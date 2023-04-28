Американская пресса: США начали размещать на Украине датчики радиации

США отправили на Украину специальные датчики радиации для обнаружения последствий ядерных взрывов. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Как утверждает газета, главной целью отправки датчиков на Украину является стремление в случае применения Россией тактического ядерного оружия доказать, что это событие имело место.
Во время слушаний в Палате представителей Конгресса США было объявлено, что сейчас с представителями Украины работает специальная Группа поддержки ядерных аварий NEST. Ее специалисты обучают украинский персонал работе с датчиками и занимаются мониторингом ситуации.
Американская пресса пишет, что подобные действия могут свидетельствовать о том, что Вашингтон «готовится к худшему». Развертываемая на Украине сеть датчиков должна в случае ядерного взрыва предоставить информацию о размере, месте взрыва и его последствиях. Источник СМИ утверждает, что появление на Украине таких датчиков якобы воспрепятствует возможности России скрыть «авторство» ядерных взрывов.
Однако решение об отправке датчиков радиации на Украину может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном в сотрудничестве с Киевом какой-либо провокации.
Не исключено, что данная провокация будет совершена с целью обвинения России в применении ядерного оружия. Американская сторона может рассчитывать, что Китай и другие страны Азии, Африки, Южной Америки отвернутся от Москвы в этом случае. Конечно, стопроцентных оснований так считать у Вашингтона нет, но это не означает, что провокацию не проведут.