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В ходе СВО ликвидирован командир батальона 14-й бригады ВСУ, обвиняемый в ДНР в геноциде

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В ходе СВО ликвидирован командир батальона 14-й бригады ВСУ, обвиняемый в ДНР в геноциде

Как передаёт ряд украинских и российских телеграм-каналов, в зоне проведения специальной военной операции ликвидирован офицер ВСУ.


Согласно информации, опубликованной в сети, ликвидированным офицером является подполковник Сергей Гаспарян, который командовал батальоном 14-й механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Волынской области страны.

Каким именно образом был ликвидирован Гаспарян, а также когда и где не сообщается, но имеется информация о возможной причастности к этому кого-то из подчиненного ему личного состава.

Косвенно на причастность подчинённых к убийству офицера могут указывать и некоторые факты из биографии Гаспаряна, опубликованные в декабре прошлого года в сети.

В распространённой информации содержались и такие сведения, как то что этот офицер ВСУ обвиняется в ДНР в геноциде и ряде военных преступлений. Он также известен крайне жестоким отношением и к собственным подчинённым. Так, командуя 20 ОСБ, обещал расстреливать бойцов ВСУ, а командуя батальоном из состава 14 омбр, занимался присваиванием имущества подчинённых, а также оставлял бойцов без оружия на позициях "в назидание за проступки". По самым скромным оценкам, от такого назидания батальон, которым командовал подполковник Гаспарян, в одном из боёв потерял 7 военнослужащих, отправленных им в окопы без оружия.
Использованы фотографии:
dnr-news.ru
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10 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:24
    -6
    Ликвидировали? Замечательно. А, кто ликвидирует тех, кто безнаказанно разнес нефтебазу в Севастополе? Об этом - молчок. Сейчас руководители придут в себя и гневаться соизволят. Может еще озаботчтся. А, может дадут команду разнести в ответ , что нибудь второстепенное. Надоело. Надежды на них- никакой.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:30
      -3
      Для этого надо сначала ликвидировать пятую колонну врага в тылу РФ - олигархов, РСПП, кремлёвских ждунов "мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий", половину МИДа РФ, работающих в нем со времен Козырева, многочисленных примиренцев и пораженцев в парламенте, во власти РФ, ждущих заморозки конфликта по текущей ЛБС.
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:48
      +3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Надоело. Надежды на них- никакой

      Три раза одно и то же, за десять минут - не перебор?

    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Надоело. Надежды на них- никакой.

      Идите и покажите как надо.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +5
    В западных СМИ прекратили печатать статьи о погибших наёмниках и отпусниках на Украине ,только " журналисты " и " медики" ,чтобы не раздражать свой пипл.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
      +2

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 09:29
      НОВЫЙ
      0
      В западных СМИ прекратили печатать статьи о погибших наёмниках и отпусниках на Украине ,только " журналисты " и " медики" ,чтобы не раздражать свой пипл.
      Волонтеров)) ещё не указали. Уж больно на них был урожай wink хороший. Андрей, hi .
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
    +1
    В распространённой информации содержались и такие сведения, как то что этот офицер ВСУ обвиняется в ДНР в геноциде и ряде военных преступлений.
    шакалу - шакалья.
    Знаю, что комет короткий. эта мраЗь бОльшего не заслуживает.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:44
      0
      Укронациста замочили подчиненные. Земля стекловатой.
      Цитата: a.s.zzz888
      офицер ВСУ обвиняется в ДНР в геноциде и ряде военных преступлений.
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:35
    0
    Сдох и слава богу. Земля ему стекловатой.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:37
    +3
    Подох и подох. И хорошо. Что об этом много говорить. Еще сдохнут и пудут подыхать.