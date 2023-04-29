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Чехия предложила Украине совместный выпуск лёгких штурмовиков F/A-259

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Чехия предложила Украине совместный выпуск лёгких штурмовиков F/A-259

Украина планирует выпускать легкие штурмовые самолеты F/A-259 для собственных Воздушных сил, но не самостоятельно, а в сотрудничестве с Чехией. Соответствующее предложение Зеленскому сделал чешский президент Петр Павел, посетивший с визитом Киев накануне.


Чехия весьма активно поддерживает киевский режим, не только поставляя различные вооружения и боеприпасы, но и предоставляя свою территорию для размещения предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Вчерашний визит президента Чехии на Украину также был связан с совместным производством, Петр Павел предложил Зеленскому шесть проектов по сотрудничеству на базе как украинских, так и чешских компаний.

Как пишет украинская пресса, касаются они производства различного вооружения, боеприпасов, ремонта танков и бронетехники, а также выпуска самолетов. Чехи предлагают украинцам вместе собирать легкие штурмовые самолеты F/A-259, в том числе и для Воздушных сил ВСУ.

Легкий штурмовик F/A-259 является дальнейшим развитием чешского учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros. Впервые был представлен в июле 2018 года на международном аэрокосмическом салоне в британском Фарнборо. По сути это тот же L-159A с тем же двигателем Honeywell F124-GA-100, но с установленным современным радиоэлектроным оборудованием разработки израильской компании IAI (Israel Aerospace Industries), включая бортовую РЛС с АФАР и нашлемную систему целеуказания. Самолет получил широкую линейку боеприпасов, в том числе и управляемых. Количество подкрыльевых пилонов для подвески вооружения увеличили до шести, под фюзеляжем располагался контейнер с оптико-электронной прицельной системой. Боевая нагрузка заявлена в 2700 кг при максимальной взлетной массе в 8000 кг.

Изначально планировалось, что данный самолет будет участвовать в тендере ВВС США на легкий штурмовик ОА-Х, серийное производство должно было стартовать в 2020 году.
Использованы фотографии:
Aero Vodochody
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:29
    +1
    и какие компоненты будут выпускать шароварные для этого легкого штурмовика? там же все иностранное - авионика израильская, двигатель американский.
    или они туда за недорого своих клепальщиков фюзеляжа отправят ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:32
      +1
      Им выпускать ничего не надо им надо просто платить откат ,а будет самолёт или не будет - это не важно.Русофобию Павла Петра надо оплачивать. hi
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:31
    0
    Чехия предложила Украине совместный выпуск лёгких штурмовиков F/A-259
    . Пустые хлопоты... главное, как вовремя предложил!
  3. Aken
    Aken Сегодня, 09:35
    +2
    Какие чехи молодцы.
    На Окраину бабла немеряно идёт. А тут появляется неплохой шанс к этому потоку присосаться. Там же через это дело столько отмыть можно!
    Через пару лет активной работы чехи в шёлке и бархате ходить будут.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:44
    0
    Чехия хочет превратится в Украину в руины?
  5. solar
    solar Сегодня, 10:23
    0
    Легкий штурмовик F/A-259 является дальнейшим развитием чешского учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros.

    У Альбатроса был запорожский двигатель.
    Вполне возможно, что и на F/A-259 можно применить что-то из выпускаемой в Запорожье линейки двигателей.
    Не уверен, что к этому самолету можно применить слово "штурмовик". Штурмовик предназначен для применения на ближней дистанции в зоне действия ПЗРК и МЗА дешевого неуправляемого оружия.
    Но сейчас это скорее исключение.
    Сейчас речь идет скорее о применении с большей дистанции, за пределами действия ЗРК малой , а то и средней, дальности, управляемого оружия, что снижает требования по бронированию к самолету, зато повышает по целеуказанию и возможностям разведки.
    Логичнее такой самолет называть "легким ударным".