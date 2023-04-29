Западная пресса: Обстрел турецкого эвакуационного самолета в Судане показывает, что до урегулирования конфликта еще далеко

Хотя соглашение о прекращении огня между правительственными войсками Судана и Силами быстрого реагирования было продлено на три дня, уличные бои в городах страны продолжаются. При попытке приземлиться на аэродроме был обстрелян эвакуационный самолет Турции. Об этом пишет газета The Guardian.
Издание предполагает, что обстрел турецкого эвакуационного самолета свидетельствует о шаткости объявленного перемирия. До урегулирования конфликта еще далеко, поскольку беспорядки в разных частях страны продолжаются.
Интересно, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстреле турецкого самолета. Инцидент произошел на авиационной базе Вади-Сейдна в 20 километрах к северу от Хартума. Командующий Силами быстрого реагирования генерал Мухаммед Хамдан Дагло обвиняет руководство страны в нарушении соглашения о перемирии. Но при этом он сам отказывается от переговоров.
Министерство обороны Турции подтвердило инцидент с эвакуационным самолетом С-130, но возлагать на кого-либо ответственность не стало. По информации турецкого военного ведомства, самолет обстреляли из стрелкового оружия. Однако он удачно приземлился, пострадавших при инциденте также не было.
Сейчас в столице Хартуме и расположенном рядом с ним Омдурмане продолжаются перестрелки. Западная пресса пишет, что бои идут и в давно неспокойной провинции Дарфур. Местные правозащитники заявили об использовании верными Дагло боевиками не только стрелкового оружия, но и зенитных орудий.
По утверждению экспертов, конфликт между верными президенту страны генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану правительственными войсками и Силами быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагло может спровоцировать и активизацию других группировок, включая созданные племенными образованиями вооруженные формирования в разных провинциях страны.
Известно, что суданские вооруженные силы уже стали использовать самолеты и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям Сил быстрого реагирования в жилых кварталах Хартума. Мирные жители укрываются в своих домах, часто не имеют возможности выйти за продуктами и водой.
Тысячи суданцев и оказавшихся в Хартуме иностранцев бежали в Порт-Судан на побережье Красного моря. Около 20 тысяч человек пересекли границу с Чадом, до 42 тысяч человек находятся в палаточных лагерях на границе, еще 170 тысяч человек могут бежать в Южный Судан.