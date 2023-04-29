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Военкор назвал сдерживающие факторы для ВСУ, обсуждая вероятность украинского контрнаступления на Мариуполь

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Военкор назвал сдерживающие факторы для ВСУ, обсуждая вероятность украинского контрнаступления на Мариуполь

Участник боевых действий в Донбассе Александр Ходаковский, ныне занимающий пост заместителя начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике, выразил точку зрения, что оптимальным вариантом контрнаступления противника на российские позиции было бы продвижение в сторону Мариуполя.


Попытка вторгнуться в Белгородскую или Брянскую область обошлась бы Украине дорого – там чуждое население, боевые действия быстро бы приняли характер Отечественной войны со всеми вытекающими последствиями, пишет Ходаковский. В Мариуполе была бы иная картина.

Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи - это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым... Город они знают, население их помнит, закрепляться быстро они умеют

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале, отметив, что на повторное взятие города сил у нас может и не быть.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале соглашается с Ходаковским в том, что взятие Мариуполя было бы мощнейшим пиар-ходом для украинских формирований, позволило бы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако есть и ряд проблем. Так, от линии боевого соприкосновения в Донбассе до Мариуполя много российских войск и укреплений.

Район Мариуполя – это не район Артемовска, куда не сложно подводить резервы с территорий, остающихся под контролем украинских формирований. Наконец, степные просторы дают возможность для маневра российской военной авиации.

Наличие российских «умных бомб» и опасность массированных налетов нашей авиации, это фактор, который сдерживает противника больше всего

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

Военкор также задается вопросом, что, если киевский режим готов к контрнаступлению, почему он до сих пор его не начинает. Ведь ВСУ уже не станут сильнее, чем сейчас, и промедление с началом активного продвижения не очень понятно.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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8 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:29
    -2
    Сегодня бандеровцы в Севастополе уничтожили нашу нефтебазу. Об этом - молчок. Сейчас руководители придут в себя и гневаться соизволят. Может еще озаботчтся. А, может дадут команду разнести в ответ , что нибудь второстепенное. Надоело. Надежды на них- никакой.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 09:34
      -1
      Зачем писать это сообщение во всех темах. Есть новость о нефтебазе в Севастополе на сайте, пиши туда, или ты ЦИПСошник.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:40
        +2
        Крым- это Россия! Удар нанесли по Крыму. Вас это вполне устраивает? Меня - не устраивает.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    +2
    Военкор назвал сдерживающие факторы для ВСУ, обсуждая вероятность украинского контрнаступления на Мариуполь
    . Всякие предсказания, гадания, сильно утомляет, да и надоели изрядно.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:50
    -2
    Российские войска пока в ожидании пока наша промышленность начнет выпускать достаточное количество боеприпасов. Поэтому Украина и решила наступать
    Плану них на истощение нашей армии и потом пойдут в прорыв
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:03
    0
    Такая же дилемма была и у Гитлера в 1943 году на Курской дуге: начать или подождать ещё чуть чуть. От себя: полностью готовыми быть невозможно...
  5. solar
    solar Сегодня, 10:28
    0
    Военкор также задается вопросом, что, если киевский режим готов к контрнаступлению, почему он до сих пор его не начинает.

    Прогноз погоды военкор почитать не пробовал? Вроде все только об этом и пишут, только военкор не в курсе.
  6. solar
    solar Сегодня, 10:31
    0
    Направление наступления- это сейчас гадания на кофейной гуще. Никто ничего не знает.
    Но если будет попытка наступления от Васильевки на Мелитополь, то параллельное наступление от Углегорска на Мариуполь (а скорее на Бердянск) выглядит вполне логичным.