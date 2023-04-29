В ходе СВО ликвидирован командир батальона 14-й бригады ВСУ, обвиняемый в ДНР в геноциде

Как передаёт ряд украинских и российских телеграм-каналов, в зоне проведения специальной военной операции ликвидирован офицер ВСУ.
Согласно информации, опубликованной в сети, ликвидированным офицером является подполковник Сергей Гаспарян, который командовал батальоном 14-й механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Волынской области страны.
Каким именно образом был ликвидирован Гаспарян, а также когда и где не сообщается, но имеется информация о возможной причастности к этому кого-то из подчиненного ему личного состава.
Косвенно на причастность подчинённых к убийству офицера могут указывать и некоторые факты из биографии Гаспаряна, опубликованные в декабре прошлого года в сети.
В распространённой информации содержались и такие сведения, как то что этот офицер ВСУ обвиняется в ДНР в геноциде и ряде военных преступлений. Он также известен крайне жестоким отношением и к собственным подчинённым. Так, командуя 20 ОСБ, обещал расстреливать бойцов ВСУ, а командуя батальоном из состава 14 омбр, занимался присваиванием имущества подчинённых, а также оставлял бойцов без оружия на позициях "в назидание за проступки". По самым скромным оценкам, от такого назидания батальон, которым командовал подполковник Гаспарян, в одном из боёв потерял 7 военнослужащих, отправленных им в окопы без оружия.