Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу пообещал активизировать переговоры о вступлении страны в Евросоюз

Турция возобновит переговоры о членстве в Европейском союзе в случае победы главного оппонента действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана – лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявления самого Кылычдароглу.Конкурент Эрдогана утверждает, что немедленно вернется к возобновлению переговоров по членству страны в Евросоюзе. Таким образом, он демонстрирует свое стремление скорректировать внешнеполитический курс Турции в сторону более активного сотрудничества с Западом, включая интеграцию в европейское политическое и экономическое пространство.В то же время, Кылычдароглу обещал сохранить в случае своей победы на президентских выборах и тесное сотрудничество с Россией, характеризуя РФ как очень важного партнера Анкары.Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган высказывался в последние годы весьма скептически относительно и членства Турции в Евросоюзе, и ориентации на интеграцию страны в европейское пространство. Теперь Анкара активнее сотрудничает с Москвой и Пекином, чем с Брюсселем.Однако в 2022 году, незадолго до президентских выборов, Эрдоган немного изменил свою риторику. Он стал говорить о необходимости вернуться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Политологи связывают такие перемены в заявлениях политика с предвыборной кампанией: идею вступления в ЕС поддерживают многие турки, и оба кандидата будут на этом спекулировать, стремясь заручиться дополнительной поддержкой турецкого электората.