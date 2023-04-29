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Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым

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Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым

О готовящемся пресловутом украинском контрнаступлении слухи идут так давно, что уже многие эксперты начали сомневаться в его осуществлении.


Однако, как бы там ни было, информация о вероятности этого контрнаступления продолжает распространяться в СМИ и, по мнению ряда военных экспертов, если оно всё же будет, то главный удар придётся на крымском направлении. Такая вероятность мотивируется тем, что многомиллиардные военные поставки Запада должны быть как-то оправданы.

Эту информацию подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский, который, как пишет финская газета Yle, завил, что в ходе готовящегося украинского контрнаступления ВСУ попытаются захватить Крымский полуостров. Издание отмечает, что Зеленский выразил уверенность в успехе контрнаступления ВСУ и добавил, что это также будет зависеть от поставок западного оружия. По словам Зеленского, «появление украинской армии в Крыму – дело времени».

В то же время украинский президент, так уверенный в своей победе, заявил, что конфликт может затянуться на десятилетия.

По словам экспертов, от успеха наступления зависит судьба самого Зеленского, и если контрнаступление провалится, его власть с большой долей вероятности будет свергнута, но только на смену режиму Зеленского в таком случае вряд ли придут «голуби мира».
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23 комментария
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:23
    0
    Это он говорит что «наступление буфет». Просто он букву Ф не выговаривает.
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 09:36
      +3
      кому буфет, кому марафет, а кому и пифец будет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:25
    +2
    Я уже со счёта сбился от этих анонсируемых онансаций.
    1. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 09:29
      +3
      Возможно это как часть плана, как мальчика, который кричал "волк" . Нагнетать панические настроения в обществе и ВС противника.
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 09:40
      -1
      Фашики в 43 под Курском тоже прекрасно знали, что битва ничего особо уже не решит, просто оттягивали агонию. Так и эти.
      Но приятного мало будет если грамотно отработают.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:51
      +8
      После осенних событий - я бы не стал столь легкомысленно относиться к возможностям укровермахта.. Тем более - ему в очередной раз дали возможность сформировать, обучить и вооружить западной техникой вполне приличные резервы.

      И наступать - он несомненно будет. Западные хозяева не позволят поступить иначе. Хотя вообще-то - я бы лично на их месте так и продолжал втягивать наши войска в многомесячные бодания за каждый малюсенький городок.. Пока - эта тактика для них весьма успешна. Да - они теряют кучу народу и техники, но и Россия - не в состоянии пока достичь каких-либо стратегических результатов. Так что..

      Что до контрнаступления - не думаю, что оно будет на юге. Слишком очевидно, слишком неудобная местность.. В современных условиях открытая степь - это смерть для подвижных соединений.. Если уж ставить ва-банк - то самым выгодным направлением был бы несомненно Белгород.. Да - тактически они этим мало что добьются, но - какой оглушительный будет эффект, как международный, так и внутри России! Последствия которого - могут быть весьма не предсказуемыми..
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 10:28
        -1
        После осенних событий - я бы не стал столь легкомысленно относиться к возможностям укровермахта
        - и хде это вы у меня такое обнаружили?
        В нынешних условиях и реалиях возможно все. Никто шапками закидывать не собирается(как и сдаваться). Просто теперь не 1983-й год, а 2023-й со всеми вытекающими и втекающими.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:26
    -3
    А высадку ВСУ на Луну и Марс почему он не анонсировал?

    Каких только чудес не увидишь под коксом!
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:28
    +1
    Сегодня бандеровцы в Севастополе уничтожили нашу нефтебазу. Об этом - молчок. Сейчас руководители придут в себя и гневаться соизволят. Может еще озаботчтся. А, может дадут команду разнести в ответ , что нибудь второстепенное. Надоело. Надежды на них- никакой.
    1. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 09:35
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Сегодня бандеровцы в Севастополе уничтожили нашу нефтебазу. Об этом - молчок. Сейчас руководители придут в себя и гневаться соизволят. Может еще озаботчтся. А, может дадут команду разнести в ответ , что нибудь второстепенное. Надоело. Надежды на них- никакой.

      Да как то странно, хотя уже и не удивляет.
      Возможно будет ответка и разнесут тоже какую нибудь нефтебазе. Вот только это должна быть не ответка, а система уничтожения врага и его инфраструктуры. 2й год идёт, на подобных объектах любая электроника должна глушиться, но мне кажется что этого нет. Никаких защитных сеток, которые стоят по сравнению с объектом копейки.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:38
        +2
        Обстрелы Донецка тоже продолжаются, сегодня, к сожалению, тоже и погибло 9 человек гражданских....
      2. SSR
        SSR Сегодня, 10:35
        +1
        Цитата: evgenii67
        Никаких защитных сеток, которые стоят по сравнению с объектом копейки.

        + этот момент подбешивает если честно.
        Атаки уже год, а взрывоопасные объекты до сих пор не прикрыты. request
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:38
      +4
      Вольноопределяющийся Марек hi, посему молчок? Новость есть и в Яндексе и на В. О. Отсутствие официального заявления тоже понятно ждут отчета, потом подумают как это грамотно подать. А насчет надежды, так других у нас нету.
    3. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 09:42
      +1
      Почему молчок? СМИ пишут, губернатор уже давно отчитался - горит резервуар, опасности нет, атака БПЛА.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:32
    0
    О наступлении-освобождении-перемоги на Крымском направлении укропляски продолжаются с 2014 года. Было и о параде ВСУ в Севастополе и на Красной площади. Ничего нового.
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:33
    -1
    Он похоже совсем сумасшедший там перешеек, как уже писали если поставить артеллерию, там можно разбить всех наступающих,
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 09:42
      +2
      Много где писали, что можно поставить артиллерию, и украинцы не продут. Северский Донец, Ингулец, Оскол, Жеребец они форсировали, потихоньку отжали острова на Днепре (не все), высаживаются на левый берег Днепра. Такие действия укров против нашей армии вызывают тревогу. К примеру рынок недвижимости в Севастополе, в котором я живу остановился, что вредит развитию строительства. Одно призрачное наступление уже наносит экономический ущерб.
    2. solar
      solar Сегодня, 10:35
      0
      Судя по тому что линии укрепления в Крыму готовят, в том числе в глубине Крыма, к таким заявлениям в МО относятся всерьез.
  7. Слон
    Слон Сегодня, 09:36
    +1
    Наступ на Крым и АЭС для бандерлогов самое приоритетное. Заказчик в лице США крайне заинтересован в создании натовской базы в Севастополе и контролировании акватории Черного моря
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Слон
      Наступ на Крым и АЭС для бандерлогов самое приоритетное. Заказчик в лице США крайне заинтересован в создании натовской базы в Севастополе и контролировании акватории Черного моря

      Цитата: Слон
      Наступ на Крым и АЭС для бандерлогов самое приоритетное. Заказчик в лице США крайне заинтересован в создании натовской базы в Севастополе и контролировании акватории Черного моря

      Вот именно, что так! А Крымский мост ЗАКАЗЧИКАМ Киева - США и т.д. - пока не очень-то в принципе и нужен!
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Слон
      Заказчик в лице США крайне заинтересован в создании натовской базы в Севастополе и контролировании акватории Черного моря

      Заинтересованы, планировали, но Севастополь - не единственное место где они свою базу могут воткнуть. hi
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:27
    -1
    У зели неестественно расширенные зрачки laughing Это неспроста, тут и нарколог не нужен yes .
  9. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:38
    0
    Очень много в наших СМИ шапкозакидательства, надо серьёзно отнестись к контрнаступлению укрофашистов. Готовится серьёзно (на их стороне весь запад со своими возможностями), и если контрнаступление начнётся надо спокойно и жёстко распетушить армию укровермахта навсегда.