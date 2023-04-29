Пентагон заключил новый контракт на производство партии истребителей F-35 для США и их союзников

Министерство обороны США увеличивает количество истребителей пятого поколения F-35 в составе американских ВВС, корпорация Lockheed Martin получила новый контракт на производство данных самолетов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона.Американское военное ведомство и корпорация Lockheed Martin заключили новый контракт на производство 126 новых истребителей F-35. Самолеты предназначены как для ВВС США, так и для американских союзников. Стоимость контракта оценивается в 7,8 млрд. долларов, сроки его реализации пока не называются.Данный контракт является заключительным в реализации ранее достигнутого соглашения на производство 398 истребителей F-35 для США и их союзников. Ранее американские военные планировали закупить 485 новых самолетов, но в дальнейшем их число было сокращено по некоторым неназванным причинам. В Пентагоне поданному вопросу ничего не сообщают, лишь заявляют о проведенных "консультациях".В рамках нового договора Lockheed Martin произведет 77 истребителей F-35 трех модификаций для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США. Остальные самолеты распределятся следующим образом: четыре F-35 отправятся в Бельгию, семь - в Великобританию, три - в Данию, девять - в Италию, шесть предназначены для Нидерландов, такое же количество отправится в Польшу, Финляндия получит восемь самолетов, а Япония шесть.Между тем, как сообщают американские СМИ, у корпорации возникли проблемы с модернизацией истребителя F-35, расходы на работы превышают запланированные уже вдвое и это еще не окончательные подсчеты. Lockheed Martin ведет работы по усовершенствованию компьютерного оборудования кабины пилота, первый истребитель с расширенными возможностями военные смогут получить только через год, весной 2024-го, с опозданием почти в полтора года. Пока военные дают такие прогнозы.