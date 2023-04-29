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Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли ряд улиц на западе и юго-западе Артемовска и взяли под контроль территорию войсковой части

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Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли ряд улиц на западе и юго-западе Артемовска и взяли под контроль территорию войсковой части

Пока идут споры о возможном украинском контрнаступлении в направлении Крыма, реальные ожесточённые бои продолжают разворачиваться за донецкий город Артёмовск (Бахмут).


Бои вокруг города и внутри него продолжаются уже несколько месяцев. Наиболее эффективно в этих боях действуют бойцы ЧВК «Вагнер», которые уже давно доказали свою отменную боеспособность.

Согласно приходящим из Артёмовска сообщениям, на данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут штурм западной части города. Кроме того, российские силы продвигаются с флангов, постепенно сжимая позиции ВСУ с двух сторон.

Вагнеровцам удалось зачистить улицу Олега Кошевого и начать продвижение на юго-запад по улице Леваневского. Также после освобождения ж/д вокзала Бахмут-2 продолжается продвижение в районе железной дороги. Российские силы заняли и несколько корпусов медицинского колледжа, а также здание Бахмутского индустриального техникума на улице Чайковского.



Под контроль российских бойцов перешла территория войсковой части на западе города. Это важный успех в деле полного освобождения города.

Одновременно с этим ЧВК «Вагнер» осуществляют атаки в районе населённых пунктов Ивановское и Хромово с той целью, чтобы не позволить противнику беспрепятственно въезжать в город и выезжать из него.

Артёмовск (Бахмут) является райцентром на севере ДНР, с территорией более 40 км2. До военных действий в городе проживало более 70 тысяч человек. На сегодня город разрушен более чем на 70 процентов.
Использованы фотографии:
Википедия/State Border Guard Service of Ukraine
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7 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:18
    +8
    На самом деле оплот Бахмута пал, когда Вагнер несколько недель назад поднял флаг над официальными административными зданиями. Шовинизм Зеленского привел к тому, что украинская армия потеряла в бахмутской ловушке тысячи своих лучших частей. Несмотря на предупреждения НАТО, оно упорствовало и заплатило очень высокую цену неизбежным поражением. Украинское контрнаступление основано, прежде всего, на западной пропаганде запугивания, на которую российская армия должна ответить ударом по Киеву из Белоруссии и должна дать понять Западу, что она так или иначе выиграет войну, как если бы она необходимо было открыть путь к базовому пуску тактических ядерных ракет. Великая победа у Бахмутской твердыни подняла боевой дух русской армии, народа и руководства. Эту победу надо посвятить гонимой церкви на Украине, преступнику и отступнику Зеленскому, сыну сатаны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:31
      0
      В телеге ВО есть видео от снайперов-музыкантов.Печальная увертюра для всук.Про "тысячи частей"это конечно сильно сказано,но три-четыре бригады размотали знатно
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:38
        +2
        Карта контроля сторон над Бахмутом.
    2. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 12:41
      +2
      Не слушайте ерунды про "размотанные 3-4 бригады". Ужасающие потери ВСУ и наемников в Бахмуте становятся очевидными уже и на Западе. Читайте и смотрите репортажи The Times из госпиталя ВСУ в Дружковке ближайшего к Бахмуту. Предоставленные кадры, интервью врачей и солдат ВСУ говорят об одном-безвозвратные потери ВСУ изданием названы ОПУСТОШИТЕЛЬНЫМИ! Официальная численность механизированной бригады ВСУ 5 300 бойцов. Это основная тактическая единица ВСУ. Приведу только список бригад ВСУ участвующих в бахмутской мясорубке-53,54,60,67,92,93,57,61,24,63,56,30,58! А ведь и ДШБ, ОДШБР, ШБ, ТРО, ТБР,бр НГУ, егерьская 71, 8 полк оперативного назначения... Спросите у своего оппонента которые из этих подразделений,а именно 3-4 "размотаны основательно" и где в таком случае остальные "целехонькие"?!)))Я с этим господином со вчерашнего дня не имею желания разговаривать. Для справки, Пригожин назвал потери ВСУ и наемников в боях за Бахмут в противостоянии с Музыкантами оценив их в 32 000 бойцов. Было это более 2-х недель назад.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:41
    +9
    ЧВК Вагнер на самом деле молодцы, успеют полностью взять и зачистить Артёмовск к 9 мая 2023 года.
    Но дальше Вагнеровцы упрутся опять лбом в укрепрайон Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка.

    Без массового воздушного наступления, сносящего под ноль ПВО Украины, все 25 мостов через Днепр, все 40 основные депо с тепловозами и с подвижным составом железных дорог Украины, все ТЭС, ТЭЦ, трансформаторы АЭС, машинные залы ГЭС, развёртывания наступления на Киев, Харьков, Запорожье, Екатеринослав, Одессу эту войну РФ ни за что не выиграть.
  3. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 13:06
    0
    Цитата: AlexKruglov1976
    Но дальше Вагнеровцы...

    Дальше - нужно их отвести на отдых (пусть и по частям соединений), многократно заслуженный!
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:19
    -1
    Классическая война на истощение, в ходе которой кадровая часть армий России и Украины будет выбита, что не только ослабит потенциал стран, но и сделает их противниками на десятилетия. Собственно, всё идет по плану Запада, да и Китаю это в радость, ибо китаизация экономики России идет ударными темпами, на фоне не менее ударной вестернизации...