Военное обозрение
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Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для Украины 250 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

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Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для Украины 250 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Германия намерена самостоятельно произвести порядка 250 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм из 1 миллиона, обещанного Украине до конца года. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на источники в правительстве.


Основным подрядчиком в данном вопросе выступит немецкий концерн Rheinmetall, который будет использовать для производства боеприпасов отдельные элементы, произведенные за пределами Евросоюза, в частности, в Австралии и ЮАР. Немцы планируют произвести четверть от обещанных Киеву боеприпасов, оставляя остальным странам ЕС право на производство остальных 750 тысяч, если они все же договорятся между собой.

Сейчас ситуация с производством артиллерийских снарядов для ВСУ в Европе складывается негативным образом, страны Евросоюза никак не могут договориться о совместном производстве обещанного количества снарядов. Все дело в том, что европейских мощностей для этого не хватает, а привлекать к производству США и Великобританию многие страны не хотят. Категорически против выступают французы, требующие, чтобы цепочки поставок были исключительно европейскими. Как ранее сообщали некоторые западные СМИ, Париж не намерен идти на компромиссы, тогда как Киев продолжает требовать боеприпасы.

На сегодняшний день ЕС поставила Киеву что-то порядка 40 тысяч снарядов калибра 155 мм из обещанного миллиона. Главный "миротворец" Евросоюза Жозеп Боррель очень сильно сокрушается по данному поводу, призывая страны консолидироваться в этом вопросе, но договорится пока не получается. На этом фоне и произошло отделение Германии, заявившей о планах произвести 250 тысяч снарядов для ВСУ.

В последне время ФРГ весьма активно снабжает Киев вооружениями, техникой и боеприпасами, после согласия поставить танки Берлин как "прорвало". При этом поставки проходят втихую, о передачи многих вооружений сообщается постфактум, да и то Киевом.
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12 комментариев
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  1. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 06:31
    +2
    Ну а мы и дальше будем с немцами в десна целоваться.
    Как же так???
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 06:48
      0
      Давно не целуемся)
      Вы отстали от жизни.
  2. iran
    iran Сегодня, 06:38
    +2
    A ведь умные люди когда-то давно говорили - уйдите с транзита нефти и газа через Украину, и тогда Украина станет для Запада страной уровня Молдовы с Грузией, от которых вообще ничего не зависит. По пока Россия кормит своими энергоносителями Европу через Украину - за нее будут драться и Америка будет использовать этот фактор для давления на Европу. Теперь же Россия лишилась своих Потоков, и может только использовать Украину для транзита.

    Какая тонкая игра американцев, и как в очередной раз наши доказали, насколько они являются клиническими дураками. Нам не привыкать, Путина опять выступит со словами, что нас и в очередной раз подло обманули.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 06:49
      0
      А что же Вы предлагаете?
      Извините за короткий вопрос.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:57
        0
        Ничего не надо предлагать.Надо делать.Пока мир не может обойтись без нефти и газа-перенаправлять потоки,что и делается.Газифицировать страну-нет возможности проложить газопровод-делать газгольдеры на поселения и закачивать сжиженным газом.В городах даже было такое,помню.Перерабатывать больше для своих людей .
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:40
    +1
    Интересно, как они все после победы нам в глаза смотреть будут?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:48
      0
      Нагло будут смотреть. Безстыдно. Как будто ничего и не было. Вот увидите....
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 06:50
      +1
      Да им хоть пысай в глаза, все божья роса.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:48
    +1
    Что-то давно на Rheinmetall ничего не горело и не взрывалось, а ведь техника безопасности и нарушают повсеместно, да и на пожарную безопаснлсть болт положили....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:50
      0
      Там соборов старинных нет поблизости - кое-каких туристов двоих так сразу и не отправить... lol
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 06:51
    0
    250000 снарядов это на 5 дней войны по нонашним меркам.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:52
      +1
      или на одно точное попадание ракеты в склад.....