Военкор назвал сдерживающие факторы для ВСУ, обсуждая вероятность украинского контрнаступления на Мариуполь

Участник боевых действий в Донбассе Александр Ходаковский, ныне занимающий пост заместителя начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике, выразил точку зрения, что оптимальным вариантом контрнаступления противника на российские позиции было бы продвижение в сторону Мариуполя.
Попытка вторгнуться в Белгородскую или Брянскую область обошлась бы Украине дорого – там чуждое население, боевые действия быстро бы приняли характер Отечественной войны со всеми вытекающими последствиями, пишет Ходаковский. В Мариуполе была бы иная картина.
Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи - это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым... Город они знают, население их помнит, закрепляться быстро они умеют
- написал Ходаковский в своем Telegram-канале, отметив, что на повторное взятие города сил у нас может и не быть.
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале соглашается с Ходаковским в том, что взятие Мариуполя было бы мощнейшим пиар-ходом для украинских формирований, позволило бы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако есть и ряд проблем. Так, от линии боевого соприкосновения в Донбассе до Мариуполя много российских войск и укреплений.
Район Мариуполя – это не район Артемовска, куда не сложно подводить резервы с территорий, остающихся под контролем украинских формирований. Наконец, степные просторы дают возможность для маневра российской военной авиации.
Наличие российских «умных бомб» и опасность массированных налетов нашей авиации, это фактор, который сдерживает противника больше всего
- пишет Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор также задается вопросом, что, если киевский режим готов к контрнаступлению, почему он до сих пор его не начинает. Ведь ВСУ уже не станут сильнее, чем сейчас, и промедление с началом активного продвижения не очень понятно.