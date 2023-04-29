Чехия предложила Украине совместный выпуск лёгких штурмовиков F/A-259

Украина планирует выпускать легкие штурмовые самолеты F/A-259 для собственных Воздушных сил, но не самостоятельно, а в сотрудничестве с Чехией. Соответствующее предложение Зеленскому сделал чешский президент Петр Павел, посетивший с визитом Киев накануне.
Чехия весьма активно поддерживает киевский режим, не только поставляя различные вооружения и боеприпасы, но и предоставляя свою территорию для размещения предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Вчерашний визит президента Чехии на Украину также был связан с совместным производством, Петр Павел предложил Зеленскому шесть проектов по сотрудничеству на базе как украинских, так и чешских компаний.
Как пишет украинская пресса, касаются они производства различного вооружения, боеприпасов, ремонта танков и бронетехники, а также выпуска самолетов. Чехи предлагают украинцам вместе собирать легкие штурмовые самолеты F/A-259, в том числе и для Воздушных сил ВСУ.
Легкий штурмовик F/A-259 является дальнейшим развитием чешского учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros. Впервые был представлен в июле 2018 года на международном аэрокосмическом салоне в британском Фарнборо. По сути это тот же L-159A с тем же двигателем Honeywell F124-GA-100, но с установленным современным радиоэлектроным оборудованием разработки израильской компании IAI (Israel Aerospace Industries), включая бортовую РЛС с АФАР и нашлемную систему целеуказания. Самолет получил широкую линейку боеприпасов, в том числе и управляемых. Количество подкрыльевых пилонов для подвески вооружения увеличили до шести, под фюзеляжем располагался контейнер с оптико-электронной прицельной системой. Боевая нагрузка заявлена в 2700 кг при максимальной взлетной массе в 8000 кг.
Изначально планировалось, что данный самолет будет участвовать в тендере ВВС США на легкий штурмовик ОА-Х, серийное производство должно было стартовать в 2020 году.