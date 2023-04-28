Российский эксперт: ВСУ при помощи американских инженеров попытаются восстановить Антоновский мост

Украинская армия возможно попытается восстановить Антоновский мост в Херсоне при поддержке инженеров из США. При восстановительных работах вероятно будут применяться понтонные переправы.
Ранее уже сообщалось, что ВСУ привлекли офицеров Инженерного корпуса армии США к оценке возможности восстановления моста и разработке способов его максимально оперативного приведения в состояние, позволяющее перебросить по нему технику и личный состав.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, эти выводы сделаны на основании информации, собранной "по крупицам" из открытых источников, в число которых входят также западные.
Эксперт отметил, что американские специалисты провели подробное изучение текущего состояния конструкции Антоновского моста, а также наплавного моста, оборудованного вдоль основного тела постройки. Кроме того, было тщательно изучено состояние частично затопленных военных барж, из которых состоит понтонная переправа. В настоящее время не идет речь о полном восстановлении переправы.
По словам Клинцевича, американские военные инженеры пришли к выводу, что мост возможно привести в состояние, пригодное для использования. Для этого необходимо поверх затопленных барж закрепить новые, тем самым частично восстановив возможность переправлять через водную преграду военную технику, в том числе танки. Осуществить это вполне возможно при помощи современных понтонных переправ, поставленных украинской армии из Франции и Канады.
Антоновский мост в оккупированном украинской армией Херсоне был поврежден боевиками в результате постоянных обстрелов из американских РСЗО Himars. При отходе российских войск и мирных жителей на левый берег Днепра несколько пролетов конструкции были обрушены.