Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для Украины 250 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Германия намерена самостоятельно произвести порядка 250 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм из 1 миллиона, обещанного Украине до конца года. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на источники в правительстве.
Основным подрядчиком в данном вопросе выступит немецкий концерн Rheinmetall, который будет использовать для производства боеприпасов отдельные элементы, произведенные за пределами Евросоюза, в частности, в Австралии и ЮАР. Немцы планируют произвести четверть от обещанных Киеву боеприпасов, оставляя остальным странам ЕС право на производство остальных 750 тысяч, если они все же договорятся между собой.
Сейчас ситуация с производством артиллерийских снарядов для ВСУ в Европе складывается негативным образом, страны Евросоюза никак не могут договориться о совместном производстве обещанного количества снарядов. Все дело в том, что европейских мощностей для этого не хватает, а привлекать к производству США и Великобританию многие страны не хотят. Категорически против выступают французы, требующие, чтобы цепочки поставок были исключительно европейскими. Как ранее сообщали некоторые западные СМИ, Париж не намерен идти на компромиссы, тогда как Киев продолжает требовать боеприпасы.
На сегодняшний день ЕС поставила Киеву что-то порядка 40 тысяч снарядов калибра 155 мм из обещанного миллиона. Главный "миротворец" Евросоюза Жозеп Боррель очень сильно сокрушается по данному поводу, призывая страны консолидироваться в этом вопросе, но договорится пока не получается. На этом фоне и произошло отделение Германии, заявившей о планах произвести 250 тысяч снарядов для ВСУ.
В последне время ФРГ весьма активно снабжает Киев вооружениями, техникой и боеприпасами, после согласия поставить танки Берлин как "прорвало". При этом поставки проходят втихую, о передачи многих вооружений сообщается постфактум, да и то Киевом.