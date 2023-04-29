Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Франции

Долгосрочный кредитный рейтинг Франции в иностранной валюте понижен с «АА» до «АА-». Об этом сообщает пресса, ссылаясь на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.В чем заключается причина пересмотра кредитного рейтинга Франции в иностранной валюте, в агентстве распространяться не стали. Но не исключено, что это связано с текущей политической и экономической ситуацией в стране, которая в последнее время стала менее стабильной.Решение французского руководства повысить пенсионный возраст на два года вызвало резко негативную реакцию у многих граждан страны. На улицы французских городов протестовать против пенсионной реформы вышли тысячи людей.Очень масштабно снизился и рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона – до 26%. Большая часть французов перестала доверять главе государства и поддерживать его политику, особенно в социально-экономической сфере. Однако президент упорно не желает отказываться от своих планов. Вероятно, он рассчитывает, что полицейские и жандармы сдержат протестный пыл граждан и рано или поздно волна демонстраций прекратится.Естественно, что такая ситуация в стране влияет и на рейтинги Франции в экономической сфере. Впрочем, в последние годы ухудшение экономической ситуации характерно для всего западного мира, при этом европейские правительства еще и усугубляют ситуацию антироссийскими санкциями, перекрывая своим же экономикам доступ к недорогим российским энергетическим ресурсам, к российскому продовольствию.