Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются

В срыве зерновой сделки виновны Соединенные Штаты и Британия. Из-за них экспорт зерновых и удобрений из России сталкивается с серьезными препятствиями.Об этом упомянул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местному телеканалу TRT.Он отметил, что прямого санкционного запрета на эти сделки нет, но банки США и Британии отказываются проводить транзакции по ним. Данная проблема также касается страхования морских перевозок российской продукции и обслуживания в зарубежных портах судов с грузами зерна и удобрений из России.Все эти препятствия являются косвенными, но они мешают исполнению российской части зерновой сделки. Хотя формально российские поставки не находятся под санкциями, их осуществление продолжает оставаться проблематичным.- заявил Чавушоглу.По мнению турецкого министра иностранных дел, целью таких действий со стороны Вашингтона и Лондона является срыв зерновой сделки. И ответственность за то, что ее российская часть так до сих пор не заработала, полностью лежит на США и Британии.А в телефонной беседе между генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была затронута тема аммиакопровода Тольятти-Одесса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара могла бы принять участие в рабочей группе, если по данному вопросу будет достигнуто соглашение.