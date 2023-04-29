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Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Франции

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Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Франции

Долгосрочный кредитный рейтинг Франции в иностранной валюте понижен с «АА» до «АА-». Об этом сообщает пресса, ссылаясь на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.


В чем заключается причина пересмотра кредитного рейтинга Франции в иностранной валюте, в агентстве распространяться не стали. Но не исключено, что это связано с текущей политической и экономической ситуацией в стране, которая в последнее время стала менее стабильной.

Решение французского руководства повысить пенсионный возраст на два года вызвало резко негативную реакцию у многих граждан страны. На улицы французских городов протестовать против пенсионной реформы вышли тысячи людей.

Очень масштабно снизился и рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона – до 26%. Большая часть французов перестала доверять главе государства и поддерживать его политику, особенно в социально-экономической сфере. Однако президент упорно не желает отказываться от своих планов. Вероятно, он рассчитывает, что полицейские и жандармы сдержат протестный пыл граждан и рано или поздно волна демонстраций прекратится.

Естественно, что такая ситуация в стране влияет и на рейтинги Франции в экономической сфере. Впрочем, в последние годы ухудшение экономической ситуации характерно для всего западного мира, при этом европейские правительства еще и усугубляют ситуацию антироссийскими санкциями, перекрывая своим же экономикам доступ к недорогим российским энергетическим ресурсам, к российскому продовольствию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Jebulon
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5 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:57
    0
    Долгосрочный рейтинг дефолта Франции в иностранной валюте понижен с «АА» до «АА-». Об этом сообщает пресса, ссылаясь на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

    Спешили с переводом?
    Или понижен рейтинг или повышен риск дефолта.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:59
    0
    Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта Франции

    Дефолт Франции стал ниже?
    Переведите заголовок статьи на русский язык.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:08
    0
    Большая часть французов перестала доверять главе государства и поддерживать его политику, особенно в социально-экономической сфере. Однако президент упорно не желает отказываться от своих планов.
    Ему, макарону, давно на всех своих плевать. он не собирается идти на второй срок. А этот дотянет, если ему раньше башку не свернут.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:44
    0
    Чем им французы не угодили?
    Скорее всего американцы хотят поставить на место отбившегося от рук Макарона.
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:42
    0
    "Quelle est la raison de la révision de la cote de crédit de la France en devises..."
    Ou peut être bien plus prosaïquement cela a été fait seulement pour rappeler à Macron qu'il doit tenir exactement le même discours que son maître d'outre Atlantique ?
    "Si tu bouge encore une oreille sans notre permission on déclasse encore plus la France , votre crédit à long terme deviendra prohibitif et la France chutera encore plus vite..." Non ? Je suis "parano" ? Complotiste ? :-)
    "...depuis avril 2018 Fitch est détenue à 100% par le groupe Hearst..."

    "Какова причина пересмотра кредитного рейтинга Франции в иностранной валюте..."
    Или, может быть, гораздо более прозаично, это было сделано только для того, чтобы напомнить Макрону, что он должен произносить точно такую же речь, как и его хозяин из-за океана ?
    "Если ты еще хоть одним ухом шевельнешь без нашего разрешения, мы понизим рейтинг Франции еще больше , ваш долгосрочный кредит станет непомерно дорогим, и Франция будет падать еще быстрее..." верно ? Я "параноик"? Заговорщик ? :-)
    "...с апреля 2018 года Fitch на 100% принадлежит Hearst Group..."