Украинские паблики сообщили подробности недавнего взрыва в Николаеве

В городе Николаев прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил ряд местных пабликов, ссылаясь на свидетельства очевидцев.Сейчас николаевские паблики публикуют кадры скопления полицейских автомобилей и карет скорой медицинский помощи на месте взрыва.Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в социальной сети призвал граждан страны ее не игнорировать.Интересно, что ставленник киевского режима в Николаеве Виталий Ким, который именуется главой «Николаевской областной военной администрации», написал в Telegram-канале о приближении к Украине с востока российской ракеты. Затем он сообщил, что «цель пропала».Позже выяснилось, что взрыв в городе не был связан с ударами ВС РФ по каким-либо объектам. Как сообщили местные паблики, житель Николаева бросил гранату в автомобиль. В результате пострадала женщина. Причины такого поступка, а также то, откуда у мужчины появилась граната, сейчас выясняют полицейские.Напомним, что в последние месяцы украинские власти установили очень жесткую цензуру относительно распространения информации о прилетах российских ракет и БПЛА по объектам на территории Украины. Теперь распространять информацию могут лишь официальные источники, например – главы областных или городских администраций. Поэтому публикации в местных пабликах носят не очень подробный характер.