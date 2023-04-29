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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу пообещал активизировать переговоры о вступлении страны в Евросоюз

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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу пообещал активизировать переговоры о вступлении страны в Евросоюз

Турция возобновит переговоры о членстве в Европейском союзе в случае победы главного оппонента действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана – лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявления самого Кылычдароглу.


Конкурент Эрдогана утверждает, что немедленно вернется к возобновлению переговоров по членству страны в Евросоюзе. Таким образом, он демонстрирует свое стремление скорректировать внешнеполитический курс Турции в сторону более активного сотрудничества с Западом, включая интеграцию в европейское политическое и экономическое пространство.

В то же время, Кылычдароглу обещал сохранить в случае своей победы на президентских выборах и тесное сотрудничество с Россией, характеризуя РФ как очень важного партнера Анкары.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган высказывался в последние годы весьма скептически относительно и членства Турции в Евросоюзе, и ориентации на интеграцию страны в европейское пространство. Теперь Анкара активнее сотрудничает с Москвой и Пекином, чем с Брюсселем.

Однако в 2022 году, незадолго до президентских выборов, Эрдоган немного изменил свою риторику. Он стал говорить о необходимости вернуться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Политологи связывают такие перемены в заявлениях политика с предвыборной кампанией: идею вступления в ЕС поддерживают многие турки, и оба кандидата будут на этом спекулировать, стремясь заручиться дополнительной поддержкой турецкого электората.
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:56
    +3
    В Евросоюз это значит в подчинение Франции и Германии.Великобритания подчиняться не захотела и вышла из ЕС.Промышленность Турции убьют после вступления в ЕС.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:51
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      В Евросоюз это значит в подчинение Франции и Германии.

      В Евросоюз это не то что бы подчинение Франции и Германии, это скорее подчинение Брюсселю, который является филиалом США выполняющим функции обнуления субъектности и суверенитета европейских стран.
      Цитата: Orange-Bigg
      Великобритания подчиняться не захотела и вышла из ЕС.
      laughing Великобритания вышла не потому что не захотела подчиняться, а потому что вступила в игру на стороне матрасов. Цель этой игры ослабление зоны евро в пользу доллара и фунта, устранение экономического конкурента матрасов в лице Европы
      Цитата: Orange-Bigg
      Промышленность Турции убьют после вступления в ЕС.

      Однозначно. Как то не вспоминается таких примеров, что бы какая либо страна из числа младоевропейцев после вступления в ЕС явила бурный рост экономики, но практически во всех были уничтожены целые отрасли производства.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:00
        0
        Великобритания вышла не потому что не захотела подчиняться
        А потому, что наплыв претендующих на бесплатную медицину и соцпособия ( втч бесплатное жилье) гарантировал коллапс государственной социальной сферы в течение 10 лет. Ну и преступность тоже росла лавиной- в тюрьме англичанина не увидеть было. Всем надоело- и вышли.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 10:05
          0
          Цитата: Болторез
          и преступность тоже росла лавиной- в тюрьме англичанина не увидеть было. Всем надоело- и вышли

          Ну, и как оно? Англичане в тюрьме появилсь уже, или нет пока? wink laughing
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
    +3
    В то же время, Кылычдароглу обещал сохранить в случае своей победы на президентских выборах и тесное сотрудничество с Россией, характеризуя РФ как очень важного партнера Анкары.
    Знаем. Были такие кадры, которые пытались сидеть на двух стульях.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:06
    +2
    А чё не сразу в Межгалактическую Федерацию? Шансы-то примерно одинаковые.. Что только политиканы не пообещают, лишь бы к корыту прорваться..
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:07
    +3
    Создается впечатление, что если Эрдоган проиграет, то проблем на южных рубежах нашей страны прибавится...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:13
      -1
      Ну основные тезисы:
      - Деньги в реальную Турцию, а не в мифический Великий Туран.
      - Перезагрузка отношений с США.
      - Перезагрузка отношений с ЕС.
      - За все хорошее, против всего плохого.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:27
        +1
        Деньги в реальную Турцию - это про отношения с Россией, а в мифический Великий Туран - всё таже морковь в виде ес laughing
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:07
    +1
    Ну, вот! А, то тут некоторые бились в восторге- будет сближение с Россией. Ага- сейчас.
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:14
    +3
    Нуууу... Турция старейший член НАТО! Что уж там Евросоюз? Турция и туда мало сказать,что долго стояла в очереди. Пусть еще постоит. Ну раз у воинственных османов есть желание приобщиться к "мировым ценностям".
    1. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 09:33
      +1
      Мировые ценности-это лгбт чтоль? Так оне уже давно при них. И неизвестно кто кого приобщил.В европе за это ещё жгли а создатель османской империи Селим вовсю шалил .Правда предпочитал молоденьких мальчиков.
  7. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 09:36
    0
    Я - за! Только ему надо меньше говорить. Опытные рекламщики и руководители кампаний Эрдогана ищут что-то полезное для себя в каждом слове Кылчдароглу.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    0
    Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу пообещал активизировать переговоры о вступлении страны в Евросоюз
    . А какие плюшки он ожидает в случае вступления туда??? Вот шишки будут, мешком и по кумполу, сразу!