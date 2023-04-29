Президент Южной Кореи заявил об отсутствии у Сеула собственной политики по украинскому конфликту

В настоящее время Республика Корея не имеет самостоятельной позиции по вопросу конфликта на Украине. Об этом во время выступления в Гарвардском университете США заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
Как отметил южнокорейский лидер, Сеул формирует по отношению к Киеву политику, основанную на результатах консультаций и координации с международным сообществом, в том числе с США. Он отметил, что в Республике Корея внимательно отслеживают ситуацию на Украине.
Юн Сок Ёль подчеркнул, что страна «рассматривает различные варианты» по вопросу событий на Украине, отвечая на вопрос о поставках оружия из Республики Корея. Вплоть до настоящего времени Сеул воздерживался от военной помощи Киеву, вероятно, опасаясь симметричных ответных мер России. Например, Москва может тогда начать вооружать Северную Корею, что принесет Сеулу большие проблемы.
Кстати, ранее Юн Сок Ёль допускал возможность начала поставок оружия в том случае, если Россия «нарушит законы войны». Между тем, заявление южнокорейского президента об отсутствии самостоятельной позиции и формировании подхода к украинскому кризису на основе «консультаций с США», фактически можно рассматривать как признание полной зависимости внешнеполитического курса Сеула от Вашингтона.
Разумеется, такие слова не красят Республику Корея, особенно если учитывать, что это все же развитое в экономическом и технологическом отношении государство. Но появиться самостоятельная позиция у Сеула может – в том случае, если он освободится от полуколониальной зависимости от США, основанной, в том числе и на американском военном присутствии в регионе.