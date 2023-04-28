Евросоюз договорился с пятью странами Восточной Европы по ввозу украинского зерна

Руководству Евросоюза удалось достичь компромисса в вопросе о запрете ввоза украинского зерна и другой продукции аграрного комплекса Украины в страны Восточной Европы. Об этом в социальной сети написал вице-председатель Европейской комиссии, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.Как отметил чиновник Евросоюза, соглашение предусматривает отмену странами Восточной Европы принятых в одностороннем порядке мер. Вместо них Евросоюз предоставит фермерам стран Восточной Европы солидную помощь в размере 100 миллионов евро.По словам Домбровскиса, Евросоюзу удалось договориться с Польшей, Словакией, Венгрией, Болгарией и Румынией. Все эти страны отменят односторонние запреты для четырех продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян. Взамен страны получат финансовую помощь для своих фермерских хозяйств.Ранее уже прогнозировалось такое развитие событий, при котором Евросоюз попытается решить вопрос с украинским импортом, но это обойдется ему в крупную сумму денег на субсидии сельскохозяйственным производителям стран Восточной Европы. Стоит также отметить, что любые субсидии конечны, и аграрии в Польше и других странах все равно будут недовольны присутствием украинской продукции на рынке. Поэтому Брюсселю, вероятно, стоит быть готовым к дальнейшим траншам для восточноевропейских аграриев, которые могут принять регулярный характер в ближайшей временной перспективе.Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил в беседе по телефону с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем, что запрет на импорт аграрной продукции со стороны Польши и ряда других государств является «незаконным». Он посетовал, что страны Восточной Европы поступили так с Украиной в разгар конфликта.