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Американская пресса: США начали размещать на Украине датчики радиации

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Американская пресса: США начали размещать на Украине датчики радиации

США отправили на Украину специальные датчики радиации для обнаружения последствий ядерных взрывов. Об этом пишет американское издание The New York Times.


Как утверждает газета, главной целью отправки датчиков на Украину является стремление в случае применения Россией тактического ядерного оружия доказать, что это событие имело место.

Во время слушаний в Палате представителей Конгресса США было объявлено, что сейчас с представителями Украины работает специальная Группа поддержки ядерных аварий NEST. Ее специалисты обучают украинский персонал работе с датчиками и занимаются мониторингом ситуации.

Американская пресса пишет, что подобные действия могут свидетельствовать о том, что Вашингтон «готовится к худшему». Развертываемая на Украине сеть датчиков должна в случае ядерного взрыва предоставить информацию о размере, месте взрыва и его последствиях. Источник СМИ утверждает, что появление на Украине таких датчиков якобы воспрепятствует возможности России скрыть «авторство» ядерных взрывов.

Однако решение об отправке датчиков радиации на Украину может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном в сотрудничестве с Киевом какой-либо провокации.

Не исключено, что данная провокация будет совершена с целью обвинения России в применении ядерного оружия. Американская сторона может рассчитывать, что Китай и другие страны Азии, Африки, Южной Америки отвернутся от Москвы в этом случае. Конечно, стопроцентных оснований так считать у Вашингтона нет, но это не означает, что провокацию не проведут.
Использованы фотографии:
ArtPhoto_studio / https://ru.freepik.com
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11 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:40
    +4
    Не исключено, что данная провокация будет совершена с целью обвинения России в применении ядерного оружия.

    Россия не должна бояться обвинений и провокаций уже потому, что сами обвинители являются провокаторами и замараны с головы до ног известной субстанцией так, что с ними разговаривать можно только на расстоянии.
    * * *
    А в целом, эта Грибоедовская фраза:
    Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!

    Для людей слабых умом и зависимых...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:50
      +2
      ...главной целью ... в случае применения Россией тактического ядерного оружия доказать, что это событие имело место.

      Что эти ушлепки собираются доказывать. Уже нет смысла напоминать о применении сша боеприпасов с ядерной начинкой, совсем твари страх потеряли. Долбить их на украине и в САР надо любыми методами.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:51
      +2
      Да и для запада не важно, кто на деле виновен будет. Россию уже назначили виновным благодаря западной пропаганде. Потому, нам просто уже не надо реагировать, а делать свое дело. А со своей истерикой пусть запад идёт куда подальше. Нечего перед ними биссер метать и пытаться доказать, что мы правы
  2. solar
    solar Сегодня, 20:44
    +1
    Как утверждает газета, главной целью отправки датчиков на Украину является стремление в случае применения Россией тактического ядерного оружия доказать, что это событие имело место.

    Писали, что по характеру взрыва и следам после него можно определить страну- изготовитель ядерного устройства. Возможно, датчики для контроля возможных утечек с АЭС во время боевых действий.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:58
      -1
      Только вначале датчики зафиксируют радиацию, потом сразу же в оон заявят о возможном применении Россией ядерного оружия, плавно переводя в бездоказательные обвинения. А уж по достижении своих подлых целей, с которыми расставляются датчики мониторинга радиационной обстановки, вспомнят - ах да, обедненный уран....
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 20:47
    +4
    Да нас рать уже! Теперь только вперёд!
  4. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 20:48
    +1
    Следующий этап - засылка " белых касок", и потом не реально уже будет доказать что " ты не верблюд"
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 21:23
      0
      Цитата: Novichek)
      Следующий этап - засылка " белых касок", и потом не реально уже будет доказать что " ты не верблюд"

      А зачем кому-то что-то доказывать?
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:52
    +1
    Надо бы ещё такие датчики в Польше, Германии и Прибалтике разместить. Гулять так гулять.
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 21:17
    -1
    Я так понимаю, они рассчитывают пережить эти взрывы, т.е. наши генералы настолько бестолковы, что после применения ТЯО, территорию эту занимать не будут? Ну т.е. там пустыня и пусть остается? Ну бред же.
  7. Edward
    Edward Сегодня, 21:19
    0
    Сначала предоставили снаряды с обеднённым ураном, а потом спохватившись датчики радиации.