Пока идут споры о возможном украинском контрнаступлении в направлении Крыма, реальные ожесточённые бои продолжают разворачиваться за донецкий город Артёмовск (Бахмут).Бои вокруг города и внутри него продолжаются уже несколько месяцев. Наиболее эффективно в этих боях действуют бойцы ЧВК «Вагнер», которые уже давно доказали свою отменную боеспособность.Согласно приходящим из Артёмовска сообщениям, на данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут штурм западной части города. Кроме того, российские силы продвигаются с флангов, постепенно сжимая позиции ВСУ с двух сторон.Вагнеровцам удалось зачистить улицу Олега Кошевого и начать продвижение на юго-запад по улице Леваневского. Также после освобождения ж/д вокзала Бахмут-2 продолжается продвижение в районе железной дороги. Российские силы заняли и несколько корпусов медицинского колледжа, а также здание Бахмутского индустриального техникума на улице Чайковского.Под контроль российских бойцов перешла территория войсковой части на западе города. Это важный успех в деле полного освобождения города.Одновременно с этим ЧВК «Вагнер» осуществляют атаки в районе населённых пунктов Ивановское и Хромово с той целью, чтобы не позволить противнику беспрепятственно въезжать в город и выезжать из него.Артёмовск (Бахмут) является райцентром на севере ДНР, с территорией более 40 км. До военных действий в городе проживало более 70 тысяч человек. На сегодня город разрушен более чем на 70 процентов.