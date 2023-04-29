Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым

О готовящемся пресловутом украинском контрнаступлении слухи идут так давно, что уже многие эксперты начали сомневаться в его осуществлении.
Однако, как бы там ни было, информация о вероятности этого контрнаступления продолжает распространяться в СМИ и, по мнению ряда военных экспертов, если оно всё же будет, то главный удар придётся на крымском направлении. Такая вероятность мотивируется тем, что многомиллиардные военные поставки Запада должны быть как-то оправданы.
Эту информацию подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский, который, как пишет финская газета Yle, завил, что в ходе готовящегося украинского контрнаступления ВСУ попытаются захватить Крымский полуостров. Издание отмечает, что Зеленский выразил уверенность в успехе контрнаступления ВСУ и добавил, что это также будет зависеть от поставок западного оружия. По словам Зеленского, «появление украинской армии в Крыму – дело времени».
В то же время украинский президент, так уверенный в своей победе, заявил, что конфликт может затянуться на десятилетия.
По словам экспертов, от успеха наступления зависит судьба самого Зеленского, и если контрнаступление провалится, его власть с большой долей вероятности будет свергнута, но только на смену режиму Зеленского в таком случае вряд ли придут «голуби мира».