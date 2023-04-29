Telegram-канал: Украина может предпринять атаку на Крымский мост перед началом контрнаступления

Украинский режим давно анонсирует предстоящее контрнаступление ВСУ на освобожденные Россией территории. Однако перед тем, как собственно начнется наступление украинских механизированных и мотопехотных бригад, Украина может предпринять атаку на Крымский мост. Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка военки».По утверждению авторов Telegram-канала, главной целью вероятного удара по Крымскому мосту является воспрепятствование быстрому автомобильному и железнодорожному сообщению между Крымским полуостровом и Краснодарским краем, то бишь «континентальной» Россией.Не исключено, что в этот же момент украинские формирования попытаются ударить в сторону сухопутного коридора в Крым, проходящего через освобожденные территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В этом случае основной удар будет направлен на Мелитополь и Мариуполь.Подобные действия киевского режима приведут к тому, что он продемонстрирует свои возможности перед странами Запада. Тогда США и Евросоюз направят Украине новые транши помощи – и военной, и финансовой. Также реализация подобного сценария позволит предпринять попытку блокады Крымского полуострова, о которой так давно мечтают в Киеве.Даже если контрнаступление не приведет к желаемым Киевом результатам, повреждение моста и попытки прорыва к Мариуполю будут восприниматься как определенные тактические успехи украинских формирований.Вопрос в том, каким будет ответ России на подобные действия киевского режима. Одним лишь противовоздушным прикрытием Крымского моста здесь не обойтись, украинские нацисты должны понимать, что последствия подобной провокации против российской магистрали будут очень значительными.