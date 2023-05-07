Детские доспехи – последние и самые красивые



Игрушечные детские пистолеты, отлитые из бронзы, 1600 г. Королевская оружейная палата, Лидс

Весь мир – театр.

В нём женщины, мужчины – все актеры,

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той.

Сперва – младенец,

Блюющий с рёвом на руках у мамки...

Потом – плаксивый школьник с книжной сумкой,

Умыт до глянцу, нехотя, улиткой

Ползущий в школу. А затем?..

«Как вам это понравится», Уильям Шекспир. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.



«Генрих Фредерик Стюарт, принц Уэльский». Ок. 1610 г. Портрет кисти Роберта Пика Старшего (1551–1619). Национальная портретная галерея, Лондон



«Генрих Фредерик Стюарт, принц Уэльский и Джон Харрингтон (1592–1612) на охоте». Роберт Пик Старший. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Доспехи для мальчика 1605 г. Вес шлема 1,44 кг. Вес кирасы 2,12 кг. Доспех интересен тем, что на кирасе имеются два отверстия для крепления копейного крюка. То есть обладателя этих доспехов должны были учить пользоваться копьем сидя верхом. Королевский арсенал, Лидс



Детская кираса, 1601-1630 гг. Королевский арсенал, Лидс



«Карл I в молодости». Роберт Пик Старший. Национальная шотландская портретная галерея, Эдинбург



А вот подарочный доспех, украшенный рассказом о походах Александра Македонского, который был подарен в 1608 году старшему сыну Якова I, принцу Генриху, умершему в 1612 году в возрасте 18 лет. Сэр Гораций Вере во время службы в Нидерландах, несомненно, старался заручиться поддержкой наследника престола в своей военной и политической карьере, поэтому заказал и подарил ему эти доспехи. Многие в XVII веке считали Александра величайшим военным героем древности. Поэтому неудивительно, что современники проводили лестные и оптимистические сравнения между Александром и Генрихом. Украшение на доспехах можно рассматривать как непрерывное повествование от сабатонов до шлема, обтекающее тело по мере того, как Александр и его армия движутся через Палестину, Ближний Восток, Малую Азию и Индию, прежде чем происходит его возвращение в Вавилон и его смерть. Есть все основания полагать, что эти доспехи носил принц Генрих, и, возможно, думал при этом о кампаниях Александра и тех ситуациях, с которыми он может столкнуться как король. Королевский арсенал. Лондонский Тауэр



Этот же доспех, вид сзади



Шлем с изображениями сцен из жизни Александра Македонского



Этот искусно выкованный шлем, ажурное забрало которого явно не предназначено для боя, был сделан для мальчика. Характерный цельный козырёк с изогнутым профилем и гравированным орнаментом в стиле Даниэля Хопфера напоминает поздние работы Кольмана Хельмшмида из Аугсбурга. Ок. 1530-1540 гг. Аугсбург. Вес: 1921 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Принц Уэльский, будущий король Карл II, одет в традиционный кожаный колет всадника и кирасу в гринвичском стиле. Портрет кисти Уильяма Добсона (1611–1646), 1642 г. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург



Доспех принца Луиса Астурийского. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Доспех принца Луиса Астурийского. Вид сзади. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Чеканные позолоченные накладки на кирасу и подпись мастера на её наспинной части. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

P. S.

Мы продолжаем наш рассказ о детских рыцарских доспехах, и начать сегодня хотелось бы с напоминания о том, что все эти доспехи… не боевые! Никто же всерьёз не ожидал, что ребёнок в 7-10 лет будет в них сражаться! То есть это были парадные, церемониальные доспехи, выполнявшие функции представительской одежды, и не более. Хотя, безусловно, их ношение развивало мышцы и представляло хорошую военную подготовку. Будущий латник с детства сливался со своим металлическим костюмом и впоследствии носил его даже не замечая. Особенно наглядно социальная функция детских доспехов проявилась в XVI-XVII вв. Поскольку нельзя предполагать, чтобы мальчик пошёл на войну, то здесь становится очевидным, что доспехи мальчика были знаковым выражением образа жизни, символом, более определяющим его статус, нежели боевое оружие защиты. Социальным идеалом мужчины, даже самого молодого, был идеал воина. Одевая мальчиков в доспехи, взрослые подчёркивали их социальный статус, ведь доспехи — это дресс-код знати. Причём астрономическая стоимость таких церемониальных доспехов соответствовала обязательству придворного общества быть экстравагантным, поскольку мальчик должен был перерасти их буквально уже через год.В коллекции Королевского арсенала в Лидсе нет образцов детского оружия эпохи Тюдоров, но есть множество иллюстрированных свидетельств этого периода, то есть от того времени сохранилось немало портретов, на которых мальчики изображены одетыми в доспехи. Написание таких портретов было важным семейным событием во времена Тюдоров. Только самые богатые люди могли себе это позволить, и они не упускали возможности произвести впечатление на окружающих. Платье было лучшим, тщательно подобранным, чтобы показать богатство и статус. Интересно, что глядя на эти портреты, можно узнать, что пока мальчики находились в детской, они носили юбки, как и их сёстры. Во взрослый мир они входили, когда были уже «в штанах», обычно в возрасте 5-7 лет, и на официальных мероприятиях они уже носили взрослую мужскую одежду.На групповых портретах XVI–XVII вв. именно наличие холодного оружия часто является единственным способом отличить младших мальчиков от девочек. На портретах мальчики позируют, положа руку на эфес рапиры, что говорит, что колющее оружие в это время распространилось исключительно широко. Рукояти их стали более сложными, так что бронированные рукавицы потеряли всякий смысл, но зато на поясе появился кинжал для левой руки. Наличие такой рапиры и кинжала в первую очередь говорит о распространении итальянской школы фехтования, то есть фронтальном положении одного фехтовальщика по отношению к другому. Правда, положение руки на эфесе часто его скрывает, и как он устроен, рассмотреть не удаётся.На многих портретах королевские отпрыски изображены в специально заказанных для них доспехах. К сожалению, не все они сохранились до нашего времени, но некоторые, в частности доспехи короля Карла I, сохранились.Доспехи короля Карла I, а также Карла II, ок. 1615 г., были сделаны, когда ему было около 15 лет, и, возможно, когда он стал принцем Уэльским. Позже он перешёл к его сыну Карлу II, а затем к его внуку Вильгельму III. Он весит 19,5 кг, что является нормальным весом для взрослой брони. Этот доспех стильно и богато украшен узкими золотыми полосами с завитками листвы. Рисунок выполнен гравировкой пуансонами. В тон украшены стальные пластины седла и даже защита головы лошади (шаффрон). Доспех представляет собой гарнитур. У него есть дополнительные части, которые позволяют использовать его также для пешего боя. Надев кирасу и добавив открытый шлем бургиньот, тассеты на бедра и большой круглый щит, его можно было использовать и в пешем бою.В Европе доспехи для детей знати, причём самых высших её эшелонов, были нормой. Ни один тирольский дворянин, в социальном отношении чуть ниже государя, не мог позволить себе вооружить своих детей небольшими доспехами. А вот короли и герцоги вполне могли себе это позволить и… охотно позволяли. Известны, например, детские доспехи для пешего боя, немецкие, вероятно, аугсбургские, датированные 1610 г. Эти доспехи были сделаны для двух братьев в возрасте около 8 и 10 лет. Возможно, они предназначались для сыновей Фридриха Вильгельма, герцога Саксен-Альтенбургского. Двум мальчикам, должно быть, нравилось «практиковаться» друг с другом. Там нет защиты ног, потому что они сражались через барьер. В отличие от рыцарских доспехов, у которых лучше защищалась левая сторона и был упор для копья с правой стороны, эти доспехи полностью симметричны. То есть мальчики могли наносить и получать удары по обеим сторонам тела. Дрались они затупленным оружием, так что доспехи и одежда, надетая под них, защитили бы от всего, кроме разве что небольших синяков.Известен и детский доспех для Фердинанда Карла, старшего сына эрцгерцога Леопольда V и будущего правителя Тироля, который был заказан Клаудией Медичи, матерью Фердинанда Карла. Доспех несколько архаичен, хотя время его изготовления – вторая четверть XVII в. Изготовил его Ганс Фрик, работавший сначала подмастерьем у инсбрукского придворного мастера Якоба Топфа. Причём с 1627 года Фрик был уже придворным оружейником Инсбрука, то есть успел доказать всем своё мастерство. Впрочем, детские доспехи делали и самые известные мастера, просто не все они дошли до нашего времени.Возможно, что детские доспехи инфанта Луиса, принца Астурийского (1707–1724), являются последними королевскими доспехами, сделанными в Европе. Считается, что этот доспех был подарен пятилетнему инфанту Луису (1707–1724), принцу Астурийскому, его прадедом Людовиком XIV Французским (1638–1715, правил с 1643 г.). Луис был первым испанским наследником династии Бурбонов на испанском престоле и некоторое время правил как Луис I в 1724 году. Подпись на доспехе, вероятно, относится к Жану Друару (умер до октября 1715 г.), королевскому оружейнику. Друар был одним из последних практикующих оружейников, действовавших во Франции к 1712 году.Доспех примечателен своей сохранностью. На нём сохранилась его блестящая синяя и позолоченная поверхности и почти вся первоначальная красная шёлковая подкладка. Позолоченные головки заклёпок имеют геральдический рисунок – лев Леона, замок Кастилии и геральдическая лилия Франции.Ну вот и закончилось наше знакомство с детскими рыцарскими доспехами. Они были, да, и много их было, причём в разных странах и в разное время. Многие дошедшие до нашего времени очень красивы. То есть и тогда всё лучшее отдавали детям… По возможностям, разумеется, которые у всех, даже у знати, довольно сильно различались.