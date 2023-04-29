Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутниками был отменен компанией SpaceX за минуту до старта

В США собирались запустить очередную ракету-носитель Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas компании SpaceX. Представители компании осуществляли прямую трансляцию запуска ракеты. Однако на 59-й секунде, менее чем за минуту до старта, руководитель запуска объявил об остановке процесса.
В компании SpaceX пока не называют причины отмены запланированного пуска ракеты. Если бы ракета была бы запущена, то компания поставила бы новый рекорд последовательных стартов своих ракет. Однако теперь старт отложен. Эксперты считают, что новая попытка отправить ракету в космос произойдет не ранее чем через сутки после предыдущей попытки.
Напомним, что старт ракеты-носителя Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas должен был состояться около 2.29 мск, после того, как в 1.12 мск прошел запуск ракеты Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER. Спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в таких более труднодоступных местах как сельская местность, пассажирские самолеты и корабли.
Впервые компания, принадлежащая Илону Маску, провела два запуска ракеты за одни сутки в 2021 году. Тогда интервал между пусками ракет составил более 15 часов. В марте 2023 года два запуска ракет имели интервал уже в четыре с лишним часа, а несостоявшийся пуск этой ночью поставил бы рекорд, поскольку разница в старте ракет составляла бы 1 час 17 минут.
Напомним, что ракета Falcon Heavy относится к сверхтяжелому классу ракет-носителей, обладает возможностью повторного использования первой ступени и боковых ускорителей. Данная ракета была разработана и создана компанией SpaceX. Эксперты относят ее к крупнейшим ракетам-носителям в истории космической отрасли.