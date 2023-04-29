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МИД Турции: в срыве зерновой сделки виновны Соединённые Штаты и Британия

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МИД Турции: в срыве зерновой сделки виновны Соединённые Штаты и Британия

В срыве зерновой сделки виновны Соединенные Штаты и Британия. Из-за них экспорт зерновых и удобрений из России сталкивается с серьезными препятствиями.


Об этом упомянул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местному телеканалу TRT.

Он отметил, что прямого санкционного запрета на эти сделки нет, но банки США и Британии отказываются проводить транзакции по ним. Данная проблема также касается страхования морских перевозок российской продукции и обслуживания в зарубежных портах судов с грузами зерна и удобрений из России.

Все эти препятствия являются косвенными, но они мешают исполнению российской части зерновой сделки. Хотя формально российские поставки не находятся под санкциями, их осуществление продолжает оставаться проблематичным.

Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются

- заявил Чавушоглу.

По мнению турецкого министра иностранных дел, целью таких действий со стороны Вашингтона и Лондона является срыв зерновой сделки. И ответственность за то, что ее российская часть так до сих пор не заработала, полностью лежит на США и Британии.

А в телефонной беседе между генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была затронута тема аммиакопровода Тольятти-Одесса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара могла бы принять участие в рабочей группе, если по данному вопросу будет достигнуто соглашение.
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:36
    +4
    А действительно ,что это ВСУ прекратили грозить взорвать амиакопровод .Американская охрана Зе не разрешает?
    1. Комментарий был удален.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:03
        -2
        ЕС завалено украинским зерном, что позволило избежать им резкого подорожания продуктов.
        98% экспортируемого зерна в мире- экспортируются 15 странами. 8 из этих 15- члены ЕС. То есть здесь своего зерна в достатке.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:06
        +1
        Хватит врать ,на экспорт уже вывезено 45 млн тонн зерно - бобовых и планируется в этом году вывезти 60 млн тонн.Сайт Зерно .Ру вам в помощь .Займитесь самообразованием .
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 10:12
          0
          Хватит врать ... .Займитесь самообразованием ...

          Это- к МИДу? :
          МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки

          https://news.mail.ru/politics/56028046/?frommail=1
          recourse
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:18
            +1
            Сайт Зерно Ру это сайт производителей сельхоз продукции и экспортёров России.На информации этого сайта люди деньги зарабатывают или теряют,если оказались медлительны в принятии решений.Все остальные дёргают инфу с него выборочно ,что бы будоражить народ , что всё пропало.Вы вкурсе, что у нас заработал ещё один экспортный зерновой терминал,вновь построенный? И это не юг России.И зачем удалили свой коментарий ,не то сморозили.
            1. Monster_Fat
              Monster_Fat Сегодня, 10:33
              0
              Почему не то? Всё то. Просто есть люди читающие сайты типа "сделано у нас". Им бесполезно что-то говорить. Кстати всё хотел спросить про " Тралфлот". В своё время довелось работать в "Архангельск рыбак колхоз союзе" и в Мурманске в Минькино в рыбацком кооперативе. Помнится "Тралфлот" была такая контора рыбацкая в деревяшке, как на Угольки едешь. Вы не там работали?
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 10:38
                +2
                Именно в этой деревяшке я и устраивался на работу.А уволился уже с Шмидта 43,бывшее ДМО.Сейчас на Шмидта 43 контора " Норребо" - достойная контора.
                1. Monster_Fat
                  Monster_Fat Сегодня, 10:41
                  +1
                  О! Спасибо. Понятно теперь. Тогда с уважением. hi
          2. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 10:28
            0
            Цитата: Monster_Fat
            МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки

            Это троллинг, челло. Вам ли не знать, что такое троллинг?

            А экспорт российского зерна тем временем идет своим чередом, без всякой там "сделки". Учите матчасть yes
            1. Monster_Fat
              Monster_Fat Сегодня, 10:37
              0
              Мне? Побойтесь Бога. На "Мэйл. ру", про который говорят разное, типа что он принадлежит...ну кому надо-тому и принадлежит. wink Голован Джек, лучше это знает и.... умеет (насчёт троллинга) .... yes
  2. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 09:42
    +1
    И для чего делать тогда всем хорошо, если наша часть сделки не выполняется? Мне одному это не понятно?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:49
      0
      Чтобы понять важность " зерновой сделки " надо лезть в дебри международной торговли зерном.Франция ,только уменьшила на 8 $ стоимость пшеницы за тонну и сразу у нас упал экспорт и всё это отразилось на внутреннем рынке.Зернопроизводителям нужны деньги до следующего урожая и желательно чтобы деньги не были кредитами.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:59
      -2
      Кто-то в Кремле и вокруг него хорошо нагрел руки на этой сделке, расплатившись за неё жизнями граждан РФ в Севастополе и Крыму.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:24
      0
      Мне одному это не понятно?

      Такое понятие, как: "Окно возможностей", Вам знакомо? То есть, говоря простым языком-можно размахивать руками, кричать, топать ногами, пускать пузыри от злости и пр. , а вот насчёт- "что-то сделать- ну, нет возможностей". Так получилось типа. Ну и есть другие понятия: " пытаться сохранить лицо", "делать хорошую "мину" при плохой игре" и пр.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    +2
    МИД Турции: в срыве зерновой сделки виновны Соединённые Штаты и Британия
    Этому правительству сейчас можно заявлять ВСЁ. Походу 14 мая оно сменится вместе с эрдоганом. Т.е уже почти бывшие, а как известно бывшие горазды на всякие громкие заявления.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:23
      0
      С 1 мая турецкое правительство ввело запретительные пошлины в 130 % на импорт сельхозпродукции.Ножичек в спину Зе воткнули с проворотом.Так что турки интересные ребята.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:50
    -1
    Риторика турок становится более антиамериканской. recourse очень интересно дальнейшее развитие событий
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:58
      -2
      Турки теряют бабло, мы теряем людей.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:57
    -2
    Турки от зерновой сделки считают бабло, барыши, мы считаем убитых и раненых, взрывы и пожары в Крыму и Севастополе.

    Может наконец пора начать по Сталински массовые аресты и расстрелы всех причастных к этой преступной сделке в Кремле, МИДе РФ и Генштабе РФ?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:01
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Может наконец пора начать массовые аресты и расстрелы всех причастных к этой преступной сделке в Кремле, МИДе РФ и Генштабе РФ?

      Пра-аально. Всех посадить, всех расстрелять, воевать будет Пригожин... если тоже не посадят. Так?

      Борцун, уймись уже, утомляешь yes
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 10:14
        -1
        У вас есть какие-либо сомнения в том, что эту кабальную для РФ сделку пробила из своих личных корыстных интересов очень мощная 5 колонна врагов русского народа во власти РФ?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 10:25
          -2
          Цитата: AlexKruglov1976
          У вас есть какие-либо сомнения в том, что эту кабальную для РФ сделку пробила из своих личных корыстных интересов очень мощная 5 колонна врагов русского народа во власти РФ?

          У меня есть сомнения в вашей адекватности. Только очень неумный человек может призывать начать

          Цитата: AlexKruglov1976
          ... массовые аресты и расстрелы... в Кремле, МИДе РФ и Генштабе РФ...

          непосредственно накануне широко разрекламированного "контрнаступа" ВСУ fool
          1. AlexKruglov1976
            AlexKruglov1976 Сегодня, 10:33
            -1
            Как раз в час великой опасности очень важно обезвредить вражеских кротов и агентов, врагов русского народа в высшем руководстве РФ и вокруг него - ибо в момент наступления ВСУ они откроют ворота врагу и ещё не раз воткнут нож в спину воюющей армии РФ, как это было в Минске в 2014 году и в Стамбуле в 2022 году.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 10:38
              0
              Цитата: AlexKruglov1976
              Как раз в час великой опасности очень важно обезвредить вражеских кротов и агентов, врагов русского народа в высшем руководстве РФ и вокруг него

              Да, похоже, без вас там не обойтись. Ну просто никак. Идите обезвреживайте. Кастрюлю только надеть не забудьте.

              А вообще да, это светлая мысль. Во время тушения пожара - устроить аттестацию пожарной команды. С посадкой неаттестовавшихся. Прикольно, да yes
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:59
    -1
    Э... Если вдуматься - это чтото.

    Зерновая сделка буксует,так как " банки США и Британии отказываются проводить" платежи в Россию и из нее, по сути? Серьезно дусмали .,что радостно будут работать
    1)с Россией
    2) с конкурентом по поставкам зерна и прочего? Так как по старым новостям СМи ,именно США поставляло излишки сельхоз продукции.

    Скорее всего, просто негры не платят. А Турция платит...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:13
    0
    В срыве зерновой сделки виновны Соединенные Штаты и Британия. Из-за них экспорт зерновых и удобрений из России сталкивается с серьезными препятствиями.
    Так давно очевидно, надо организовывать параллельные, независимые структуры экспорт - импорта и не только нам!!!