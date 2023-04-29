Военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор крови, что может быть признаком подготовки к контрнаступлению

Центральный военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор донорской крови, что может быть одним из признаков подготовки украинской армии к активным боевым действиям, которые, по оценкам разных источников, могут начаться уже в ближайшие недели.Для предполагаемого контрнаступления украинская армия сконцентрировала свои силы и поставленную Западом военную технику в районе оккупированного Запорожья.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду западных изданий заявил о планах командования ВСУ о захвате Крымского полуострова. По мнению главы киевского режима, украинская армия способна оттеснить российские войска и вернуть контроль Киева над полуостровом.По словам Зеленского, успех действий украинской армии будет зависеть от продолжения поставок западных вооружений. Украинский лидер также подчеркнул, что в случае поражения украинских боевиков и падения киевского режима, миру якобы будет угрожать глобальный конфликт.Несмотря на весьма оптимистичную для Киева риторику, Зеленский добавил, что вооруженный конфликт на Украине может затянуться на долгие годы и даже десятилетия.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пресловутое контрнаступление не стоит считать генеральной битвой украинского кризиса. По его словам, боевые действия будут продолжаться до полного возвращения под контроль Киева территорий, утраченных за период после госпереворота 2014 года.