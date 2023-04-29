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Президент Южной Кореи заявил об отсутствии у Сеула собственной политики по украинскому конфликту

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Президент Южной Кореи заявил об отсутствии у Сеула собственной политики по украинскому конфликту

В настоящее время Республика Корея не имеет самостоятельной позиции по вопросу конфликта на Украине. Об этом во время выступления в Гарвардском университете США заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.


Как отметил южнокорейский лидер, Сеул формирует по отношению к Киеву политику, основанную на результатах консультаций и координации с международным сообществом, в том числе с США. Он отметил, что в Республике Корея внимательно отслеживают ситуацию на Украине.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что страна «рассматривает различные варианты» по вопросу событий на Украине, отвечая на вопрос о поставках оружия из Республики Корея. Вплоть до настоящего времени Сеул воздерживался от военной помощи Киеву, вероятно, опасаясь симметричных ответных мер России. Например, Москва может тогда начать вооружать Северную Корею, что принесет Сеулу большие проблемы.

Кстати, ранее Юн Сок Ёль допускал возможность начала поставок оружия в том случае, если Россия «нарушит законы войны». Между тем, заявление южнокорейского президента об отсутствии самостоятельной позиции и формировании подхода к украинскому кризису на основе «консультаций с США», фактически можно рассматривать как признание полной зависимости внешнеполитического курса Сеула от Вашингтона.

Разумеется, такие слова не красят Республику Корея, особенно если учитывать, что это все же развитое в экономическом и технологическом отношении государство. Но появиться самостоятельная позиция у Сеула может – в том случае, если он освободится от полуколониальной зависимости от США, основанной, в том числе и на американском военном присутствии в регионе.
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6 комментариев
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  1. PASus
    PASus Сегодня, 07:57
    +1
    Юному Соку Ели пора взрослеть и понять, что РФ близео, а еще ближе Сев.Корея, а на другой чаше весов торгово-экономические отношения, размещение военных баз и марионеточное союзничество с США.
    По итогу мирная скромная жизнь или жизнь с элементами излишества под угрозой полного расколошмачивания Ю.Кореи.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:07
    +1
    Это позорное заявление Юж. Кореи... Так себя публично опарафинить - нет своего мнения...
    1. spech
      spech Сегодня, 08:28
      0
      Зато как поёт песни на потеху самоходному деду.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:28
    0
    Как отметил южнокорейский лидер, Сеул формирует по отношению к Киеву политику, основанную на результатах консультаций и координации с международным сообществом, в том числе с США. Он отметил, что в Республике Корея внимательно отслеживают ситуацию на Украине.

    Пожалуй такое прямое заявление делает честь лидеру Южной Кореи.
    Признание своей слабости в чем-либо не унижает и не умаляет сильных сторон.
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 09:25
      0
      И это сказано в стране "сияющего града на Холме"!!
      Однозначно + в Карму, Ему засчётся!
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:34
    0
    Истину глаголет президент Южной Кореи, они озвучивают политику сша.