соскин, Киев лишь пытается создать видимость активной деятельности по управлению страной и ее обороне. Эксперт посоветовал Владимиру Зеленскому, а также главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному задуматься об уходе в отставку по причине неспособности управлять страной и командовать вооруженными силами в такой важный и сложный период в украинской истории.
Напомним, что разнообразные и часто противоречивые заявления украинских политиков «первого эшелона» о контрнаступлении ВСУ действительно заставляют задуматься о том, что за ними скрывается либо намеренная дезинформация российской стороны, либо стремление прикрыть полную неготовность украинских формирований и одновременно не разочаровать западных покровителей.