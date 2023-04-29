Военное обозрение
Войти Регистрация

Telegram-канал: Украина может предпринять атаку на Крымский мост перед началом контрнаступления

21
Telegram-канал: Украина может предпринять атаку на Крымский мост перед началом контрнаступления

Украинский режим давно анонсирует предстоящее контрнаступление ВСУ на освобожденные Россией территории. Однако перед тем, как собственно начнется наступление украинских механизированных и мотопехотных бригад, Украина может предпринять атаку на Крымский мост. Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка военки».


По утверждению авторов Telegram-канала, главной целью вероятного удара по Крымскому мосту является воспрепятствование быстрому автомобильному и железнодорожному сообщению между Крымским полуостровом и Краснодарским краем, то бишь «континентальной» Россией.

Не исключено, что в этот же момент украинские формирования попытаются ударить в сторону сухопутного коридора в Крым, проходящего через освобожденные территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В этом случае основной удар будет направлен на Мелитополь и Мариуполь.

Подобные действия киевского режима приведут к тому, что он продемонстрирует свои возможности перед странами Запада. Тогда США и Евросоюз направят Украине новые транши помощи – и военной, и финансовой. Также реализация подобного сценария позволит предпринять попытку блокады Крымского полуострова, о которой так давно мечтают в Киеве.

Даже если контрнаступление не приведет к желаемым Киевом результатам, повреждение моста и попытки прорыва к Мариуполю будут восприниматься как определенные тактические успехи украинских формирований.

Вопрос в том, каким будет ответ России на подобные действия киевского режима. Одним лишь противовоздушным прикрытием Крымского моста здесь не обойтись, украинские нацисты должны понимать, что последствия подобной провокации против российской магистрали будут очень значительными.
Использованы фотографии:
Rosavtodor.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    +3
    Украина может предпринять атаку на Крымский мост.
    наглы наверняка уже подсуетились. Охранять - как зеницу ока. И желательно не потом - не приведи, Господи! мстить, а лучше заранее. Целей, полагаю, более чем предостаточно, на любой выбор.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:42
    +5
    Кого пугать, ВСУ? Не смешите - они пуганные.НАТО не сторона конфликта.Остаётся только одно усиливать ПВО и противодиверсионную деятельность.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:54
      +10
      ПВО не поможет.
      Помогут только русские танки в Киеве, Одессе, Николаеве и Херсоне.
      И больше ничего.
  3. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 09:44
    +5
    Я уже давно предполагаю, что во время часа X они попробуют ещё раз взорвать Крымский мост. И вообще всё до чего смогут дотянуться ракетами и одновременным запуском тысяч мелких беспилотников.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:50
    -4
    Telegram-канал: Украина может предпринять атаку на Крымский мост перед началом контрнаступления
    . Названия статей вызывают... в общем, да кто их придумывает то? Какая вражина придумала что кукуевские могут и ещё могут?
    А Россия ничего не может, ничего не делает, что ли???
    Ребятки модераторы, вы О ЧЕМ ДУМАЕТЕ???
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:52
    +4
    Нужно опередить ВСУ. Удар должен мощный и психологически страшный. Нанести удары по хлебозаводам, водопроводным и канализационным насосным, районным электроподстанциям.
    Что задумались и бежали без оглядки до самой Канады. soldier
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:52
    +5
    Крымский мост, сам Крым и Севастополь всегда будут подвергаться ударам с моря и с воздуха, пока существует государство Украина, пока это государство имеет выход к Чёрному морю и пока стратегические порты Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации, под чужим, не российским, вражеским контролем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:33
      +2
      Цель не должна быть денацификация и демилитаризация(хотя про это уже молчат).Только уничтожение режима и государственности.Все верно
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:53
    0
    Могут, логично это. А нам: 1) неоходимо усилить охрану и оборону Крымского моста, как противодиверсионную так и ПВО; 2) подготовить комплекс мер и анонсировать их: о том какая судьба ждёт Украину и собственно Зеленского в случае подобной атаки.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 09:58
      +2
      Да анонсировали все, кому не лень, из правительства. А толку.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:02
      +2
      Бледно-розовых линий РФ давно в мире никто не боится.
  8. monetam
    monetam Сегодня, 09:56
    0
    Зачем вот тиражировать dсе эти украинские агитационные вбросы, которые призваны и запугать, и запутать ?
    Видно, у редакции новостного отдела есть план по объему новостей, а фактических новостей нет, поэтому и подбирают с пола эти пропагандистские украинские листовки.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:59
    +1
    Как то на парадах,армия красивей смотрелась.. Надеюсь на мудрость гкнералов и отвагу наших солдат.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:37
      0
      Отвага наших солдат сомнений не вызывает.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:12
    +1
    Так может нам первыми нанести контрудар, что бы они начали затыкать дыры и тем-спмым сорвать их план и подготовка овец к нему.
    Пусть они гадают, откуда и гдемы мы ударим
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:19
      0
      Так вроде ДАМ уже анонсировал в Твиттере что бахнем чтобы сорвать наступ. Ага. Кто кого переанонсирует....
  11. next322
    next322 Сегодня, 10:16
    0
    статейка -пугалка,как всегда ни о чем......такого ужаса на всех сайтах навалом
  12. Комментарий был удален.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:21
      +2
      С десяток подстанций и складов снесут и опять все затихнет до уровня локальных боев.
  13. vfkuk
    vfkuk Сегодня, 10:28
    0
    украинские нацисты должны понимать, что последствия подобной провокации против российской магистрали будут очень значительными

    Видимо опять будут удары "по центрам принятия решений"?
  14. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:34
    +1
    Это лежит на поверхности. С учетом сегодняшнего удара по нефтебазе в Севастополе, перспективы атак на инфраструктурные объекты России слишком очевидны.
    На мой взгляд, наша позиция держать оборону неправильная. Нужно начать дуплить все и вся на территории Украины и не только. Массированные удары образумят Европу быстрее, чем угрозы сделать что-то в ответ и потом. ЕС живет своей жизнью и проблему русских ударов считает нереальной. А мы живем в этой реальности, и каждый день что-то горит, прилетает, взрывается. Наша власть должна принять решение о переходе к жестокому сценарию, пока она тупо ссыт...
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:36
    0
    Теперь, после создания сухопутного коридора по новым территориям, никакого стратегического смысла в уничтожении Крымского моста нет. Разве что для политического резонанса
    Новый коридор, возможно, не так ещё удобен, но он есть, да и на сотню километров короче
    И существует, как в автомобильной, так и в железнодорожном варианте