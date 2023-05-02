Украинский проект семейства безэкипажных подводных аппаратов «Толока»

Макет или прототип изделия "Толока" TLK 150, вид сзади-сбоку
Самостоятельно и с иностранной помощью, Украина все еще пытается создавать новые образцы вооружения. В частности, прорабатывается направление безэкипажных подводных аппаратов разведывательного и/или ударного назначения. На днях стало известно, что одна из украинских государственных организаций создает проект целого семейства подобной техники под названием «Толока».
Семейство на выставке
С недавнего времени на Украине действует т.н. государственный оборонный кластер Brave-1. Задачей этой организации является поиск, поддержка и развитие многообещающих проектов в сфере вооружений, военной техники и т.д. Такое «агентство перспективных разработок» уже поддержало несколько проектов, но массового внедрения новых образцов пока далеко.
Несколько дней назад кластер Bravo-1 провел выставку, в ходе которой демонстрировались получившие поддержку разработки. Вскоре на профильных ресурсах появились фотографии новых образцов, в т.ч. неизвестных ранее. В частности, на выставке присутствовали материалы по семейству подводных аппаратов «Толока». Один из них показали при помощи натурного макета либо опытного образца. Остальные присутствовали только в графическом виде, как трехмерные модели.
По имеющимся данным, проект «Толока» предлагает разработку семейства необитаемых подводных аппаратов ударного назначения. По сути, речь идет о неком аналоге обычных торпед, но со своими особенностями и спецификой. На данный момент в семейство включают три образца. Они отличаются друг от друга размерами, водоизмещением, нагрузкой и ходовыми характеристиками. Часть параметров таких аппаратов раскрыта в представленных материалах.
Текущее состояние проекта и его перспективы неизвестны. Для выставки или для испытаний изготовлен макет либо полноценный опытный образец одного из аппаратов, обозначенного как TLK 150. Возможно, уже планируются испытания для отработки конструкции и особенностей эксплуатации. В зарубежных источниках встречаются и более смелые оценки – вплоть до подготовки боевого применения.
Более крупные и тяжелые изделия TLK 400 и TLK 1000 демонстрируются только в виде графики. Кроме того, часть их характеристик обозначена не точно, а как возможный диапазон. Все это указывает на то, что проекты находятся на стадии предварительной разработки.
Макетный образец
На выставке показали наименее крупный образец семейства – аппарат TLK 150. Любопытно, что он отличается от двух других изделий «Толока» не только размерами, но и архитектурой. Он имеет иную конструкцию корпуса и внешних устройств, отличается расположением винтомоторных групп и т.д. Вероятно, такие различия спроектированных аппаратов обусловлены спецификой компоновки и другими факторами.
Аппарат TLK 150 имеет цилиндрический корпус с полусферическим носовым обтекателем и оживальной кормовой частью. В носовой части помещены рули глубины небольшой площади. В средней части, со смещением к корме, находятся три стреловидные плоскости – два горизонтальных «полукрыла» и нижний «киль». Общая длина такого аппарата достигает 2,5 м. Масса / водоизмещение не сообщается, однако заявлена возможность установки боевой части массой от 20 до 50 кг. Соответственно, вся конструкция в сборе может весить не менее 80-100 кг.
Наименьший аппарат «Толока» является полностью электрическим. На борту присутствуют батареи, обеспечивающие ход и работу бортовой аппаратуры. Для движения должны использоваться два электромотора с винтами в кольцевых каналах, установленные на законцовках горизонтального стабилизатора. Дальность хода, как утверждается, достигнет 100 км. Скорость не сообщается.
По всей видимости, TLK 150 использует телеуправление. Над плоскостями на корпусе предусмотрена трубчатая мачта, на которой помещены видеокамера и антенна. Аппарат должен передвигаться на небольшой глубине, подняв над поверхностью камеру. Оператор получает возможность следить за окружающим пространством, а также наводить аппарат на цель. Двусторонняя связь должна поддерживаться по радио.
Крупные представители
Также предложен общий облик более крупных подводных аппаратов – TLK 400 и TLK 1000. Судя по отсутствию четких характеристик, они пока существуют только в виде концепции. Возможно, при благоприятном развитии событий, эти проекты будут доведены хотя бы до макетов.
Изделия «400» и «1000» имеют схожий внешний вид и общую архитектуру. Их предлагается строить в цилиндрических корпусах большого удлинения, способных вместить все необходимые устройства. Носовой обтекатель, предположительно, выполнен прозрачным для сигналов гидроакустической системы. За ним имеется набор из четырех плоскостей – вероятно, рулей. Центральные стреловидные плоскости, как у TLK 150, отсутствуют. В корме находятся вертикальные стабилизаторы и четыре мотора. Компоновка двигательной установки у двух аппаратов немного различается.
«Средний» подводный аппарат, по данным Bravo-1, может иметь длину от 4 до 6 м. На его борту удастся разместить БЧ массой до 500 кг, что также указывает на возможный вес конструкции. Скорость хода не названа, а дальность определили в 1200 км. Такие характеристики должна обеспечить некая гибридная энергетическая установка.
TLK 1000 может иметь корпус длиной от 4 до 12 м при соответствующем диаметре. Водоизмещение составит несколько тонн, из них 5 т придется на БЧ. При помощи гибридной энергоустановки собираются получить дальность до 2 тыс. км. Аппарат хотят оснастить гидроакустической системой наведения для самостоятельного поиска и атаки целей.
Необычные торпеды
Организация Bravo-1 позиционирует образцы семейства «Толока» как необитаемые подводные аппараты с ударной функцией. По сути, речь идет о торпедах специфического облика. По конструкции и заявленным характеристикам они отличаются от традиционных торпед, но должны решать схожие задачи, в т.ч. по похожим принципам.
Причины появления таких проектов вполне понятны. Киевский режим желает атаковать российские корабли и береговые объекты, но фактически не имеет возможностей для этого. Его «обычный» флот уничтожен, а безэкипажные катера-камикадзе или беспилотные летательные аппараты не справляются с поставленными задачами. Поэтому украинские инженеры пытаются освоить новую для себя подводную среду.
Все семейство в сборе
До стадии сборки макета или полноценного прототипа к настоящему времени дошел только один вариант «Толоки» – TLK 150. Это дистанционно управляемый аппарат с ограниченными размерами и соответствующими ходовыми и боевыми возможностями. Вполне возможно, что в ближайшее время такую технику попытаются довести хотя бы до мелкой серии и использовать против наших объектов.
Очевидно, что такой образец, несмотря на заявленные характеристики, не представляет особой опасности для Черноморского флота и объектов береговой инфраструктуры. «Толока» использует дистанционное управление по радиоканалу, который может быть выявлен и подавлен. Кроме того, существует техническая возможность выявить позицию оператора – с понятными последствиями. При всем этом, вызывает сомнения способность такого аппарата пройти через заграждения, защищающие базы флота.
То же справедливо и для среднего аппарата TLK 400. Более высокие ходовые характеристики и увеличенная масса БЧ компенсируются уязвимостью к средствам РЭБ или противолодочным системам. Кроме того, нет никаких оснований считать, что этот аппарат способен проходить через заграждения.
Наиболее интересно выглядит тяжелый аппарат TLK 1000, для которого заявлены особые характеристики дальности и могущества, а также применение самонаведения. Он может быть защищен от подавления радиоканала, но размеры и иные особенности упростят его поиск или перехват. Кроме того, при использовании в пределах Черного моря технические характеристики этого изделия оказываются избыточными.
Два более крупных аппарата отличаются повышенной сложностью, что негативно сказывается на их перспективах. Украинским конструкторам удалось изготовить макет или прототип легкой «Толоки», но возможность строительства более крупных образцов под вопросом. Серийное производство в нынешних условиях фактически исключается. Соответственно, вероятность появления и боевого применения таких аппаратов стремится к нулю.
Впрочем, нельзя исключать, что в разработке семейства аппаратов участвуют иностранные специалисты. Кроме того, зарубежная помощь возможна и на стадии производства. Именно таким образом в прошлом году организовали выпуск безэкипажных катеров-камикадзе. Впрочем, иностранные корни не повлияли на результаты применения такой техники. То же следует ожидать и с новым проектом «Толока».
Доступными средствами
В целом проект «Толока» на данный момент выглядит как очередная судорожная попытка решить актуальную проблему доступными ограниченными средствами. В «кластере» Bravo-1 смогли лишь нарисовать несколько образцов вооружения необычного облика и собрать один макет, но все их преимущества и высокие характеристики пока присутствуют только на бумаге или в цифровом виде.
Нельзя исключать, что наиболее простые образцы представленного семейства попытаются довести до производства и даже применять против российского флота или береговой инфраструктуры. Однако эффективность таких аппаратов под вопросом. Более того, учитывая текущую ситуацию, можно сомневаться даже в возможности их появления в наших акваториях. Впрочем, малая вероятность украинского успеха не отменяет необходимости охраны важных районов и создания новых средств защиты.