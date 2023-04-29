МИД Турции: в срыве зерновой сделки виновны Соединённые Штаты и Британия

В срыве зерновой сделки виновны Соединенные Штаты и Британия. Из-за них экспорт зерновых и удобрений из России сталкивается с серьезными препятствиями.
Об этом упомянул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местному телеканалу TRT.
Он отметил, что прямого санкционного запрета на эти сделки нет, но банки США и Британии отказываются проводить транзакции по ним. Данная проблема также касается страхования морских перевозок российской продукции и обслуживания в зарубежных портах судов с грузами зерна и удобрений из России.
Все эти препятствия являются косвенными, но они мешают исполнению российской части зерновой сделки. Хотя формально российские поставки не находятся под санкциями, их осуществление продолжает оставаться проблематичным.
Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются
- заявил Чавушоглу.
По мнению турецкого министра иностранных дел, целью таких действий со стороны Вашингтона и Лондона является срыв зерновой сделки. И ответственность за то, что ее российская часть так до сих пор не заработала, полностью лежит на США и Британии.
А в телефонной беседе между генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была затронута тема аммиакопровода Тольятти-Одесса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара могла бы принять участие в рабочей группе, если по данному вопросу будет достигнуто соглашение.