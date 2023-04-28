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Российский эксперт: ВСУ при помощи американских инженеров попытаются восстановить Антоновский мост

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Российский эксперт: ВСУ при помощи американских инженеров попытаются восстановить Антоновский мост

Украинская армия возможно попытается восстановить Антоновский мост в Херсоне при поддержке инженеров из США. При восстановительных работах вероятно будут применяться понтонные переправы.


Ранее уже сообщалось, что ВСУ привлекли офицеров Инженерного корпуса армии США к оценке возможности восстановления моста и разработке способов его максимально оперативного приведения в состояние, позволяющее перебросить по нему технику и личный состав.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, эти выводы сделаны на основании информации, собранной "по крупицам" из открытых источников, в число которых входят также западные.

Эксперт отметил, что американские специалисты провели подробное изучение текущего состояния конструкции Антоновского моста, а также наплавного моста, оборудованного вдоль основного тела постройки. Кроме того, было тщательно изучено состояние частично затопленных военных барж, из которых состоит понтонная переправа. В настоящее время не идет речь о полном восстановлении переправы.

По словам Клинцевича, американские военные инженеры пришли к выводу, что мост возможно привести в состояние, пригодное для использования. Для этого необходимо поверх затопленных барж закрепить новые, тем самым частично восстановив возможность переправлять через водную преграду военную технику, в том числе танки. Осуществить это вполне возможно при помощи современных понтонных переправ, поставленных украинской армии из Франции и Канады.

Антоновский мост в оккупированном украинской армией Херсоне был поврежден боевиками в результате постоянных обстрелов из американских РСЗО Himars. При отходе российских войск и мирных жителей на левый берег Днепра несколько пролетов конструкции были обрушены.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Дмитро Завтонов /АрміяInform
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18 комментариев
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  1. Динич
    Динич Сегодня, 20:55
    +14
    А что мешает его ещё раз рвануть вместе с понтонными переправами и инженерами из США?
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:56
    +1
    сие деяние - шикарная мишень для наших артиллеристов и штурмовой авиации wassat
  3. fif21
    fif21 Сегодня, 20:56
    0
    Можно то можно , но кто им даст это сделать ? wassat
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 21:03
      0
      Не факт. Жесты доброй воли - они такие. Как договорятся.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 20:58
    +6
    Совсем на четвереньки опустились бывшие братья: своих мостостроителей не осталось в скакуасии, большого белого человека звать приходится.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 21:01
    +2
    Удивительная история))) Я так понимаю его можно накрывать артиллерией. Это будет замечательный аттракцион.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:08
      +2
      Причём снаряды подойдут любые для планирующейся конструкции
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 21:12
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Причём снаряды подойдут любые для планирующейся конструкции

        А особенно планирующие, килограмм так пятьсот.... lol
  6. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 21:03
    0
    А взрывчатку в баржи не догадались положить?
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:03
    0
    Антоновский мост в оккупированном украинской армией Херсоне был поврежден боевиками в результате постоянных обстрелов из американских РСЗО Himars. При отходе российских войск и мирных жителей на левый берег Днепра несколько пролетов конструкции были обрушены.

    Himars-сы дырявили полотно моста, ну а наши отходя подорвали несколько пролетов. А то как-то скромно написано- обрушены.
  8. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 21:06
    0
    Попытка,не пытка. Омериганцы будут на мосту или украинецики под руководством их
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:08
    0
    А говорят, что разрушить мосты невозможно.
    А украинцы оказываются могут.
  10. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 21:09
    0
    Ну уж если и это у ВСУ прокатит тогда можно смело сказать РЕБЯТА НАМ...
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:15
    0
    А разве Антоновский мост так повреждён, что без американских специалистов не обойтись?
    А американские специалисты при проведении работ не будут опасаться недостаточной квалификации специалистов по защите объекта?
  12. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:28
    +1
    А что, левый берег Днепра, куда упирается этот мост, уже контролируется шумерами? Или это мрии такие?
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:34
    +1
    Чтобы восстанавливать Антоновский мост ,ВСУ должно на левом берегу в этом районе иметь не просто плацдарм ,а плацдармище .Чтобы до места работ хотябы артиллерия не доставала.Надо рассматривать эту инфу как дезу ,как маскировку главного удара .Или просто психологическое давление.
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:41
    0
    Это кажется сюрреалистичным. Еще раз бомбить.
  15. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:50
    0
    и восстановят же

    мосты похоже в этой сво запретные цели