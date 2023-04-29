Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

В постоянном оперативном соединении ВМФ РФ в Средиземном море сменился флагман, эскадру возглавил многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" Северного флота. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" снова заступил на боевое дежурство в Средиземном море, став флагманом эскадры. Находится в данном регионе он будет примерно два месяца, после чего его сменит другой корабль такого же класса, возможно, что "Адмирал Касатонов". Средиземноморская эскадра прикрывает южное направление, одновременно контролируя проходы в Черное море.
Фрегат "Адмирал Горшков" после недавнего форсирования Суэцкого канала возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России (...) корабль будет находиться в Средиземном море ориентировочно два месяца с периодическим базированием в сирийском Тартусе
- приводит ТАСС слова источников
"Адмирал Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16м. Дальность плавания - более 4000 миль, мореходность - без ограничений.
Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальная пусковая установка УКСК 3С14 на 16 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.