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Украинские паблики сообщили подробности недавнего взрыва в Николаеве

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Украинские паблики сообщили подробности недавнего взрыва в Николаеве

В городе Николаев прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил ряд местных пабликов, ссылаясь на свидетельства очевидцев.


Сейчас николаевские паблики публикуют кадры скопления полицейских автомобилей и карет скорой медицинский помощи на месте взрыва.

Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в социальной сети призвал граждан страны ее не игнорировать.

Интересно, что ставленник киевского режима в Николаеве Виталий Ким, который именуется главой «Николаевской областной военной администрации», написал в Telegram-канале о приближении к Украине с востока российской ракеты. Затем он сообщил, что «цель пропала».


Позже выяснилось, что взрыв в городе не был связан с ударами ВС РФ по каким-либо объектам. Как сообщили местные паблики, житель Николаева бросил гранату в автомобиль. В результате пострадала женщина. Причины такого поступка, а также то, откуда у мужчины появилась граната, сейчас выясняют полицейские.


Напомним, что в последние месяцы украинские власти установили очень жесткую цензуру относительно распространения информации о прилетах российских ракет и БПЛА по объектам на территории Украины. Теперь распространять информацию могут лишь официальные источники, например – главы областных или городских администраций. Поэтому публикации в местных пабликах носят не очень подробный характер.
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8 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:51
    +3
    В недостране окраине бардак и море оружия. Толи ещё будет. yes
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 21:00
    +2
    Кто то говорит , что 20 офицеров НАТО и ВСУ , продолжили свое совещание у бандеры . hi
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 21:02
      -4
      А кто-то, что в заводоуправлении были только мирные и ВСУ на заводе вообще не было.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:18
    +1
    откуда у мужчины появилась граната

    Действительно - и откуда у цэгабонского громадянина может взяться граната? what
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:20
    0
    И смешно и страшно...
    Летела ракета. Потом ракета пропала. Потом появился мужик с гранатой. И эту гранату кинул в автомобиль.
    И опять Россия виновата, что в автомобиле пострадала женщина украинского поведения.

    Но лучше б всё ограничивалось шлепками по заднице и пощечинами по морде лица.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:24
      0
      Летела ракета. Потом ракета пропала. Потом появился мужик с гранатой. И эту гранату кинул в автомобиль.
      Ну это же элементарно, Ватсон! В ракете был мужик с гранатой, он вышел и кинул гранату.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:42
    0
    И ещё...
    Украинские паблики.
    Что украинский, что, тем более, русский, языки так богаты словами, что аж странно, как много англицизмов используется.
    Ну хотя бы не паблики, а СМИ и соцсети. Никак автор термин не мог вспомнить?

    Так постепенно паблик ВО может трансформироваться в публик ВО. Публичное ВО.

    Редакция! Посмотрите, может пора немного возвращаться к классическому языку? С заимствованиями из других, но избегая пабликов, пресс-офицеров, траншей для хелпа, софта для харда.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:48
    0
    Цитата: fif21
    Кто то говорит , что 20 офицеров НАТО и ВСУ , продолжили свое совещание у бандеры . hi

    а кто то включает голову и думает, - почему офицеры нато не могли провести совещание по видео связи, сидя в польше или германии
    но лохторату хочется видеть врага глупым и беспечным