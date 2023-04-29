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Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

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Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

В постоянном оперативном соединении ВМФ РФ в Средиземном море сменился флагман, эскадру возглавил многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" Северного флота. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.


Носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" снова заступил на боевое дежурство в Средиземном море, став флагманом эскадры. Находится в данном регионе он будет примерно два месяца, после чего его сменит другой корабль такого же класса, возможно, что "Адмирал Касатонов". Средиземноморская эскадра прикрывает южное направление, одновременно контролируя проходы в Черное море.

Фрегат "Адмирал Горшков" после недавнего форсирования Суэцкого канала возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России (...) корабль будет находиться в Средиземном море ориентировочно два месяца с периодическим базированием в сирийском Тартусе

- приводит ТАСС слова источников

"Адмирал Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16м. Дальность плавания - более 4000 миль, мореходность - без ограничений.

Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальная пусковая установка УКСК 3С14 на 16 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.
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11 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 07:51
    +6
    Удачи парням...............
    ........! good
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:53
    -7
    одновременно контролируя проходы в Черное море.

    Это в ̶м̶е̶ч̶т̶а̶х̶ представлении нашего ГШ. В реальности же их контролирует Эрдоган, который запретил нашим кораблям проход. И который строит ̶д̶л̶я̶ ̶с̶в̶о̶и̶х̶ ̶н̶а̶т̶о̶в̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶р̶у̶ж̶к̶о̶в̶ Стамбульский канал, не подпадающий под доктрину Монтрё.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:01
    -12
    Может давайте не будем трясти нашими пока ещё сравнительно с США и КНР дряблыми мускулами и будем демонстрировать флаг РФ прежде всего в своих, русских портах Одессе, Николаеве и Херсоне, а не на чужом Средиземноморье?

    А то Севастополь постоянно горит под ударами вражеских БПЛА, а они в круиз по Средиземному морю отправились.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:22
      +2
      Цитата: AlexKruglov1976
      А то Севастополь постоянно горит под ударами вражеских БПЛА,

      С хфига ли Севастополь горит ? Спокойно всё в городе герое Севастополе . Есть отдельные прорывы БПЛА жидоукрии . Но в целом картина нормальная .. Получше , чем в ашдоде , жителем которого Вы являетесь ... Шо там филистинцы , фигашат ракетами ? От тож ...
  4. freddyk
    freddyk Сегодня, 08:11
    -2
    Эскадра... звучит мощно..Хотелось бы знать её состав.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 08:14
      -6
      Похоже что состав эскадры состоит из одного корабля.
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 08:25
      -7
      Мне тоже очень стало интересно, что это за эскадра такая. На 2022 год там было 13 судов военных и ремонтно-спасательных, а еще одна подводная лодка. Только мне интересно , как Адмирал Горшков будет плыть еще до этой базы, в составе кораблей или один будет плыть. Потому надо будет проходить недружественных гос-ва.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 10:25
        +1
        Цитата: Mol_18
        как Адмирал Горшков будет плыть еще до этой базы, в составе кораблей или один будет плыть.

        Кхм ... Уважаемый свидоукр .. Плавают фекалии по твоей ридной речке Серет .. что проходит по центру крижопелю ... Корабли по морю ходят ...
    3. next322
      next322 Сегодня, 08:36
      -3
      мощная эскадра состоит из 2 варшавянок, патрульника и мрк21631
  5. Normann
    Normann Сегодня, 08:11
    -1
    Если бы не циркон, эта т.н. эскадра выеденного яйца не стоила бы. Самое интересное что все это знают, но что поделать, когда флот десятками лет разваливали(
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:22
    +1
    У нас очень красивая боевая техника. И самолеты и танки и корабли. Все совершенное красиво.