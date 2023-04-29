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«Курганмашзавод» запускает производство самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

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«Курганмашзавод» запускает производство самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

"Курганмашзавод" готовится запустить в серию новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", соответствующее производство уже готовится. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".


Министерство обороны заключило дополнительные контракты на поставку в войска особо востребованной бронетехники, включая самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" и бронетранспортер БТ-3Ф. Кроме того, "Курганмашзавод" продолжит поставку новых БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, а также БМП-3 после капитального ремонта.

С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по гособоронзаказу. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок" (...) 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф

- приводит РИА Новости сообщение Ростеха.

Государственные испытания самоходного орудия Спрут-СДМ1" для ВДВ начались в августе 2020 года и завершились в августе 2022-го. Орудие создано на базе БМД-4, оно получило новую систему управления огнем, силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и самое современное програмно-техническое обеспечение. Также "Спрут" получил дополнительную дистанционно управляемую пулеметную установку.

Боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:19
    -2
    "Курганмашзавод" готовится запустить в серию новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", соответствующее производство уже готовится. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".


    Не прошло и тысячи лет как начали готовить производство,даже не производить.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 08:52
      +2
      мне кажется спрут там и не нужен в сво, лучше б тогда что-нибудь типо ноны выпускали, сао, тоесть гаубица нужна или самоходный миномет, а против танков там и птрк не плохо справится
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:02
        +5
        Нужны миномёт на колёсах Флокс,САУ Мальва (аналог французского Цезаря),САУ Коалиция-СВ,но они пока на испытаниях.Надеюсь в этом году начнётся их производство серийное.

        Флокс.


        Мальва


        Коалиция-СВ

        Ох уж эти вечные испытания.
    2. bars042
      bars042 Сегодня, 09:41
      0
      Не прошло и тысячи лет как начали готовить производство

      Ну чо можно сказать по этому поводу. Вам ...писец! Выложили в открытый доступ доки под грифом!

      - Алло, это анонимный телефон КГБ
      - Да, слушаем Дмитрий Анатольевич ...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:38
        0
        Какие доки?Под каким грифом?Весь интернет завален этими фотками ,а на сайтах выложены ттх. Проснитесь.Про то что "Курганмашзавод" готовится запустить в серию новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" написано в данной статье на сайте или это тоже секретная информация?
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:26
    -1
    Если честно - не вижу никаких сфер применения алюминиевой коробки с танковой пушкой в СВО.. Нет - в каких-то условиях она наверное пригодится, но только не на равнинном, высокоурбанизированном театре военных действий, набитым средствами ПТО и дронами всех мастей.. Тут - она точно не выживет..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:33
      +4
      Да сейчас не в сферах дело.Надо производить всё что только можем. Лишней танковая пушка не будет в любом случае,тем более новая.
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:38
      +6
      А рапиру на руках таскать конечно же лучше. Где нить из засады вполне себе и сгодится. Посмотрите пример мл. лейтенанта Пегова на Т70 и 2х уничтоженных им Пантер из засады. Казалось бы, где стальная "коробчушка" Т70 с 45мм пушкой и Пантерка? По мнению спецов лучшим танком Вермахта. Ан нет. Главное в оружии - это голова его владельца, а не ТТХ нарисованные на бумаге.))))
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:53
        +3
        А рапиру на руках таскать конечно же лучше.

        А что - альтернативы нет, либо Рапира либо Спрут? Например - обычный танк вас никак не устроит? Сколько раз народ с фронта вещал - ну не годится лёгкая десантная техника для серьёзных боёв, тем более в городе! Не под то она заточена изначально. Вообще - смысл существования ВДВ в современном виде не очевиден, ибо есть крайние сомнения в принципиальной возможности осуществления каких-либо воздушных десантных операций. При нонешнем-то ПВО. Тогда - на кой вообще нужны такие запредельно облегчённые машины?

        Нет - где-нибудь в горах, или там в малонаселённой сложной местности, когда подвижность и проходимость ощутимо важнее защищённости - да, поди пригодится. Бармалеев скажем гонять, или у нас на Северах. Но только не в городских боях.

        Насчёт вашего примера - ну вы же понимаете, что выпуск Т-70 это просто отчаянная мера в крайне сложном положении.. Когда был простой выбор - либо такие танки, либо вообще никаких. В нормальных условиях - его бы никогда на вооружение не поставили.. Слава Богу - у нас сейчас ситуация вроде не настолько критичная..
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 08:56
          -3
          А у нас сейчас не крайне отчаянные условия? 50 с лишним стран воюют опосредованно против нас. Так что все средства хороши. Возможности Уралвагонзавода тоже не безграничны, работают 24/7.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 09:10
            -2
            Ну не настолько же.. У нас что - закончились скажем ранние версии Т-72 на хранении? Уж всяк они после хотя бы минимальной модернизации будут живучее Спрута. А орудие - почти одинаковое.
      2. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 09:35
        0
        Просто интересно что за спецы считают панцер-v лучшим танком вермахта?
        Разные версии слышал(панцер-IV, VI, даже VII) но про пантеру первый раз.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 10:13
          0
          А что это такое за Pz. 7? Прямо открытие для меня. Если можно поподробнее. Как именно ПТ средство пантера с ее 7,5 см пушкой KwK42 была даже лучше, чем 8.8 тигра. Длинноствольная четвёрка была рабочей лошадкой, но никак не лучшим танком. Тигра скорее танком усиления, недаром их сводили в ТТБ, наподобие наших ТГв. ТП. Интересно узнать Ваше мнение, а какой же танк был лучшим в Вермахте? По соотношению цена/качество/кол-во произведённых?
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:29
    -1
    Курганмашзавод" готовится запустить в серию новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", соответствующее производство уже готовится. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

    Только готовится?
    Это надо было начинать еще вчера!
    " Ростех" - этим сказано все!
  4. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 08:38
    +4
    Двоякое чуство. С одной стороны. Полезная машина, при высадки десанта. С другой. Куда высаживаться?

    Курган выпускает большую номенклатуру: "В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок" (...) 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф"
    Есть ощущение, что чиновники живут в мире розовых пони.
    Насытьте войска БМП-3 БМП-2М и БТР. Сейчас не время красочных учений. С высадкой десанта.
    1. Рус_80
      Рус_80 Сегодня, 09:36
      0
      А модернизацией бмп-3 почему не занимаются! 3М Драгун, если не ошибаюсь. Чем защищать пехоту, картонкой бмп-2 с модулем "Бережок"?
  5. Almeka
    Almeka Сегодня, 09:22
    +4
    Можете минусовать, но эта машина совершенно не отвечает реалиям современной войны. Просто почитайте про нее.

    Тонкая противопульная броня обоснована лишь необходимостью десантирования. Но десантирование в тылу врага в современных условиях при засилье ПВО - это просто самоубийство. Её даже не смогут доставить до места высадки, собьют еще на подлете.

    ВДВ, являющиеся основными пользователями этой машины, в современной войне используются как элитные подразделения пехоты. И вступают в бой с подразделениями противника вооруженными тяжелой бронированной техникой. И из-за вооружения вроде Спрута несут потери. Не зря сейчас встал вопрос оснащения ВДВ танкам.

    В общем, если такие машины и нужны, то в крайне ограниченных количествах. А производственные мощности лучше перенаправить на БМП и БМД, которые этот завод тоже производит.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:39
      -1
      ВДВ в современных условиях прежде всего силы быстрого ркагирования, перевозимые ВТА на этапе начала кофликта(самом важном) для этого и нужна аэромобильная техника. Спрут - ее качественное усиление.
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 10:35
        0
        "ВДВ в современных условиях прежде всего силы быстрого ркагирования, перевозимые ВТА на этапе начала кофликта(самом важном) для этого и нужна аэромобильная техника. Спрут - ее качественное усиление."

        О каком начале конфлика идет речь? Смотрю колендарь 29.04.2023г. Больше года идёт "война"
  6. Dave36
    Dave36 Сегодня, 09:26
    -1
    Плюс видимо - сравнительно дешевая в производстве...типа БМП с большей огневой мощью...Сейчас смысл БМП меняется...целью она становится такой же как и танк, и убить ее так же легко, но огневая мощь у БМП очень слабая..Отсюда видимо и смысл. Посмотрим как себя проявит в СВО - ибо это музыка видимо будет вечной.
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 09:59
    -1
    Министерство обороны заключило дополнительные контракты

    Идёт второй год войны. И только сейчас начались какие-то телодвижения МО.
    Оперативность поразительная.
    В 1941 г. успевали за 3 месяца демонтировать заводы, перевезти их, смонтировать заново, разработать новое вооружение, внедрить в производство и и начать массово выпускать.
    Деятельность МО не поддаётся никакой логике.