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Евросоюз договорился с пятью странами Восточной Европы по ввозу украинского зерна

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Евросоюз договорился с пятью странами Восточной Европы по ввозу украинского зерна

Руководству Евросоюза удалось достичь компромисса в вопросе о запрете ввоза украинского зерна и другой продукции аграрного комплекса Украины в страны Восточной Европы. Об этом в социальной сети написал вице-председатель Европейской комиссии, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.


Как отметил чиновник Евросоюза, соглашение предусматривает отмену странами Восточной Европы принятых в одностороннем порядке мер. Вместо них Евросоюз предоставит фермерам стран Восточной Европы солидную помощь в размере 100 миллионов евро.

По словам Домбровскиса, Евросоюзу удалось договориться с Польшей, Словакией, Венгрией, Болгарией и Румынией. Все эти страны отменят односторонние запреты для четырех продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян. Взамен страны получат финансовую помощь для своих фермерских хозяйств.

Ранее уже прогнозировалось такое развитие событий, при котором Евросоюз попытается решить вопрос с украинским импортом, но это обойдется ему в крупную сумму денег на субсидии сельскохозяйственным производителям стран Восточной Европы. Стоит также отметить, что любые субсидии конечны, и аграрии в Польше и других странах все равно будут недовольны присутствием украинской продукции на рынке. Поэтому Брюсселю, вероятно, стоит быть готовым к дальнейшим траншам для восточноевропейских аграриев, которые могут принять регулярный характер в ближайшей временной перспективе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил в беседе по телефону с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем, что запрет на импорт аграрной продукции со стороны Польши и ряда других государств является «незаконным». Он посетовал, что страны Восточной Европы поступили так с Украиной в разгар конфликта.
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12 комментариев
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 21:06
    +2
    Вот и нашлись голодающие африканские страны. Сразу было понятно в чью пользу запад горло рвет про "зерно для голодающих африки".
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:18
      0
      самый главный hi, да голодающая Африка тут вообще не причем, это стало понятно с первых рейсов этой (цензура) сделки. Просто Зеленский нажаловался ПАПЕ (сегодня на В. О. была статья) и ПАПА отлюбил дядей и тётей в Брюсселе и те моментально кинулись исправлять такую ОШИБКУ.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:11
    0
    Зерновые украинские нужно полякам, словакам, венграм, болгарам, румынам сразу гнать в Бельгию, Францию, Италию, Нидерланды, Австрию, Германию. За четверть стоимости дотации от ЕС.
    Что бы транспортные расходы окупились.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:12
    0
    . фермерам стран Восточной Европы солидную помощь в размере 100 миллионов евро.

    25млн на страну - солидная помощь?! Ну и скряги. Из-за этого весь сыр-бор с запретом ввоза wassat
    У Сердюкова под матрасом больше
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 21:20
      -1
      А речь ведь не о рублях. У нас с/х хоть раз выделяли подобную сумму, не говоря уж о 100 млн.?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:13
    0
    Поправьте если ошибаюсь, зерно повезут с Украины и будут им насыщать рынки Европы а Европа заплатит фермерам за то что они не будут выращивать зерно? Если так то для европейского фермера наверное шикарная ситуация, повторю если я правильно понял статью.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:31
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Поправьте если ошибаюсь, зерно повезут с Украины и будут им насыщать рынки Европы а Европа заплатит фермерам за то что они не будут выращивать зерно?

      Европа будет доплачивать восточноевропейским фермерам чтоб они могли продавать своё зерно по демпинговым укроценам. В результате фермеры начнут кормить свой скот как бы "в две хари",
      обрушат цены на продукцию животноводства и начнут ныть о дотациях уже ей. hi
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 21:43
        0
        ДымОк в дЫмке hi, о - как!!! То есть петелька то на шее Е. С. поплотнее ляжет и придется опять денежки выкладывать? Только теперь животноводам?
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 21:21
    +1
    Под крики "ура-патриотов", что "без нас они никто", Европа начала решать проблему. И решит, думается. Как показывает история, европейцы адаптироваться умеют...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:45
      0
      NKXXI hi, так судя по всему проблемы в Е. С. только начинаются, да и не умных хватает везде, что с той стороны не кричали что экономике России кирдык после таких санкций?
  6. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 21:38
    -1
    This grain deal is a Trojan Horse...
    A Political poker game...
  7. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:50
    0
    Ведь просто можно убрать из проблемы само продукт-сжечь на хрен