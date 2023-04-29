«Курганмашзавод» запускает производство самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

"Курганмашзавод" готовится запустить в серию новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", соответствующее производство уже готовится. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".
Министерство обороны заключило дополнительные контракты на поставку в войска особо востребованной бронетехники, включая самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" и бронетранспортер БТ-3Ф. Кроме того, "Курганмашзавод" продолжит поставку новых БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, а также БМП-3 после капитального ремонта.
С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по гособоронзаказу. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок" (...) 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф
- приводит РИА Новости сообщение Ростеха.
Государственные испытания самоходного орудия Спрут-СДМ1" для ВДВ начались в августе 2020 года и завершились в августе 2022-го. Орудие создано на базе БМД-4, оно получило новую систему управления огнем, силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и самое современное програмно-техническое обеспечение. Также "Спрут" получил дополнительную дистанционно управляемую пулеметную установку.
Боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.